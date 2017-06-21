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Соревнования зенитчиков "Чистое небо"

13:2421.06.2017
(обновлено: 13:39 21.06.2017)
01550
Военнослужащий производит выстрел из ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо
Выполнение норматива по медицинской подготовке во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
Замаскированная военная техника участников конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский
Выполнение нормативов в рамках проведения конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
Доведение командиром задания личному составу подразделения перед стартом этапа всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский
Выполнение нормативов в рамках проведения всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
Выполнение норматива по РХБЗ во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
Всеармейский конкурс зенитчиков Чистое небо в Ейске
Выполнение норматива по маскированию техники во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
Представители ВДВ на открытии всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВо всеармейском этапе соревнований "Чистое небо" принимают участие отделения переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" на бронетранспортерах БТР-80.Военнослужащий производит выстрел из ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Во всеармейском этапе соревнований "Чистое небо" принимают участие отделения переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" на бронетранспортерах БТР-80.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ ходе соревнований боевым расчетам надо прикрыть группировку войск на марше, в движении и с места отразить удары противника с воздуха, а также преодолеть участок зараженной местности, проведя специальную обработку вооружения и военной техники. На фото: выполнение норматива по медицинской подготовке (эвакуация раненного) во время конкурса зенитчиков.Выполнение норматива по медицинской подготовке во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В ходе соревнований боевым расчетам надо прикрыть группировку войск на марше, в движении и с места отразить удары противника с воздуха, а также преодолеть участок зараженной местности, проведя специальную обработку вооружения и военной техники. На фото: выполнение норматива по медицинской подготовке (эвакуация раненного) во время конкурса зенитчиков.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОбщая длина трассы соревнования составляет 8,2 км. На фото: замаскированная военная техника участников конкурса на полигоне "Ейский".Замаскированная военная техника участников конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Общая длина трассы соревнования составляет 8,2 км. На фото: замаскированная военная техника участников конкурса на полигоне "Ейский".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКонтролируют выполнение нормативов по преодолению препятствий и результатов стрельб 20 камер, установленных на мишенных полях, а также мобильный комплекс контроля стрельб ракетных подразделений "Конгломерат-1П".Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Контролируют выполнение нормативов по преодолению препятствий и результатов стрельб 20 камер, установленных на мишенных полях, а также мобильный комплекс контроля стрельб ракетных подразделений "Конгломерат-1П".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМобильный комплекс "Конгломерат-1П" контролирует мишенную обстановку, пролет зенитных управляемых ракет и снарядов, фиксацию поражения воздушных целей, а также состояние наземной зоны полигона на площади в 20 квадратных километров.Выполнение нормативов в рамках проведения конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Мобильный комплекс "Конгломерат-1П" контролирует мишенную обстановку, пролет зенитных управляемых ракет и снарядов, фиксацию поражения воздушных целей, а также состояние наземной зоны полигона на площади в 20 квадратных километров.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДля выполнения боевых стрельб на огневых рубежах маршрутов подготовили около полутора тысяч различных мишеней, в том числе "вертолеты" и "БТРы", а также ростовые фигуры.Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Для выполнения боевых стрельб на огневых рубежах маршрутов подготовили около полутора тысяч различных мишеней, в том числе "вертолеты" и "БТРы", а также ростовые фигуры.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДоведение командиром задания личному составу подразделения перед стартом этапа всеармейского конкурса зенитчиков "Чистое небо".Доведение командиром задания личному составу подразделения перед стартом этапа всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Доведение командиром задания личному составу подразделения перед стартом этапа всеармейского конкурса зенитчиков "Чистое небо".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ конкурсе принимают участие команды от всех четырех военных округов, а также от Северного флота и Воздушно-десантных войск.Выполнение нормативов в рамках проведения всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В конкурсе принимают участие команды от всех четырех военных округов, а также от Северного флота и Воздушно-десантных войск.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВыполнение норматива по радиационной, химической и биологической защите во время конкурса зенитчиков "Чистое небо".Выполнение норматива по РХБЗ во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Выполнение норматива по радиационной, химической и биологической защите во время конкурса зенитчиков "Чистое небо".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВсего в соревнованиях принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной техники.Всеармейский конкурс зенитчиков Чистое небо в Ейске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Всего в соревнованиях принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной техники.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВсеармейский этап соревнований "Чистое небо" проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм 2017 года. На фото: выполнение норматива по маскированию техники.Выполнение норматива по маскированию техники во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Всеармейский этап соревнований "Чистое небо" проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм 2017 года. На фото: выполнение норматива по маскированию техники.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКоманда, показавшая лучший результат, будет представлять Вооруженные Силы России на Международном конкурсе "Чистое небо", который планируется провести в августе этого года в Китае.Представители ВДВ на открытии всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Команда, показавшая лучший результат, будет представлять Вооруженные Силы России на Международном конкурсе "Чистое небо", который планируется провести в августе этого года в Китае.
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Всеармейский конкурс "Чистое небо" проходит с 19 по 24 июня на полигоне "Ейский" в Краснодарском крае. Соревнования зенитчиков — в фотоленте Ria.ru.

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