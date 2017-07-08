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Лучшие снимки года, сделанные с помощью дрона

10:0008.07.2017
(обновлено: 10:01 08.07.2017)
06631
Фотография Provence, summer trim, занявшая первое место в номинации Природа
Фотография Infinite Road to Transylvania, занявшая второе место в категории Природа
Фотография Ice formation, занявшая третье место в категории Природа
Фотография End of the line, занявшая первое место в категории Люди
Фотография Waterlily, занявшая второе место в категории Люди
Фотография La Vijanera, занявшая третье место в категории Люди
Фотография Concrete Jungle, занявшая первое место в категории Город
Фотография Dawn on Mercury Tower, занявшая второе место в категории Город
Фотография Peace, занявшая третье место в категории Город
Фотография Next Level, взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории Креатив
Фотография Two Moo, взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории Креатив
Фотография Ugo le marin, взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории Креатив
© Фото : jcourtial/Dronestagram Фотография "Прованс, летняя стрижка", занявшая первое место в номинации "Природа".Фотография Provence, summer trim, занявшая первое место в номинации Природа
© Фото : jcourtial/Dronestagram
Фотография "Прованс, летняя стрижка", занявшая первое место в номинации "Природа".
© Фото : Calin Stan/Dronestagram Фотография "Бесконечная дорога в Трансильванию", занявшая второе место в категории "Природа".Фотография Infinite Road to Transylvania, занявшая второе место в категории Природа
© Фото : Calin Stan/Dronestagram
Фотография "Бесконечная дорога в Трансильванию", занявшая второе место в категории "Природа".
© Фото : Florian Ledoux/Dronestagram Фотография "Образование льда", занявшая третье место в категории "Природа".Фотография Ice formation, занявшая третье место в категории Природа
© Фото : Florian Ledoux/Dronestagram
Фотография "Образование льда", занявшая третье место в категории "Природа".
© Фото : Martin Sanchez/Dronestagram Фотография "Конец линии", занявшая первое место в категории "Люди".Фотография End of the line, занявшая первое место в категории Люди
© Фото : Martin Sanchez/Dronestagram
Фотография "Конец линии", занявшая первое место в категории "Люди".
© Фото : helios1412/Dronestagram Фотография "Водяная лилия", занявшая второе место в категории "Люди".Фотография Waterlily, занявшая второе место в категории Люди
© Фото : helios1412/Dronestagram
Фотография "Водяная лилия", занявшая второе место в категории "Люди".
© Фото : feelingmovie/Dronestagram Фотография "Ла Виханера", занявшая третье место в категории "Люди".Фотография La Vijanera, занявшая третье место в категории Люди
© Фото : feelingmovie/Dronestagram
Фотография "Ла Виханера", занявшая третье место в категории "Люди".
© Фото : bachirm/Dronestagram Фотография "Бетонные джунгли", занявшая первое место в категории "Город".Фотография Concrete Jungle, занявшая первое место в категории Город
© Фото : bachirm/Dronestagram
Фотография "Бетонные джунгли", занявшая первое место в категории "Город".
© Фото : alexeygo/Dronestagram Фотография "Рассвет на Меркурий-сити-тауэр", занявшая второе место в категории "Город".Фотография Dawn on Mercury Tower, занявшая второе место в категории Город
© Фото : alexeygo/Dronestagram
Фотография "Рассвет на Меркурий-сити-тауэр", занявшая второе место в категории "Город".
© Фото : luckydron/Dronestagram Фотография "Покой", занявшая третье место в категории "Город".Фотография Peace, занявшая третье место в категории Город
© Фото : luckydron/Dronestagram
Фотография "Покой", занявшая третье место в категории "Город".
© Фото : macareuxprod /Dronestagram Фотография "Следующий уровень", взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".Фотография Next Level, взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории Креатив
© Фото : macareuxprod /Dronestagram
Фотография "Следующий уровень", взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".
© Фото : LukeMaximoBell/Dronestagram Фотография "Две Мууу", выигравшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".Фотография Two Moo, взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории Креатив
© Фото : LukeMaximoBell/Dronestagram
Фотография "Две Мууу", выигравшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".
© Фото : rga/Dronestagram Фотография "Моряк Уго", взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".Фотография Ugo le marin, взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории Креатив
© Фото : rga/Dronestagram
Фотография "Моряк Уго", взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".
Фотография Infinite Road to Transylvania, занявшая второе место в категории ПриродаЛучшие снимки года, сделанные с помощью дрона10:0008.07.2017
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Международный конкурс фотографий, сделанных при помощи квадрокоптеров и дронов, Dronestagram объявил победителей этого года. Снимки-призеры конкурса — в фотоленте Ria.ru.

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