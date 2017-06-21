Всеармейский конкурс "Чистое небо" проходит с 19 по 24 июня на полигоне "Ейский" в Краснодарском крае. Соревнования зенитчиков — в фотоленте Ria.ru.
Соревнования зенитчиков "Чистое небо"
13:2421.06.2017
(обновлено: 13:39 21.06.2017)
015510
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВо всеармейском этапе соревнований "Чистое небо" принимают участие отделения переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" на бронетранспортерах БТР-80.
Во всеармейском этапе соревнований "Чистое небо" принимают участие отделения переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" на бронетранспортерах БТР-80.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ ходе соревнований боевым расчетам надо прикрыть группировку войск на марше, в движении и с места отразить удары противника с воздуха, а также преодолеть участок зараженной местности, проведя специальную обработку вооружения и военной техники. На фото: выполнение норматива по медицинской подготовке (эвакуация раненного) во время конкурса зенитчиков.
В ходе соревнований боевым расчетам надо прикрыть группировку войск на марше, в движении и с места отразить удары противника с воздуха, а также преодолеть участок зараженной местности, проведя специальную обработку вооружения и военной техники. На фото: выполнение норматива по медицинской подготовке (эвакуация раненного) во время конкурса зенитчиков.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОбщая длина трассы соревнования составляет 8,2 км. На фото: замаскированная военная техника участников конкурса на полигоне "Ейский".
Общая длина трассы соревнования составляет 8,2 км. На фото: замаскированная военная техника участников конкурса на полигоне "Ейский".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКонтролируют выполнение нормативов по преодолению препятствий и результатов стрельб 20 камер, установленных на мишенных полях, а также мобильный комплекс контроля стрельб ракетных подразделений "Конгломерат-1П".
Контролируют выполнение нормативов по преодолению препятствий и результатов стрельб 20 камер, установленных на мишенных полях, а также мобильный комплекс контроля стрельб ракетных подразделений "Конгломерат-1П".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМобильный комплекс "Конгломерат-1П" контролирует мишенную обстановку, пролет зенитных управляемых ракет и снарядов, фиксацию поражения воздушных целей, а также состояние наземной зоны полигона на площади в 20 квадратных километров.
Мобильный комплекс "Конгломерат-1П" контролирует мишенную обстановку, пролет зенитных управляемых ракет и снарядов, фиксацию поражения воздушных целей, а также состояние наземной зоны полигона на площади в 20 квадратных километров.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДля выполнения боевых стрельб на огневых рубежах маршрутов подготовили около полутора тысяч различных мишеней, в том числе "вертолеты" и "БТРы", а также ростовые фигуры.
Для выполнения боевых стрельб на огневых рубежах маршрутов подготовили около полутора тысяч различных мишеней, в том числе "вертолеты" и "БТРы", а также ростовые фигуры.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДоведение командиром задания личному составу подразделения перед стартом этапа всеармейского конкурса зенитчиков "Чистое небо".
Доведение командиром задания личному составу подразделения перед стартом этапа всеармейского конкурса зенитчиков "Чистое небо".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ конкурсе принимают участие команды от всех четырех военных округов, а также от Северного флота и Воздушно-десантных войск.
В конкурсе принимают участие команды от всех четырех военных округов, а также от Северного флота и Воздушно-десантных войск.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВыполнение норматива по радиационной, химической и биологической защите во время конкурса зенитчиков "Чистое небо".
Выполнение норматива по радиационной, химической и биологической защите во время конкурса зенитчиков "Чистое небо".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВсего в соревнованиях принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной техники.
Всего в соревнованиях принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной техники.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВсеармейский этап соревнований "Чистое небо" проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм 2017 года. На фото: выполнение норматива по маскированию техники.
Всеармейский этап соревнований "Чистое небо" проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм 2017 года. На фото: выполнение норматива по маскированию техники.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКоманда, показавшая лучший результат, будет представлять Вооруженные Силы России на Международном конкурсе "Чистое небо", который планируется провести в августе этого года в Китае.
Команда, показавшая лучший результат, будет представлять Вооруженные Силы России на Международном конкурсе "Чистое небо", который планируется провести в августе этого года в Китае.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Россия на ЭКСПО-2017
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik 코리아 / Korean
- Sputnik دری / Dari
- Sputnik پښتو / Pashto
- Sputnik فارسی/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+