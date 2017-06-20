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Николь Кидман: первая австралийка, получившая "Оскар"

12:3420.06.2017
(обновлено: 12:35 20.06.2017)
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Актриса Николь Кидман на красной дорожке празднования юбилея 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Николь Кидман на 65-м Каннском международном кинофестивале
Актриса Николь Кидман на приеме New Line Cinema 40th Anniversary Benefit Gala, Нью-Йорк
Актриса Николь Кидман со своим мужем Китом Урбаном на 80-ой церемонии вручения наград премии Оскар в Лос-Анджелесе
Дэниэл Крэйг и Николь Кидман во время 79-й церемонии вручения наград премии Оскар в Лос-Анджелесе
Николь Кидман на 23-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе
Николь Кидман и Том Круз на фотоколле в Париже. 2 сентября 1999
Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма Роковое искушение в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Николь Кидман и Эдриан Броуди, получившие награды за лучшую женскую и мужскую роль, на церемонии вручения наград премии Оскар
Австралийские актеры Хью Джекман, Николь Кидман, Брэндон Уолтерс и Дэвид Галпилил после пресс-конференции фильма Австралия в Сиднее
Актриса Николь Кидман раздает автографы в Сиднейском оперном театре
Актриса Николь Кидман со своим мужем Китом Урбаном на 66-м Каннском кинофестивале
Австралийская актриса Николь Кидман во время I Римского кинофестиваля
Голливудская актриса Николь Кидман на Красной дорожке церемонии открытия 67-го Каннского фестиваля
Актриса Николь Кидман на фотоколле второго сезона сериала Вершина озера в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНиколь Мэри Кидман родилась 20 июня 1967 года в городе Гонолулу (штат Гавайи, США) в семье австралийцев Энтони Дэвида Кидмана и Джанелль Энн Макнэйл. Когда будущей звезде исполнилось четыре года, контракт отца на работу в США истек и семья вернулась в Австралию.Актриса Николь Кидман на красной дорожке празднования юбилея 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Николь Мэри Кидман родилась 20 июня 1967 года в городе Гонолулу (штат Гавайи, США) в семье австралийцев Энтони Дэвида Кидмана и Джанелль Энн Макнэйл. Когда будущей звезде исполнилось четыре года, контракт отца на работу в США истек и семья вернулась в Австралию.
© AP Photo / Joel RyanНиколь с раннего детства занималась балетом. Это увлечение привело ее в Австралийский театр для молодежи, а затем в Театр Филип Стрит, где Кидман занималась вокалом и изучала историю театра. На фото: съемочная группа фильма "Хемингуэй и Геллхорн" на Каннском кинофестивале, 2012 год.Актриса Николь Кидман на 65-м Каннском международном кинофестивале
© AP Photo / Joel Ryan
Николь с раннего детства занималась балетом. Это увлечение привело ее в Австралийский театр для молодежи, а затем в Театр Филип Стрит, где Кидман занималась вокалом и изучала историю театра. На фото: съемочная группа фильма "Хемингуэй и Геллхорн" на Каннском кинофестивале, 2012 год.
© AP Photo / Peter KramerВпервые на экране Николь появилась в музыкальном видеоклипе певца Пэта Уилсона Bop Girl в 1983 году. В том же году Кидман начала сниматься на телевидении и в кино, среди первых ее работ был телесериал "Ручей в пять миль", фильмы "Бандиты на велосипедах" и "Рождество Буша". На фото: актриса на приеме в честь 40-летия Кинообщества Линкольн-центра, 2007 год.Актриса Николь Кидман на приеме New Line Cinema 40th Anniversary Benefit Gala, Нью-Йорк
© AP Photo / Peter Kramer
Впервые на экране Николь появилась в музыкальном видеоклипе певца Пэта Уилсона Bop Girl в 1983 году. В том же году Кидман начала сниматься на телевидении и в кино, среди первых ее работ был телесериал "Ручей в пять миль", фильмы "Бандиты на велосипедах" и "Рождество Буша". На фото: актриса на приеме в честь 40-летия Кинообщества Линкольн-центра, 2007 год.
