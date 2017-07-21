В Москве выбрали самую сексуальную девушку 2017 года. Финалистки конкурса "Miss Maxim" — в фотоленте Ria.ru.
Самые сексуальные девушки России по версии журнала "Maxim"
17:3021.07.2017
04000
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФинал ежегодного всероссийского конкурса "Miss Maxim2017" состоялся в Москве в четверг.
Финал ежегодного всероссийского конкурса "Miss Maxim2017" состоялся в Москве в четверг.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЦеремония проходила в пространстве Mercury Space на 40-м этаже башни "Меркурий Сити".
Церемония проходила в пространстве Mercury Space на 40-м этаже башни "Меркурий Сити".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПобедительница конкурса Екатерина Котаро из Шадринска получила заветную корону из рук главного редактора журнала "Maxim" Александра Маленкова.
Победительница конкурса Екатерина Котаро из Шадринска получила заветную корону из рук главного редактора журнала "Maxim" Александра Маленкова.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ финале конкурса за корону боролись десять девушек, прошедших кастинг, за которых проголосовали читатели журнала "Maxim".
В финале конкурса за корону боролись десять девушек, прошедших кастинг, за которых проголосовали читатели журнала "Maxim".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастницы вышли на подиум конкурса в купальниках-наклейках бренда The Black Tape Project, которые состоят из черной изоленты и золотого скотча.
Участницы вышли на подиум конкурса в купальниках-наклейках бренда The Black Tape Project, которые состоят из черной изоленты и золотого скотча.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастница конкурса "Miss Maxim-2017" Анна Федотова (Екатеринбург).
Участница конкурса "Miss Maxim-2017" Анна Федотова (Екатеринбург).
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастница конкурса "Miss Maxim-2017" Кристина Чебан (Чита).
Участница конкурса "Miss Maxim-2017" Кристина Чебан (Чита).
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВторое место конкурса и звание вице-мисс досталось Екатерине Луневой из Череповца, а третье место заняла москвичка Лин Цой.
Второе место конкурса и звание вице-мисс досталось Екатерине Луневой из Череповца, а третье место заняла москвичка Лин Цой.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФотография победительница конкурса Екатерины Котаро будет опубликована в сентябрьском номере журнала "Maxim".
Фотография победительница конкурса Екатерины Котаро будет опубликована в сентябрьском номере журнала "Maxim".
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+