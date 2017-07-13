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Самые красивые девушки Киргизии

17:5013.07.2017
(обновлено: 18:01 13.07.2017)
0670
Первая вице-мисс Нази Маатказиева, победительница Мисс Красавица Кыргызстана Айгерим Бектенбаева и вторая вице-мисс Виктория Белан на конкурсе красоты Красавица Кыргызстана
Участницы конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
Участница конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
Участницы конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
Участница конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
Участница конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
Участницы конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
Участница конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
Участница конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
Участницы конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкПобедительницей конкурса "Красавица Кыргызстана" стала 18-летняя Айгерим Бектенбаева. Титулы первой и второй вице-мисс были присвоены Нази Маатказиевой и Виктории Белан.Первая вице-мисс Нази Маатказиева, победительница Мисс Красавица Кыргызстана Айгерим Бектенбаева и вторая вице-мисс Виктория Белан на конкурсе красоты Красавица Кыргызстана
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Победительницей конкурса "Красавица Кыргызстана" стала 18-летняя Айгерим Бектенбаева. Титулы первой и второй вице-мисс были присвоены Нази Маатказиевой и Виктории Белан.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкВ финале конкурса красоты выступили 19 участниц.Участницы конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
В финале конкурса красоты выступили 19 участниц.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкУчастница конкурса красоты 16-летняя Виктория Белан, которая была удостоена титула второй вице-мисс конкурса "Красавица Кыргызстана".Участница конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Участница конкурса красоты 16-летняя Виктория Белан, которая была удостоена титула второй вице-мисс конкурса "Красавица Кыргызстана".
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкКонкурсантки трижды выходили на подиум - девушки демонстрировали перед жюри национальные, танцевальные и вечерние наряды.Участницы конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Конкурсантки трижды выходили на подиум - девушки демонстрировали перед жюри национальные, танцевальные и вечерние наряды.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкСамой младшей участнице конкурса было 15 лет, а старшей - 26.Участница конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Самой младшей участнице конкурса было 15 лет, а старшей - 26.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкДефиле участниц конкурса красоты в вечерних нарядах.Участница конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Дефиле участниц конкурса красоты в вечерних нарядах.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкДефиле участниц конкурса красоты "Красавица Кыргызстана" в вечерних платьях.Участницы конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Дефиле участниц конкурса красоты "Красавица Кыргызстана" в вечерних платьях.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкСпециально для одного из дефиле конкурса всем девушкам создали танцевальные наряды белого цвета.Участница конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Специально для одного из дефиле конкурса всем девушкам создали танцевальные наряды белого цвета.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкВсе три обладательницы титулов конкурса "Красавица Кыргызстана" получат путевки на международные конкурсы красоты.Участница конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Все три обладательницы титулов конкурса "Красавица Кыргызстана" получат путевки на международные конкурсы красоты.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкКонкурс "Красавица Кыргызстана" является национальным конкурсом красоты и обладает эксклюзивными правами на представление участниц от Кыргызской Республики на международном конкурсе Beauty оf the World.Участницы конкурса красоты Красавица Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Конкурс "Красавица Кыргызстана" является национальным конкурсом красоты и обладает эксклюзивными правами на представление участниц от Кыргызской Республики на международном конкурсе Beauty оf the World.
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В Бишкеке прошел финал конкурса "Красавица Кыргызстана-2017". Обладательница титула самой красивой девушки страны и ее соперницы — в фотоленте Ria.ru.

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