© AP Photo / Kevork DjansezianВ 1980-е годы Николь была занята в целом ряде австралийских фильмов и телепостановок - среди последних наибольшую известность получил мини-сериал "Бангкок Хилтон". На фото: Кидман со своим мужем Китом Урбаном на 80-ой церемонии вручения наград премии "Оскар", 2008 год.Актриса Николь Кидман со своим мужем Китом Урбаном на 80-ой церемонии вручения наград премии Оскар в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Kevork Djansezian
В 1980-е годы Николь была занята в целом ряде австралийских фильмов и телепостановок - среди последних наибольшую известность получил мини-сериал "Бангкок Хилтон". На фото: Кидман со своим мужем Китом Урбаном на 80-ой церемонии вручения наград премии "Оскар", 2008 год.
© AP Photo / Mark J. TerrillВ 1989 году Кидман снялась в триллере "Мертвый штиль", имевшем успех в мировом прокате. Фильм, который финансировался компанией "Уорнер Бразерс", стал первым голливудским проектом актрисы. На фото: Дэниэл Крэйг и Николь Кидман во время 79-й церемонии вручения наград премии "Оскар", 2007 год.Дэниэл Крэйг и Николь Кидман во время 79-й церемонии вручения наград премии Оскар в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Mark J. Terrill
В 1989 году Кидман снялась в триллере "Мертвый штиль", имевшем успех в мировом прокате. Фильм, который финансировался компанией "Уорнер Бразерс", стал первым голливудским проектом актрисы. На фото: Дэниэл Крэйг и Николь Кидман во время 79-й церемонии вручения наград премии "Оскар", 2007 год.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussПосле успеха "Мертвого штиля" Николь Кидман пригласили в Голливуд принять участие в съемках фильма "Дни грома". Во время съемок Кидман познакомилась с Томом Крузом, за которого вышла замуж в 1990 году. На фото: Николь Кидман на 23-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе, 2017 год.Николь Кидман на 23-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
После успеха "Мертвого штиля" Николь Кидман пригласили в Голливуд принять участие в съемках фильма "Дни грома". Во время съемок Кидман познакомилась с Томом Крузом, за которого вышла замуж в 1990 году. На фото: Николь Кидман на 23-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе, 2017 год.
© AP Photo / Michel EulerТом Круз и Николь Кидман снялись вместе еще в двух проектах: костюмной саге "Далеко-далеко" Рона Ховарда и последнем фильме режиссера Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Вскоре после окончания работы над лентой Том и Николь официально расстались. Бракоразводный процесс длился два года. У пары есть двое приемных детей - дочь Изабелла и сын Коннор. На фото: Николь Кидман и Том Круз на презентации фильма "С широко закрытыми глазами" в Париже, 1999 год.Николь Кидман и Том Круз на фотоколле в Париже. 2 сентября 1999
© AP Photo / Michel Euler
Том Круз и Николь Кидман снялись вместе еще в двух проектах: костюмной саге "Далеко-далеко" Рона Ховарда и последнем фильме режиссера Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Вскоре после окончания работы над лентой Том и Николь официально расстались. Бракоразводный процесс длился два года. У пары есть двое приемных детей - дочь Изабелла и сын Коннор. На фото: Николь Кидман и Том Круз на презентации фильма "С широко закрытыми глазами" в Париже, 1999 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНастоящим прорывом в карьере актрисы стал фильм австралийского режиссера База Лурманна "Мулен Руж!". В этом мюзикле Кидман и Юэн Макгрегор исполнили свои вокальные партии самостоятельно. Роль принесла актрисе "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". На фото: актриса на фотоколле фильма "Роковое искушение" в рамках 70-го Каннского кинофестиваля.Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма Роковое искушение в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Настоящим прорывом в карьере актрисы стал фильм австралийского режиссера База Лурманна "Мулен Руж!". В этом мюзикле Кидман и Юэн Макгрегор исполнили свои вокальные партии самостоятельно. Роль принесла актрисе "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". На фото: актриса на фотоколле фильма "Роковое искушение" в рамках 70-го Каннского кинофестиваля.
