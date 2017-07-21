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Самые сексуальные девушки России по версии журнала "Maxim"

17:3021.07.2017
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Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Ульяна Тригубчак (Уфа)
Участницы финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017
Победительница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Екатерина Котаро (Шадринск) и главный редактор журнала Maxim Александр Маленков
Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Кристина Чебан (Чита)
Участницы финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017
Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Анна Федотова (Екатеринбург)
Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Кристина Чебан (Чита)
Участницы финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017
Победительница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Екатерина Котаро (Шадринск)
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФинал ежегодного всероссийского конкурса "Miss Maxim2017" состоялся в Москве в четверг.Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Ульяна Тригубчак (Уфа)
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Финал ежегодного всероссийского конкурса "Miss Maxim2017" состоялся в Москве в четверг.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЦеремония проходила в пространстве Mercury Space на 40-м этаже башни "Меркурий Сити".Участницы финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Церемония проходила в пространстве Mercury Space на 40-м этаже башни "Меркурий Сити".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПобедительница конкурса Екатерина Котаро из Шадринска получила заветную корону из рук главного редактора журнала "Maxim" Александра Маленкова.Победительница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Екатерина Котаро (Шадринск) и главный редактор журнала Maxim Александр Маленков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Победительница конкурса Екатерина Котаро из Шадринска получила заветную корону из рук главного редактора журнала "Maxim" Александра Маленкова.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ финале конкурса за корону боролись десять девушек, прошедших кастинг, за которых проголосовали читатели журнала "Maxim".Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Кристина Чебан (Чита)
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В финале конкурса за корону боролись десять девушек, прошедших кастинг, за которых проголосовали читатели журнала "Maxim".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастницы вышли на подиум конкурса в купальниках-наклейках бренда The Black Tape Project, которые состоят из черной изоленты и золотого скотча.Участницы финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участницы вышли на подиум конкурса в купальниках-наклейках бренда The Black Tape Project, которые состоят из черной изоленты и золотого скотча.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастница конкурса "Miss Maxim-2017" Анна Федотова (Екатеринбург).Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Анна Федотова (Екатеринбург)
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участница конкурса "Miss Maxim-2017" Анна Федотова (Екатеринбург).
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастница конкурса "Miss Maxim-2017" Кристина Чебан (Чита).Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Кристина Чебан (Чита)
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участница конкурса "Miss Maxim-2017" Кристина Чебан (Чита).
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВторое место конкурса и звание вице-мисс досталось Екатерине Луневой из Череповца, а третье место заняла москвичка Лин Цой.Участницы финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Второе место конкурса и звание вице-мисс досталось Екатерине Луневой из Череповца, а третье место заняла москвичка Лин Цой.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФотография победительница конкурса Екатерины Котаро будет опубликована в сентябрьском номере журнала "Maxim".Победительница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Екатерина Котаро (Шадринск)
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фотография победительница конкурса Екатерины Котаро будет опубликована в сентябрьском номере журнала "Maxim".
Участница финального ежегодного всероссийского конкурса Miss Maxim 2017 Кристина Чебан (Чита)Самые сексуальные девушки России по версии журнала "Maxim"17:3021.07.2017
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В Москве выбрали самую сексуальную девушку 2017 года. Финалистки конкурса "Miss Maxim" — в фотоленте Ria.ru.

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