Даниил Гранин: автор честных историй о времени и человеке

В начале войны Гранин ушел в народное ополчение, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, пройдя путь от рядового до командира танковой роты. "Всю свою жизнь после войны — такая уж это была война — я расцениваю как приз в лотерее, невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса", - говорил писатель.