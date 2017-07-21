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Лучшие фото недели: успехи спортсменов и сюрпризы погоды

14:0321.07.2017
(обновлено: 14:18 21.07.2017)
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Девушка фотографируются с иностранцами на пляже в Судаке
Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском
Беспорядки в Каракасе, Венесуэла
Забег быков во время фестиваля в Грасалеме, Испания
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения МАКС-2017
Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. 17 июля 2017
Люди на улице Пхеньяна, КНДР
Президент США Дональд Трамп во время выставки Сделано в Америке в Белом доме. 17 июля 2017
Борец сумо Kaiho ест тянконабэ в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония
Митинг сторонников Революционного фронта за независимость Восточного Тимора в Дили
Спортсменки сборной России выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в сирийской провинции Кунейтра
Тупик с песчанками в клюве на острове Скомер, Уэльс
Девочки играют во дворе школы в Мосуле
Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве
Выпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади
Люди лепят снеговика в Сантьяго, Чили. 15 июля 2017
Молнии над музеем Город вина в Бордо, Франция
Девушки отдыхают на набережной Москвы-реки в Парке Горького
Киргизская женщина стреляет из лука во время фестиваля Этно Фест недалеко от озера Иссык-Куль
Мужчина идет по строительным лесам, установленных на главном входе на ВДНХ
Елена Веснина и Екатерина Макарова - победительницы Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
Члены Сирийских демократических сил (SDF) в Ракке
Тушение природных пожаров в Калифорнии
Мужчина продает картины у Мавзолея Мучеников в Янгоне
Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
Игроки в матче 1-го тура первенства России по футболу среди клубов Профессиональной футбольной лиги между командами ФК Зоркий и Арарат
Модели в бикини во время танцевального перформанса в Токио
Мальчики играют у прорвавшейся плотины в Мумбаи
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке.Девушка фотографируются с иностранцами на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДемонстрационный полет многоцелевого фронтового истребителя МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Демонстрационный полет многоцелевого фронтового истребителя МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
© AFP 2017 / Juan BarretoБеспорядки, вспыхнувшие в результате столкновений оппозиции и полицейских в Каракасе, Венесуэла.Беспорядки в Каракасе, Венесуэла
© AFP 2017 / Juan Barreto
Беспорядки, вспыхнувшие в результате столкновений оппозиции и полицейских в Каракасе, Венесуэла.
© REUTERS / Jon NazcaЗабег быков во время фестиваля "Toro de Cuerda" в Грасалеме, Испания.Забег быков во время фестиваля в Грасалеме, Испания
© REUTERS / Jon Nazca
Забег быков во время фестиваля "Toro de Cuerda" в Грасалеме, Испания.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМитрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время крестного хода в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге.Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. 17 июля 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время крестного хода в память последнего российского императора Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге.
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди на улице Пхеньяна, КНДР.Люди на улице Пхеньяна, КНДР
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди на улице Пхеньяна, КНДР.
© AFP 2017 / Olivier DoulieryПрезидент США Дональд Трамп размахивает битой во время выставки "Сделано в Америке" в Белом доме.Президент США Дональд Трамп во время выставки Сделано в Америке в Белом доме. 17 июля 2017
© AFP 2017 / Olivier Douliery
Президент США Дональд Трамп размахивает битой во время выставки "Сделано в Америке" в Белом доме.
© REUTERS / Issei KatoБорец ест традиционное блюдо "тянконабэ" в храме, где проводится турнир по сумо. Нагое, Япония.Борец сумо Kaiho ест тянконабэ в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония
© REUTERS / Issei Kato
Борец ест традиционное блюдо "тянконабэ" в храме, где проводится турнир по сумо. Нагое, Япония.
© AFP 2017 / Valentino Dariel SousaМитинг сторонников "Революционного фронта за независимость Восточного Тимора" в Дили.Митинг сторонников Революционного фронта за независимость Восточного Тимора в Дили
© AFP 2017 / Valentino Dariel Sousa
Митинг сторонников "Революционного фронта за независимость Восточного Тимора" в Дили.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Спортсменки сборной России выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Спортсменки сборной России выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВоеннослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в поселении Джиба в сирийской провинции Кунейтра.Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в сирийской провинции Кунейтра
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в поселении Джиба в сирийской провинции Кунейтра.
