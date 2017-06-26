США
26.0626 июня12:23МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Фестиваль "Bosco Fresh Fest-2017"

12:1526.06.2017
(обновлено: 12:18 26.06.2017)
0130
Зрители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Зрители во время выступления группы Браво на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Посетители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Зрители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно. 24 июня 2017
Посетительница на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Музыкант группы Parov Stelar выступает на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Зрители на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Вокалистка британской группы Morcheeba Скай Эдвардс выступает на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович выступает на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Британский певец Джон Ньюмен выступает на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
Зрители на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль "Bosco Fresh Fest" в этом году прошел на новой для себя площадке - в московском музее-заповеднике "Царицыно".Зрители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Bosco Fresh Fest" в этом году прошел на новой для себя площадке - в московском музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХедлайнерами дневной программы фестиваля стали исполнители John Newman, Parov Stelar и SOHN.Зрители во время выступления группы Браво на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Хедлайнерами дневной программы фестиваля стали исполнители John Newman, Parov Stelar и SOHN.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТакже в этом году в фестивале приняли участие известные британские группы Morcheeba, Roots Manuva, The Boxer Rebellion и российская группа "Браво".Посетители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Также в этом году в фестивале приняли участие известные британские группы Morcheeba, Roots Manuva, The Boxer Rebellion и российская группа "Браво".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа Esthetic Joys Stage в "Царицыно" выступили такие лидеры электронной сцены как DMX Krew, Luke Vibert, Gunnar Haslam и Voiski, параллельно с ними на S.O.V.A Stage свои live-сеты отыграли Cape Cod и Route 8.Зрители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно. 24 июня 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На Esthetic Joys Stage в "Царицыно" выступили такие лидеры электронной сцены как DMX Krew, Luke Vibert, Gunnar Haslam и Voiski, параллельно с ними на S.O.V.A Stage свои live-сеты отыграли Cape Cod и Route 8.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУслышать на "Bosco Fresh Fest-2017" можно было также австралийца Mall Grab и росиянина Леонида Липелиса.Посетительница на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Услышать на "Bosco Fresh Fest-2017" можно было также австралийца Mall Grab и росиянина Леонида Липелиса.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступление музыканта группы Parov Stelar на фестивале в "Царицыно".Музыкант группы Parov Stelar выступает на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выступление музыканта группы Parov Stelar на фестивале в "Царицыно".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыбранная организаторами площадка для фестиваля - усадьба "Царицыно", расположенная на территории более 100 гектаров, позволяет вместить до 30 тысяч гостей.Зрители на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выбранная организаторами площадка для фестиваля - усадьба "Царицыно", расположенная на территории более 100 гектаров, позволяет вместить до 30 тысяч гостей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЛегендарный коллектив Morcheeba был, пожалуй, в числе самых ожидаемых участников фестиваля. С 1995 братья Пол и Росс Годфри объединяют в своем творчестве трип-хоп, R'n'B, хип-хоп, даунтемпо и даже диско, сопровождая их завораживающим вокалом Скай Эдвардс.Вокалистка британской группы Morcheeba Скай Эдвардс выступает на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Легендарный коллектив Morcheeba был, пожалуй, в числе самых ожидаемых участников фестиваля. С 1995 братья Пол и Росс Годфри объединяют в своем творчестве трип-хоп, R'n'B, хип-хоп, даунтемпо и даже диско, сопровождая их завораживающим вокалом Скай Эдвардс.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтдыхающие на музыкальном фестивале "Bosco Fresh Fest-2017".Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на музыкальном фестивале "Bosco Fresh Fest-2017".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фестивале была организована зона отдыха у воды, зона фудкорта, "эко-бары", в конструкции которых были задействованы настоящие деревья.Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На фестивале была организована зона отдыха у воды, зона фудкорта, "эко-бары", в конструкции которых были задействованы настоящие деревья.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГлава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на фестивале в "Царицыно".Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович выступает на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на фестивале в "Царицыно".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа пространстве фестиваля были построены несколько сцен, а также организована зона спортивных развлечений.Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На пространстве фестиваля были построены несколько сцен, а также организована зона спортивных развлечений.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОсобый сюрприз на фестивале ждал поклонников российской современной музыки. На отдельной сцене, возглавить которую было доверено On The Go и Наадя, музыканты представляли свои композиции в формате акустического концерта.Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Особый сюрприз на фестивале ждал поклонников российской современной музыки. На отдельной сцене, возглавить которую было доверено On The Go и Наадя, музыканты представляли свои композиции в формате акустического концерта.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтдыхающие на музыкальном фестивале "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на музыкальном фестивале "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыступление хедлайнера дневной программы фестиваля британского певца Джона Ньюмена.Британский певец Джон Ньюмен выступает на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Выступление хедлайнера дневной программы фестиваля британского певца Джона Ньюмена.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрители на музыкальном фестивале "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".Зрители на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Зрители на музыкальном фестивале "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
Зрители на фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике ЦарицыноФестиваль "Bosco Fresh Fest-2017"12:1526.06.2017
Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017Празднование Ураза-байрама в России11:2926.06.2017
Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - РоссияСборная России проиграла Мексике и покинула Кубок конфедераций20:2324.06.2017
Выпускники во время праздничного салюта на Красной площадиПраздник московских выпускников12:1024.06.2017
Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси с товарищами по команде после победы над СевильейЛионель Месси: самая титулованная "блоха" мирового футбола10:0024.06.2017
Кульминацией праздника традиционно стало появление старинной бригантины под алыми парусами.Праздник выпускников "Алые паруса-2017"09:5224.06.2017
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и МексикиСамые яркие болельщики Кубка конфедераций15:4723.06.2017
Девушки фотографируются во время музыкального фестиваля Гластонбери в ВеликобританииЛучшие фото недели: авиасалон "Ле Бурже" и день летнего солнцестояния12:4823.06.2017
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в МосквеЦеремония открытия Московского международного кинофестиваля11:4223.06.2017
Участники патриотической акции Линия памяти зажигают свечи на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войнеАкции памяти, прошедшие в день начала Великой Отечественной войны16:1622.06.2017
Все фотоленты

Фестиваль Bosco Fresh Fest прошел в минувшие выходные в московском музее-заповеднике "Царицыно". Участники праздника и гости фестиваля — в фотоленте Ria.ru.

фестиваля Bosco Fresh Fest, который пройдет 24 и 25 июня в московском музее-заповеднике "Царицыно".

РИА Новости https://ria.ru/culture/20170609/1496201250.html
Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена