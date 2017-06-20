Звезда Голливуда Николь Кидман отмечает 20 июня 50-летний юбилей. Оскароносная актриса с австралийскими корнями — в фотоленте Ria.ru.
Николь Кидман: первая австралийка, получившая "Оскар"
12:3420.06.2017
(обновлено: 12:35 20.06.2017)
015211
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНиколь Мэри Кидман родилась 20 июня 1967 года в городе Гонолулу (штат Гавайи, США) в семье австралийцев Энтони Дэвида Кидмана и Джанелль Энн Макнэйл. Когда будущей звезде исполнилось четыре года, контракт отца на работу в США истек и семья вернулась в Австралию.
Николь Мэри Кидман родилась 20 июня 1967 года в городе Гонолулу (штат Гавайи, США) в семье австралийцев Энтони Дэвида Кидмана и Джанелль Энн Макнэйл. Когда будущей звезде исполнилось четыре года, контракт отца на работу в США истек и семья вернулась в Австралию.
© AP Photo / Joel RyanНиколь с раннего детства занималась балетом. Это увлечение привело ее в Австралийский театр для молодежи, а затем в Театр Филип Стрит, где Кидман занималась вокалом и изучала историю театра. На фото: съемочная группа фильма "Хемингуэй и Геллхорн" на Каннском кинофестивале, 2012 год.
© AP Photo / Joel Ryan
Николь с раннего детства занималась балетом. Это увлечение привело ее в Австралийский театр для молодежи, а затем в Театр Филип Стрит, где Кидман занималась вокалом и изучала историю театра. На фото: съемочная группа фильма "Хемингуэй и Геллхорн" на Каннском кинофестивале, 2012 год.
© AP Photo / Peter KramerВпервые на экране Николь появилась в музыкальном видеоклипе певца Пэта Уилсона Bop Girl в 1983 году. В том же году Кидман начала сниматься на телевидении и в кино, среди первых ее работ был телесериал "Ручей в пять миль", фильмы "Бандиты на велосипедах" и "Рождество Буша". На фото: актриса на приеме в честь 40-летия Кинообщества Линкольн-центра, 2007 год.
© AP Photo / Peter Kramer
Впервые на экране Николь появилась в музыкальном видеоклипе певца Пэта Уилсона Bop Girl в 1983 году. В том же году Кидман начала сниматься на телевидении и в кино, среди первых ее работ был телесериал "Ручей в пять миль", фильмы "Бандиты на велосипедах" и "Рождество Буша". На фото: актриса на приеме в честь 40-летия Кинообщества Линкольн-центра, 2007 год.
© AP Photo / Kevork DjansezianВ 1980-е годы Николь была занята в целом ряде австралийских фильмов и телепостановок - среди последних наибольшую известность получил мини-сериал "Бангкок Хилтон". На фото: Кидман со своим мужем Китом Урбаном на 80-ой церемонии вручения наград премии "Оскар", 2008 год.
© AP Photo / Kevork Djansezian
В 1980-е годы Николь была занята в целом ряде австралийских фильмов и телепостановок - среди последних наибольшую известность получил мини-сериал "Бангкок Хилтон". На фото: Кидман со своим мужем Китом Урбаном на 80-ой церемонии вручения наград премии "Оскар", 2008 год.
© AP Photo / Mark J. TerrillВ 1989 году Кидман снялась в триллере "Мертвый штиль", имевшем успех в мировом прокате. Фильм, который финансировался компанией "Уорнер Бразерс", стал первым голливудским проектом актрисы. На фото: Дэниэл Крэйг и Николь Кидман во время 79-й церемонии вручения наград премии "Оскар", 2007 год.
© AP Photo / Mark J. Terrill
В 1989 году Кидман снялась в триллере "Мертвый штиль", имевшем успех в мировом прокате. Фильм, который финансировался компанией "Уорнер Бразерс", стал первым голливудским проектом актрисы. На фото: Дэниэл Крэйг и Николь Кидман во время 79-й церемонии вручения наград премии "Оскар", 2007 год.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussПосле успеха "Мертвого штиля" Николь Кидман пригласили в Голливуд принять участие в съемках фильма "Дни грома". Во время съемок Кидман познакомилась с Томом Крузом, за которого вышла замуж в 1990 году. На фото: Николь Кидман на 23-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе, 2017 год.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
После успеха "Мертвого штиля" Николь Кидман пригласили в Голливуд принять участие в съемках фильма "Дни грома". Во время съемок Кидман познакомилась с Томом Крузом, за которого вышла замуж в 1990 году. На фото: Николь Кидман на 23-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе, 2017 год.
© AP Photo / Michel EulerТом Круз и Николь Кидман снялись вместе еще в двух проектах: костюмной саге "Далеко-далеко" Рона Ховарда и последнем фильме режиссера Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Вскоре после окончания работы над лентой Том и Николь официально расстались. Бракоразводный процесс длился два года. У пары есть двое приемных детей - дочь Изабелла и сын Коннор. На фото: Николь Кидман и Том Круз на презентации фильма "С широко закрытыми глазами" в Париже, 1999 год.
© AP Photo / Michel Euler
Том Круз и Николь Кидман снялись вместе еще в двух проектах: костюмной саге "Далеко-далеко" Рона Ховарда и последнем фильме режиссера Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Вскоре после окончания работы над лентой Том и Николь официально расстались. Бракоразводный процесс длился два года. У пары есть двое приемных детей - дочь Изабелла и сын Коннор. На фото: Николь Кидман и Том Круз на презентации фильма "С широко закрытыми глазами" в Париже, 1999 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНастоящим прорывом в карьере актрисы стал фильм австралийского режиссера База Лурманна "Мулен Руж!". В этом мюзикле Кидман и Юэн Макгрегор исполнили свои вокальные партии самостоятельно. Роль принесла актрисе "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". На фото: актриса на фотоколле фильма "Роковое искушение" в рамках 70-го Каннского кинофестиваля.