© REUTERS / Rebecca NadenАтлантический тупик с добычей на острове Скомер, Уэльс.Тупик с песчанками в клюве на острове Скомер, Уэльс
© REUTERS / Rebecca Naden
Атлантический тупик с добычей на острове Скомер, Уэльс.
© REUTERS / Ari JalalДевочки играют во дворе школы в Мосуле, Ирак.Девочки играют во дворе школы в Мосуле
© REUTERS / Ari Jalal
Девочки играют во дворе школы в Мосуле, Ирак.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТушение пожара в "доме-книжке" на Новом Арбате в Москве.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение пожара в "доме-книжке" на Новом Арбате в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади.Выпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выпускницы Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя на Красной площади.
© AFP 2017 / Martin BernettiЖители Сантьяго лепят снеговика, Чили.Люди лепят снеговика в Сантьяго, Чили. 15 июля 2017
© AFP 2017 / Martin Bernetti
Жители Сантьяго лепят снеговика, Чили.
© AFP 2017 / Nicolas TucatВспышки молний в небе над музеем "Город вина" в Бордо, Франция.Молнии над музеем Город вина в Бордо, Франция
© AFP 2017 / Nicolas Tucat
Вспышки молний в небе над музеем "Город вина" в Бордо, Франция.
© AFP 2017 / Mladen AntonovОтдыхающие на набережной Москвы-реки в Парке Горького.Девушки отдыхают на набережной Москвы-реки в Парке Горького
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Отдыхающие на набережной Москвы-реки в Парке Горького.
© AFP 2017 / Vyacheslav OseledkoУчастница фестиваля "Этно Фест" недалеко от озера Иссык-Куль.Киргизская женщина стреляет из лука во время фестиваля Этно Фест недалеко от озера Иссык-Куль
© AFP 2017 / Vyacheslav Oseledko
Участница фестиваля "Этно Фест" недалеко от озера Иссык-Куль.
© AFP 2017 / Kirill Kudryavtsev Реставрационные работы на главном входе ВДНХ.Мужчина идет по строительным лесам, установленных на главном входе на ВДНХ
© AFP 2017 / Kirill Kudryavtsev
Реставрационные работы на главном входе ВДНХ.
© РИА Новости / Мартин СидорякПерейти в фотобанкРоссиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выигравшие Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде.Елена Веснина и Екатерина Макарова - победительницы Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне
© РИА Новости / Мартин Сидоряк
Перейти в фотобанк
Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выигравшие Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУборка пшеницы на полях в Краснодарском крае.Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы на полях в Краснодарском крае.
© AFP 2017 / Bulent KilicЧлены Сирийских демократических сил и бойцы курдских отрядов народной самообороны на западе Ракки.Члены Сирийских демократических сил (SDF) в Ракке
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Члены Сирийских демократических сил и бойцы курдских отрядов народной самообороны на западе Ракки.
© AFP 2017 / Josh EdelsonТушение природных пожаров в Калифорнии.Тушение природных пожаров в Калифорнии
© AFP 2017 / Josh Edelson
Тушение природных пожаров в Калифорнии.
© REUTERS / Soe Zeya Tun Мужчина продает картины у Мавзолея Мучеников в Янгоне, Мьянма.Мужчина продает картины у Мавзолея Мучеников в Янгоне
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Мужчина продает картины у Мавзолея Мучеников в Янгоне, Мьянма.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyПоследствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция.Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency
Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМатч первого тура первенства России по футболу среди клубов Профессиональной футбольной лиги между командами ФК "Зоркий" (Красногорск) и ФК "Арарат" (Москва).Игроки в матче 1-го тура первенства России по футболу среди клубов Профессиональной футбольной лиги между командами ФК Зоркий и Арарат
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Матч первого тура первенства России по футболу среди клубов Профессиональной футбольной лиги между командами ФК "Зоркий" (Красногорск) и ФК "Арарат" (Москва).
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi Модели в бикини во время танцевального флэшмоба в Токио.Модели в бикини во время танцевального перформанса в Токио
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
Модели в бикини во время танцевального флэшмоба в Токио.
© REUTERS / Shailesh Andrade Мальчики играют у прорвавшейся плотины в Мумбаи, Индия.Мальчики играют у прорвавшейся плотины в Мумбаи
© REUTERS / Shailesh Andrade
Мальчики играют у прорвавшейся плотины в Мумбаи, Индия.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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