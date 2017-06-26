Большой Тютерс: поиски объектов военно-технической истории продолжаются

На остове Большой Тютерс поисковая группа РГО ищет интересные объекты военно-технической истории. Поисковиками был обнаружен уникальный для российских музеев немецкий одноосный прицеп для перевозки газобаллонного оборудования, который позже вместе с рядом профильных артефактов органично дополнит экспозицию под названием "Эхо войны" в парке "Патриот".

Что же касается поиска останков советских военнослужащих, погибших при штурмах Тютерса в 1941-1942 годах, то результатов они пока не дали. Как известно из архивов и мемуаров, часть бойцов, погибших при отступлении, была наспех похоронена солдатами немецкого гарнизона в природных скальных разломах, которыми остров испещрен и которые сейчас укрыты плотным мхом и черничником. Найти в таких условиях наших солдат — дело скорее удачи, а не трудолюбия и упорства, которых членам экспедиции не занимать.

Другая группа штурмующих, согласно запискам одного из немецких командиров, была предана земле в прибрежной полосе, почти у кромки воды, где достаточно всего пары десятков лет, чтобы останки полностью "растворились".