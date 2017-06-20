Николь Кидман: первая австралийка, получившая "Оскар"

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Том Круз и Николь Кидман снялись вместе еще в двух проектах: костюмной саге "Далеко-далеко" Рона Ховарда и последнем фильме режиссера Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Вскоре после окончания работы над лентой Том и Николь официально расстались. Бракоразводный процесс длился два года. У пары есть двое приемных детей - дочь Изабелла и сын Коннор. На фото: Николь Кидман и Том Круз на презентации фильма "С широко закрытыми глазами" в Париже, 1999 год.