Morcheeba, Roots Manuva и "Браво" выступят на фестивале Bosco Fresh Fest

МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Объявлен полный состав исполнителей фестиваля Bosco Fresh Fest, который пройдет 24 и 25 июня в московском музее-заповеднике "Царицыно".

Как уже было известно ранее, хедлайнерами дневной программы стали John Newman, Parov Stelar и SOHN. Также в этом году на фестивале выступят известные британские группы Morcheeba, Roots Manuva, The Boxer Rebellion и российская группа "Браво". Ночной формат мероприятия обещает быть не менее насыщенным: на ESTETIC JOYS STAGE в "Царицыно" появятся такие лидеры электронной сцены как DMX Krew, Luke Vibert, Gunnar Haslam и Voiski, параллельно с ними на SOVA STAGE свои live-сеты отыграют Cape Cod и Rout 8. Услышать здесь можно также австралийца Mall Grab и соотечественника Леонида Липелиса.

В числе самых ожидаемых участников фестиваля – легендарный коллектив Morcheeba. С 1995 братья Пол и Росс Годфри объединяют в своем творчестве трип-хоп, R'n'B, хип-хоп, даунтемпо и даже диско, сопровождая их завораживающим вокалом Скай Эдвардс. Не секрет, что коллектив любит давать концерты в России.

Кроме того, на сцене появятся одни из пионеров хип-хопа, британцы Roots Manuva, российская группа "Браво", популярный исполнитель и автор песен иранского происхождения из Роттердама Sevdaliza, и The Boxer Rebellion — лондонская рок-группа, образованная на исходе эпохи Radiohead и Oasis. Из отечественных исполнителей в лайнапе заявлены электро-поп трио Vougal из Санкт-Петербурга и Антоха МС. Всего на фестивале выступят более 30 российских и зарубежных музыкантов.

Особый сюрприз ждет поклонников российской современной сцены, на фестивале для них открывается уникальная возможность услышать своих любимых музыкантов в необычном исполнении – свои композиции они представят в формате акустического концерта. В их распоряжении отдельная сцена, возглавить которую доверено On The Go и Наадя.

В этом году информационным партнером фестиваля стало агентство РИА Новости. "Выбранная в этом году площадка фестиваля усадьба "Царицыно" подарит организаторам и участникам неограниченные возможности для творчества. Дворцовый комплекс, расположенный на территории более 100 гектаров, позволит вместить 30 тысяч гостей: это в два раза больше, чем в прошлом году. Уникальный ландшафт позволяет воплотить задуманные фантазии организаторов: на фестивале будет организована приятная зона отдыха у воды, зона фудкорта, "эко-бары", в конструкции которых задействованы настоящие деревья, несколько музыкальных сцен, зоны спортивных развлечений", — сообщают организаторы фестиваля.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" является самым цитируемым информационным агентством в России и первоисточником информации для большинства ресурсов Рунета. Его сайт — ria.ru – читают свыше 2 млн. пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 90 городов мира. РИА Новости в составе МИА "Россия сегодня" дополняет линейку информационных ресурсов группы, включающих также: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.