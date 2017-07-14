В Испании прошел традиционный праздник Сан-Фермин. Забег наперегонки с быками и другие традиции фестиваля — в фотоленте Ria.ru.
Забег ценою в жизнь: опасные забавы фестиваля Сан-Фермин
15:5114.07.2017
(обновлено: 16:36 14.07.2017)
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© REUTERS / Joseba EtxaburuТоржества в честь покровителя Памплоны и Наварры святого Фермина проходят ежегодно с 6 июля до 14 июля.
Торжества в честь покровителя Памплоны и Наварры святого Фермина проходят ежегодно с 6 июля до 14 июля.
© AP Photo / Alvaro Barrientos Для участия в праздничных мероприятиях, самыми знаменитыми из которых являются забеги быков, в Памплону приезжают более миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Для участия в праздничных мероприятиях, самыми знаменитыми из которых являются забеги быков, в Памплону приезжают более миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира.
© REUTERS / Susana VeraИстория фестиваля насчитывает порядка восьми столетий и, по словам мэра города, делится на "до" и "после" публикации романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце" ("Фиеста") в 1926 году, сделавшего Памплону знаменитой на весь мир.
История фестиваля насчитывает порядка восьми столетий и, по словам мэра города, делится на "до" и "после" публикации романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце" ("Фиеста") в 1926 году, сделавшего Памплону знаменитой на весь мир.
© AP Photo / Alvaro BarrientosСам писатель, впервые побывав на Сан-Фермине в 1923 году, возвращался сюда вплоть до 1959 года. В его честь перед ареной для боя быков установили позолоченный бюст Хемингуэя.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Сам писатель, впервые побывав на Сан-Фермине в 1923 году, возвращался сюда вплоть до 1959 года. В его честь перед ареной для боя быков установили позолоченный бюст Хемингуэя.
© AFP 2017 / Miguel RiopaМногие местные жители на время проведения фестиваля предпочитают выезжать из города: в Памплону в эти дни приезжает более миллиона туристов не только из Испании, но и со всего мира. И это при том, что население города составляет всего порядка 200 тысяч человек.
Многие местные жители на время проведения фестиваля предпочитают выезжать из города: в Памплону в эти дни приезжает более миллиона туристов не только из Испании, но и со всего мира. И это при том, что население города составляет всего порядка 200 тысяч человек.
© AFP 2017 / Vincent West Зато хозяева сувенирных лавок готовятся к празднику весь год: закупают футболки, белые брюки, рубашки и главный символ праздника - шейные красные платки.
Зато хозяева сувенирных лавок готовятся к празднику весь год: закупают футболки, белые брюки, рубашки и главный символ праздника - шейные красные платки.
© AP Photo / Alvaro BarrientosСамым знаменитым развлечением фестиваля Сан-Фермин являются забеги быков по улицам города.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Самым знаменитым развлечением фестиваля Сан-Фермин являются забеги быков по улицам города.
© AFP 2017 / Miguel Riopa Длина забега по узким улочкам столицы Наварры составляет 875 метров, однако каждый раз он заканчивается многочисленными падениями, некоторые участники получают травмы от ударов рогами.
Длина забега по узким улочкам столицы Наварры составляет 875 метров, однако каждый раз он заканчивается многочисленными падениями, некоторые участники получают травмы от ударов рогами.
© REUTERS / Eloy AlonsoОсобенно часто во время забегов получают ранения приехавшие на праздник туристы, у которых нет достаточного опыта участия в подобных развлечениях.
Особенно часто во время забегов получают ранения приехавшие на праздник туристы, у которых нет достаточного опыта участия в подобных развлечениях.
© REUTERS / Joseba EtxaburuИногда травмы, полученные во время фестиваля, оказываются смертельными. С 1910 года на Сан-Фермине погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.
Иногда травмы, полученные во время фестиваля, оказываются смертельными. С 1910 года на Сан-Фермине погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.
© AP Photo / Alvaro BarrientosЗа началом праздника миллионы испанцев следят в прямом эфире: 6 июля с балкона мэрии города запускают сигнальную ракету, после этого тысячи людей, стоящие вокруг здания мэрии поднимают красные платки и повязывают их на шеи.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
За началом праздника миллионы испанцев следят в прямом эфире: 6 июля с балкона мэрии города запускают сигнальную ракету, после этого тысячи людей, стоящие вокруг здания мэрии поднимают красные платки и повязывают их на шеи.
© REUTERS / Susana Vera Каждый год накануне праздника активисты проводят акцию протеста против насилия над быками, ведь за время фестиваля гибнет порядка полусотни животных.
Каждый год накануне праздника активисты проводят акцию протеста против насилия над быками, ведь за время фестиваля гибнет порядка полусотни животных.
© REUTERS / Susana VeraВ этом году защитники животных собрали 150 тысяч подписей с требованием "прекратить издевательства над быками".
В этом году защитники животных собрали 150 тысяч подписей с требованием "прекратить издевательства над быками".
© REUTERS / Susana Vera Каждый забег быков по улицам Памплоны заканчивается на арене. После того, как животные делают последний круг, их загоняют в стойла, а вечером проходит коррида.
Каждый забег быков по улицам Памплоны заканчивается на арене. После того, как животные делают последний круг, их загоняют в стойла, а вечером проходит коррида.
© REUTERS / Eloy AlonsoПомимо традиционных забегов быков и корриды во время фестиваля в Памплоне проходят многочисленные концерты, выставки, представления и шествия, посвященные празднику.
Помимо традиционных забегов быков и корриды во время фестиваля в Памплоне проходят многочисленные концерты, выставки, представления и шествия, посвященные празднику.
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