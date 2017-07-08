Международный конкурс фотографий, сделанных при помощи квадрокоптеров и дронов, Dronestagram объявил победителей этого года. Снимки-призеры конкурса — в фотоленте Ria.ru.
Лучшие снимки года, сделанные с помощью дрона
10:0008.07.2017
(обновлено: 10:01 08.07.2017)
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© Фото : jcourtial/Dronestagram Фотография "Прованс, летняя стрижка", занявшая первое место в номинации "Природа".
Фотография "Прованс, летняя стрижка", занявшая первое место в номинации "Природа".
© Фото : Calin Stan/Dronestagram Фотография "Бесконечная дорога в Трансильванию", занявшая второе место в категории "Природа".
Фотография "Бесконечная дорога в Трансильванию", занявшая второе место в категории "Природа".
© Фото : Florian Ledoux/Dronestagram Фотография "Образование льда", занявшая третье место в категории "Природа".
Фотография "Образование льда", занявшая третье место в категории "Природа".
© Фото : Martin Sanchez/Dronestagram Фотография "Конец линии", занявшая первое место в категории "Люди".
Фотография "Конец линии", занявшая первое место в категории "Люди".
© Фото : helios1412/Dronestagram Фотография "Водяная лилия", занявшая второе место в категории "Люди".
Фотография "Водяная лилия", занявшая второе место в категории "Люди".
© Фото : feelingmovie/Dronestagram Фотография "Ла Виханера", занявшая третье место в категории "Люди".
Фотография "Ла Виханера", занявшая третье место в категории "Люди".
© Фото : bachirm/Dronestagram Фотография "Бетонные джунгли", занявшая первое место в категории "Город".
Фотография "Бетонные джунгли", занявшая первое место в категории "Город".
© Фото : alexeygo/Dronestagram Фотография "Рассвет на Меркурий-сити-тауэр", занявшая второе место в категории "Город".
Фотография "Рассвет на Меркурий-сити-тауэр", занявшая второе место в категории "Город".
© Фото : macareuxprod /Dronestagram Фотография "Следующий уровень", взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".
Фотография "Следующий уровень", взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".
© Фото : LukeMaximoBell/Dronestagram Фотография "Две Мууу", выигравшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".
Фотография "Две Мууу", выигравшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".
© Фото : rga/Dronestagram Фотография "Моряк Уго", взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".
Фотография "Моряк Уго", взявшая специальный приз фотоконкурса Dronestagram в категории "Креатив".
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