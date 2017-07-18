Во вторник в подмосковном Жуковском начал работу XIII Международный авиакосмический салон. Техника, представленная гостям на открытии МАКС-2017, — в фотоленте Ria.ru.
Новый МиГ-35, Т-50 и арктические беспилотники на открытии МАКС-2017
Сюжет:
18:0918.07.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон проходит с 18 по 13 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.
Международный авиационно-космический салон проходит с 18 по 13 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.
Самый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСтюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.
Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосле проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.
После проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.
В рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.
Участник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.
В Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк"Вертолеты России" на статической экспозиции МАКС-2017 представляют гражданские модели "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. На фото: вертолет МИ-38-2.
"Вертолеты России" на статической экспозиции МАКС-2017 представляют гражданские модели "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. На фото: вертолет МИ-38-2.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМакет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".
Макет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛетающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.
Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.
На МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.
Посетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.
Владимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлижнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.
Ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБезопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.
Безопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.
Заявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет ИЛ-2 1942 года выставлен в исторической части экспозиции МАКС-2017.
Самолет ИЛ-2 1942 года выставлен в исторической части экспозиции МАКС-2017.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа МАКСе впервые был представлен конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, который может за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский, а за три - в VIP-салон.
На МАКСе впервые был представлен конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, который может за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский, а за три - в VIP-салон.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПерспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения Т-50 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. На фото: демонстрационные полеты Т-50 на открытии МАКС-2017.
Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения Т-50 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. На фото: демонстрационные полеты Т-50 на открытии МАКС-2017.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа МАКС-2017 состоится международный дебют группы высшего пилотажа из ОАЭ — Fursan Al Emarat.
На МАКС-2017 состоится международный дебют группы высшего пилотажа из ОАЭ — Fursan Al Emarat.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.
В России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСамолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлижнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.
Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.
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