Экспедиция "Гогланд" на острове Большой Тютерс
19:4104.07.2017
(обновлено: 19:49 04.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПоисковая группа Русского географического общества исследовала один из островов в центральной части Финского залива - Большой Тютерс. Маяк, расположенный на острове, представляет собой шестиугольную башню высотой в 21 метр.
Поисковая группа Русского географического общества исследовала один из островов в центральной части Финского залива - Большой Тютерс. Маяк, расположенный на острове, представляет собой шестиугольную башню высотой в 21 метр.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГражданское население покинуло Большой Тютерс 77 лет назад, когда по итогам советско-финской войны ряд внешних островов Финского залива был передан в аренду СССР для строительства военных баз. До этого люди селились здесь на протяжении более шести веков, однако весной 1940 года были вынуждены покинуть остров, оставив обустроенные хозяйства.
Гражданское население покинуло Большой Тютерс 77 лет назад, когда по итогам советско-финской войны ряд внешних островов Финского залива был передан в аренду СССР для строительства военных баз. До этого люди селились здесь на протяжении более шести веков, однако весной 1940 года были вынуждены покинуть остров, оставив обустроенные хозяйства.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВо время Второй мировой войны Большой Тютерс был заминирован немцами. Начиная с 2005 года, на острове было обезврежено более 30 тысяч взрывоопасных предметов, а в июле 2015 года саперы Балтийского флота уничтожили здесь более 700 боеприпасов Второй мировой войны.
Во время Второй мировой войны Большой Тютерс был заминирован немцами. Начиная с 2005 года, на острове было обезврежено более 30 тысяч взрывоопасных предметов, а в июле 2015 года саперы Балтийского флота уничтожили здесь более 700 боеприпасов Второй мировой войны.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНесмотря на усилия экспедиций предыдущих лет, металлическим мусором по-прежнему усеяны значительные участки острова.
Несмотря на усилия экспедиций предыдущих лет, металлическим мусором по-прежнему усеяны значительные участки острова.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа острове очень много свидетельств интенсивных военных действий, которые велись здесь во время Второй мировой войны.
На острове очень много свидетельств интенсивных военных действий, которые велись здесь во время Второй мировой войны.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВолонтеры на Большом Тютерсе постоянно находят осколки различных боеприпасов, обрывки колючей проволоки, контейнеры и гильзы от немецких зенитных снарядов.
Волонтеры на Большом Тютерсе постоянно находят осколки различных боеприпасов, обрывки колючей проволоки, контейнеры и гильзы от немецких зенитных снарядов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ дюнах на острове Большой Тютерс участники комплексной экспедиции РГО "Гогланд" нашли прицеп системы корректировки зенитного огня с четырьмя пушками. Ствол орудия был взорван немцами, но его остальные детали сохранились в отличном состоянии.
В дюнах на острове Большой Тютерс участники комплексной экспедиции РГО "Гогланд" нашли прицеп системы корректировки зенитного огня с четырьмя пушками. Ствол орудия был взорван немцами, но его остальные детали сохранились в отличном состоянии.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкИз архивов известно, что часть солдат, погибших при отступлении в 1941-1942 годах, были наспех похоронены солдатами немецкого гарнизона в природных скальных разломах острова.
Из архивов известно, что часть солдат, погибших при отступлении в 1941-1942 годах, были наспех похоронены солдатами немецкого гарнизона в природных скальных разломах острова.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДругая группа штурмующих, согласно запискам одного из немецких командиров, была предана земле в прибрежной полосе.
Другая группа штурмующих, согласно запискам одного из немецких командиров, была предана земле в прибрежной полосе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗемлянка на острове Большой Тютерс в Финском заливе.
Землянка на острове Большой Тютерс в Финском заливе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВолонтеры комплексной экспедиции "Гогланд" у зенитного орудия времен Великой Отечественной войны.
Волонтеры комплексной экспедиции "Гогланд" у зенитного орудия времен Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлагодаря обнаружению трех зенитных орудий Flak-18, волонтерам удалось установить местонахождение одной из немецких артиллерийских батарей, отражавших налеты советской авиации в годы Великой Отечественной войны.
Благодаря обнаружению трех зенитных орудий Flak-18, волонтерам удалось установить местонахождение одной из немецких артиллерийских батарей, отражавших налеты советской авиации в годы Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФрагмент детали немецкого зенитного орудия Flak-18 (комплекс ПУАЗО), найденный волонтерами комплексной экспедиции "Гогланд" на острове Большой Тютерс в Финском заливе.
Фрагмент детали немецкого зенитного орудия Flak-18 (комплекс ПУАЗО), найденный волонтерами комплексной экспедиции "Гогланд" на острове Большой Тютерс в Финском заливе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМемориал советским воинам, погибшим на острове Большой Тютерс при выполнении боевого задания в 1943 году.
Мемориал советским воинам, погибшим на острове Большой Тютерс при выполнении боевого задания в 1943 году.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКоманда экспедиции уже прочесала лес в поисках следов присутствия советского десанта, однако пока ничего не обнаружила.
Команда экспедиции уже прочесала лес в поисках следов присутствия советского десанта, однако пока ничего не обнаружила.
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