Настоящим прорывом в карьере актрисы стал фильм австралийского режиссера База Лурманна "Мулен Руж!". В этом мюзикле Кидман и Юэн Макгрегор исполнили свои вокальные партии самостоятельно. Роль принесла актрисе "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". На фото: актриса на фотоколле фильма "Роковое искушение" в рамках 70-го Каннского кинофестиваля.
© AP Photo / Reed SaxonРоль английской писательницы Вирджинии Вулф в драме "Часы", вышедшая на экраны в 2003 году, принесла актрисе заветного "Оскара" и еще один "Золотой глобус". На фото: Николь Кидман и Эдриан Броуди, получившие награды за лучшую женскую и мужскую роль, на церемонии вручения премии "Оскар", 2003 год.
© AP Photo / Reed Saxon
Роль английской писательницы Вирджинии Вулф в драме "Часы", вышедшая на экраны в 2003 году, принесла актрисе заветного "Оскара" и еще один "Золотой глобус". На фото: Николь Кидман и Эдриан Броуди, получившие награды за лучшую женскую и мужскую роль, на церемонии вручения премии "Оскар", 2003 год.
© AP Photo / Mark BakerНовые номинации Кидман принесли роли в фильмах "Холодная гора"(2003 год), и "Рождение" (2004 год). На фото: съемочная группа фильма "Австралия" Хью Джекман, Николь Кидман, Брэндон Уолтерс и Дэвид Галпилил на пресс-показе ленты в Сиднее, 2008 год.
© AP Photo / Mark Baker
Новые номинации Кидман принесли роли в фильмах "Холодная гора"(2003 год), и "Рождение" (2004 год). На фото: съемочная группа фильма "Австралия" Хью Джекман, Николь Кидман, Брэндон Уолтерс и Дэвид Галпилил на пресс-показе ленты в Сиднее, 2008 год.
© AFP 2017 / Rob ElliottВ 2003 году Кидман снялась в экспериментальном фильме Ларса фон Триера "Догвилль". В этом же году имя актрисы было увековечено на Аллее славы в Голливуде. На фото: Николь Кидман на мировой премьере фильма "Переводчица" в Сиднейском оперном театре. 2005 год.
В 2003 году Кидман снялась в экспериментальном фильме Ларса фон Триера "Догвилль". В этом же году имя актрисы было увековечено на Аллее славы в Голливуде. На фото: Николь Кидман на мировой премьере фильма "Переводчица" в Сиднейском оперном театре. 2005 год.
© AFP 2017 / Loic VenanceВ январе 2005 года Кидман познакомилась с кантри-певцом Китом Урбаном, который стал ее вторым мужем. Они поженились в 2006 году. Спустя два года у пары родилась дочь Сандэй Роуз. А в 2011 году в семье Кидман и Урбана появилась еще одна девочка - Фэйт Маргарет, которую выносила для пары суррогатная мать. На фото: Николь Кидман с Китом Урбаном на 66-м Каннском кинофестивале, 2013 год.
В январе 2005 года Кидман познакомилась с кантри-певцом Китом Урбаном, который стал ее вторым мужем. Они поженились в 2006 году. Спустя два года у пары родилась дочь Сандэй Роуз. А в 2011 году в семье Кидман и Урбана появилась еще одна девочка - Фэйт Маргарет, которую выносила для пары суррогатная мать. На фото: Николь Кидман с Китом Урбаном на 66-м Каннском кинофестивале, 2013 год.
© AFP 2017 / Alberto PizzolИз заметных ролей актрисы в последние десять лет ленты "Переводчица", "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус", "Вторжение", "Золотой компас", "Австралия", "Порочные игры", "Что скрывает ложь", "Приключения Паддингтона" и "Лев". На фото: Кидман на Римском кинофестивале представляет фильм "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус", 2006 год.
Из заметных ролей актрисы в последние десять лет ленты "Переводчица", "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус", "Вторжение", "Золотой компас", "Австралия", "Порочные игры", "Что скрывает ложь", "Приключения Паддингтона" и "Лев". На фото: Кидман на Римском кинофестивале представляет фильм "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус", 2006 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУдачной премьерой этого года стала роль Кидман в мини-сериале "Большая маленькая ложь". На фото: актриса на красной дорожке церемонии открытия 67-го Каннского кинофестиваля.
Удачной премьерой этого года стала роль Кидман в мини-сериале "Большая маленькая ложь". На фото: актриса на красной дорожке церемонии открытия 67-го Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНиколь Кидман убежденная вегетарианка и защитница прав животных. Актриса активно занимается благотворительностью, состоит в обществах по борьбе с раком груди и помощи беспризорным детям. На фото: актриса на фотоколле второго сезона сериала "Вершина озера" (Top of the Lake: China girl) в рамках 70-го Каннского кинофестиваля.
Николь Кидман убежденная вегетарианка и защитница прав животных. Актриса активно занимается благотворительностью, состоит в обществах по борьбе с раком груди и помощи беспризорным детям. На фото: актриса на фотоколле второго сезона сериала "Вершина озера" (Top of the Lake: China girl) в рамках 70-го Каннского кинофестиваля.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Россия на ЭКСПО-2017
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik 코리아 / Korean
- Sputnik دری / Dari
- Sputnik پښتو / Pashto
- Sputnik فارسی/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+