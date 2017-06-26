Большой Тютерс: поиски объектов военно-технической истории продолжаются

На остове Большой Тютерс поисковая группа РГО ищет интересные объекты военно-технической истории. Поисковиками был обнаружен уникальный для российских музеев немецкий одноосный прицеп для перевозки газобаллонного оборудования, который позже вместе с рядом профильных артефактов органично дополнит экспозицию под названием "Эхо войны" в парке "Патриот".
Другая группа штурмующих, согласно запискам одного из немецких командиров, была предана земле в прибрежной полосе, почти у кромки воды, где достаточно всего пары десятков лет, чтобы останки полностью "растворились".