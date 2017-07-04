Экспедиция "Гогланд" на острове Большой Тютерс

Гражданское население покинуло Большой Тютерс 77 лет назад, когда по итогам советско-финской войны ряд внешних островов Финского залива был передан в аренду СССР для строительства военных баз. До этого люди селились здесь на протяжении более шести веков, однако весной 1940 года были вынуждены покинуть остров, оставив обустроенные хозяйства.