Соревнования зенитчиков "Чистое небо"

В ходе соревнований боевым расчетам надо прикрыть группировку войск на марше, в движении и с места отразить удары противника с воздуха, а также преодолеть участок зараженной местности, проведя специальную обработку вооружения и военной техники. На фото: выполнение норматива по медицинской подготовке (эвакуация раненного) во время конкурса зенитчиков.