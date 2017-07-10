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Пожар в торговом центре "РИО" в Москве

Сюжет:
Пожар в торговом центре "РИО" в Москве
21:3910.07.2017
(обновлено: 22:39 10.07.2017)
0270
Пожар в ТЦ Рио. 10 июля 2017
Сотрудники правоохранительных органов во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
Тушение пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
Сотрудники полиции и противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
Сотрудники медицинской службы эвакуируют пострадавшего с места пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
Кареты скорой помощи на месте тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
Сотрудники полиции и противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
Пожар в ТЦ РИО в Москве
Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании ТЦ РИО на Дмитровском шоссе в Москве
© Фото : Наташа ДенисоваСообщение о задымлении в торговом центре на Дмитровском шоссе, дом 163А, корпус 1 поступило в МЧС в 17:39.Пожар в ТЦ Рио. 10 июля 2017
© Фото : Наташа Денисова
Сообщение о задымлении в торговом центре на Дмитровском шоссе, дом 163А, корпус 1 поступило в МЧС в 17:39.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИз здания сразу же начали эвакуировать посетителей и персонал.Сотрудники правоохранительных органов во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Из здания сразу же начали эвакуировать посетителей и персонал.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ тушении участвовали 81 сотрудник спасательных служб, 25 единиц техники, специальный пожарный поезд и три вертолета.Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В тушении участвовали 81 сотрудник спасательных служб, 25 единиц техники, специальный пожарный поезд и три вертолета.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОбщая площадь задымления составляла более 70 тысяч квадратных метров, при этом площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.Тушение пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Общая площадь задымления составляла более 70 тысяч квадратных метров, при этом площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПервоначально возгоранию присвоили второй ранг сложности, затем в связи с плотным задымлением повысили его до четвертого из пяти.Сотрудники полиции и противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Первоначально возгоранию присвоили второй ранг сложности, затем в связи с плотным задымлением повысили его до четвертого из пяти.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ результате пожара пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.Сотрудники медицинской службы эвакуируют пострадавшего с места пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В результате пожара пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДесять человек были госпитализированы, некоторых доставили в больницы вертолетами.Кареты скорой помощи на месте тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Десять человек были госпитализированы, некоторых доставили в больницы вертолетами.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек, заблокированных в ТЦ.Сотрудники полиции и противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек, заблокированных в ТЦ.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредварительной причиной возгорания названо короткое замыкание на минус первом этаже комплекса.Пожар в ТЦ РИО в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание на минус первом этаже комплекса.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ транспортных службах столицы сообщили, что пожар не повлиял на ситуацию на дорогах Москвы.Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании ТЦ РИО на Дмитровском шоссе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В транспортных службах столицы сообщили, что пожар не повлиял на ситуацию на дорогах Москвы.
Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в МосквеПожар в торговом центре "РИО" в Москве21:3910.07.2017
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Пожар произошел в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы. Пострадали 14 человек, в том числе один ребенок, площадь возгорания достигала тысячи квадратных метров. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

 

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