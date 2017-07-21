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Лучшие фото недели: успехи спортсменов и сюрпризы погоды
14:0321.07.2017
(обновлено: 14:18 21.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДемонстрационный полет многоцелевого фронтового истребителя МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
Демонстрационный полет многоцелевого фронтового истребителя МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
© AFP 2017 / Juan BarretoБеспорядки, вспыхнувшие в результате столкновений оппозиции и полицейских в Каракасе, Венесуэла.
Беспорядки, вспыхнувшие в результате столкновений оппозиции и полицейских в Каракасе, Венесуэла.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
Президент России Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМитрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время крестного хода в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге.
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время крестного хода в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге.
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди на улице Пхеньяна, КНДР.
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди на улице Пхеньяна, КНДР.
© AFP 2017 / Olivier DoulieryПрезидент США Дональд Трамп размахивает битой во время выставки "Сделано в Америке" в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп размахивает битой во время выставки "Сделано в Америке" в Белом доме.
© REUTERS / Issei KatoБорец ест традиционное блюдо "тянконабэ" в храме, где проводится турнир по сумо. Нагое, Япония.
Борец ест традиционное блюдо "тянконабэ" в храме, где проводится турнир по сумо. Нагое, Япония.
© AFP 2017 / Valentino Dariel SousaМитинг сторонников "Революционного фронта за независимость Восточного Тимора" в Дили.
Митинг сторонников "Революционного фронта за независимость Восточного Тимора" в Дили.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Спортсменки сборной России выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВоеннослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в поселении Джиба в сирийской провинции Кунейтра.
Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в поселении Джиба в сирийской провинции Кунейтра.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТушение пожара в "доме-книжке" на Новом Арбате в Москве.
Тушение пожара в "доме-книжке" на Новом Арбате в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади.
Выпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади.
© РИА Новости / Мартин СидорякПерейти в фотобанкРоссиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выигравшие Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде.
Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выигравшие Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде.
© AFP 2017 / Bulent KilicЧлены Сирийских демократических сил и бойцы курдских отрядов народной самообороны на западе Ракки.
Члены Сирийских демократических сил и бойцы курдских отрядов народной самообороны на западе Ракки.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyПоследствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция.
Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМатч первого тура первенства России по футболу среди клубов Профессиональной футбольной лиги между командами ФК "Зоркий" (Красногорск) и ФК "Арарат" (Москва).
Матч первого тура первенства России по футболу среди клубов Профессиональной футбольной лиги между командами ФК "Зоркий" (Красногорск) и ФК "Арарат" (Москва).
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