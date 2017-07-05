Писатель-фронтовик и общественный деятель Даниил Александрович Гранин скончался на 99-м году жизни в Санкт-Петербурге. Признанный классик русской литературы, которого называли совестью нации, — фотоленте Ria.ru.
Даниил Гранин: автор честных историй о времени и человеке
13:1605.07.2017
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© РИА Новости / Евгений ПавленкоПерейти в фотобанкПисатель Даниил Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге - городе, в котором он прожил всю свою жизнь. На фото: Гранин на презентации своей книги "Причуды моей памяти".
Писатель Даниил Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге - городе, в котором он прожил всю свою жизнь. На фото: Гранин на презентации своей книги "Причуды моей памяти".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкДаниил Александрович Гранин родился 1 января 1919 года в семье лесника. В 1941 году он окончил электромеханический факультет Политехнического института, и устроился на работу инженером на Кировский завод. На фото: Даниил Гранин с супругой перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
Даниил Александрович Гранин родился 1 января 1919 года в семье лесника. В 1941 году он окончил электромеханический факультет Политехнического института, и устроился на работу инженером на Кировский завод. На фото: Даниил Гранин с супругой перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ начале войны Гранин ушел в народное ополчение, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, пройдя путь от рядового до командира танковой роты. "Всю свою жизнь после войны — такая уж это была война — я расцениваю как приз в лотерее, невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса", - говорил писатель.
В начале войны Гранин ушел в народное ополчение, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, пройдя путь от рядового до командира танковой роты. "Всю свою жизнь после войны — такая уж это была война — я расцениваю как приз в лотерее, невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса", - говорил писатель.
© РИА Новости / Рудольф КучеровПерейти в фотобанкЕго ранние работы были написаны еще во второй половине 30-х годов. В журнале "Резец" в 1937 году были опубликованы его первые рассказы "Возвращение Рульяка" и "Родина", посвященные Парижской коммуне. На фото: Гранин и режиссер Георгий Товстоногов.
Его ранние работы были написаны еще во второй половине 30-х годов. В журнале "Резец" в 1937 году были опубликованы его первые рассказы "Возвращение Рульяка" и "Родина", посвященные Парижской коммуне. На фото: Гранин и режиссер Георгий Товстоногов.
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкНачалом своей профессиональной литературной деятельности писатель считал публикацию в 1949 году в журнале "Звезда" рассказа "Вариант второй". На фото: авторы "Блокадной книги" Даниил Гранин и Алесь Адамович встречаются с героями произведения, людьми, пережившими блокаду Ленинграда.
Началом своей профессиональной литературной деятельности писатель считал публикацию в 1949 году в журнале "Звезда" рассказа "Вариант второй". На фото: авторы "Блокадной книги" Даниил Гранин и Алесь Адамович встречаются с героями произведения, людьми, пережившими блокаду Ленинграда.
© РИА Новости / Евгений ПавленкоПерейти в фотобанкПервые книги Гранина были опубликованы в начале 1950-х годов. Одна из основных тем большинства произведений писателя: ученые и изобретатели в современном мире, и нравственный кодекс их гражданского поведения. На фото: Даниил Гранин во время презентации своей книги "Причуды моей памяти".
Первые книги Гранина были опубликованы в начале 1950-х годов. Одна из основных тем большинства произведений писателя: ученые и изобретатели в современном мире, и нравственный кодекс их гражданского поведения. На фото: Даниил Гранин во время презентации своей книги "Причуды моей памяти".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЕще одной важной темой романов писателя стала война. Среди самых известный работ антивоенной прозы Гранина - сборник "Еще заметен след" (1985 год) и "Блокадная книга", написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем. На фото: президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.
Еще одной важной темой романов писателя стала война. Среди самых известный работ антивоенной прозы Гранина - сборник "Еще заметен след" (1985 год) и "Блокадная книга", написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем. На фото: президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкГранин опубликовал много документальных очерков, написанных под впечатлениями от поездок в Германию, Англию, Австралию, Японию, Францию и другие страны. Кроме того, перу писателя принадлежат эссе, посвященные таким классикам русской литературы, как Пушкин, Достоевский и Толстой. На фото: Даниил Гранин за работой, 1956 год.
Гранин опубликовал много документальных очерков, написанных под впечатлениями от поездок в Германию, Англию, Австралию, Японию, Францию и другие страны. Кроме того, перу писателя принадлежат эссе, посвященные таким классикам русской литературы, как Пушкин, Достоевский и Толстой. На фото: Даниил Гранин за работой, 1956 год.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВсе произведения писателя последних лет были написаны в жанре мемуаров — "Причуды моей памяти" (2009), "Все было не совсем так" (2010), романы "Мой лейтенант" (2011) и "Заговор" (2012). На фото: писатель Даниил Гранин выступает на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.
Все произведения писателя последних лет были написаны в жанре мемуаров — "Причуды моей памяти" (2009), "Все было не совсем так" (2010), романы "Мой лейтенант" (2011) и "Заговор" (2012). На фото: писатель Даниил Гранин выступает на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкВ течение долгого времени Гранин занимался общественной деятельностью, участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии и литературе. Писатель был лауреатом множества госпремий и кавалером орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны II степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На фото: Даниил Гранин, Алесь Адамович и одна из героинь "Блокадной книги" Евгения Строганова на встрече с ветеранами.
В течение долгого времени Гранин занимался общественной деятельностью, участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии и литературе. Писатель был лауреатом множества госпремий и кавалером орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны II степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На фото: Даниил Гранин, Алесь Адамович и одна из героинь "Блокадной книги" Евгения Строганова на встрече с ветеранами.
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