© AP Photo / Reed SaxonРоль английской писательницы Вирджинии Вулф в драме "Часы", вышедшая на экраны в 2003 году, принесла актрисе заветного "Оскара" и еще один "Золотой глобус". На фото: Николь Кидман и Эдриан Броуди, получившие награды за лучшую женскую и мужскую роль, на церемонии вручения премии "Оскар", 2003 год.Николь Кидман и Эдриан Броуди, получившие награды за лучшую женскую и мужскую роль, на церемонии вручения наград премии Оскар
© AP Photo / Reed Saxon
Роль английской писательницы Вирджинии Вулф в драме "Часы", вышедшая на экраны в 2003 году, принесла актрисе заветного "Оскара" и еще один "Золотой глобус". На фото: Николь Кидман и Эдриан Броуди, получившие награды за лучшую женскую и мужскую роль, на церемонии вручения премии "Оскар", 2003 год.
© AP Photo / Mark BakerНовые номинации Кидман принесли роли в фильмах "Холодная гора"(2003 год), и "Рождение" (2004 год). На фото: съемочная группа фильма "Австралия" Хью Джекман, Николь Кидман, Брэндон Уолтерс и Дэвид Галпилил на пресс-показе ленты в Сиднее, 2008 год.Австралийские актеры Хью Джекман, Николь Кидман, Брэндон Уолтерс и Дэвид Галпилил после пресс-конференции фильма Австралия в Сиднее
© AP Photo / Mark Baker
Новые номинации Кидман принесли роли в фильмах "Холодная гора"(2003 год), и "Рождение" (2004 год). На фото: съемочная группа фильма "Австралия" Хью Джекман, Николь Кидман, Брэндон Уолтерс и Дэвид Галпилил на пресс-показе ленты в Сиднее, 2008 год.
© AFP 2017 / Rob ElliottВ 2003 году Кидман снялась в экспериментальном фильме Ларса фон Триера "Догвилль". В этом же году имя актрисы было увековечено на Аллее славы в Голливуде. На фото: Николь Кидман на мировой премьере фильма "Переводчица" в Сиднейском оперном театре. 2005 год.Актриса Николь Кидман раздает автографы в Сиднейском оперном театре
© AFP 2017 / Rob Elliott
В 2003 году Кидман снялась в экспериментальном фильме Ларса фон Триера "Догвилль". В этом же году имя актрисы было увековечено на Аллее славы в Голливуде. На фото: Николь Кидман на мировой премьере фильма "Переводчица" в Сиднейском оперном театре. 2005 год.
© AFP 2017 / Loic VenanceВ январе 2005 года Кидман познакомилась с кантри-певцом Китом Урбаном, который стал ее вторым мужем. Они поженились в 2006 году. Спустя два года у пары родилась дочь Сандэй Роуз. А в 2011 году в семье Кидман и Урбана появилась еще одна девочка - Фэйт Маргарет, которую выносила для пары суррогатная мать. На фото: Николь Кидман с Китом Урбаном на 66-м Каннском кинофестивале, 2013 год.Актриса Николь Кидман со своим мужем Китом Урбаном на 66-м Каннском кинофестивале
© AFP 2017 / Loic Venance
В январе 2005 года Кидман познакомилась с кантри-певцом Китом Урбаном, который стал ее вторым мужем. Они поженились в 2006 году. Спустя два года у пары родилась дочь Сандэй Роуз. А в 2011 году в семье Кидман и Урбана появилась еще одна девочка - Фэйт Маргарет, которую выносила для пары суррогатная мать. На фото: Николь Кидман с Китом Урбаном на 66-м Каннском кинофестивале, 2013 год.
© AFP 2017 / Alberto PizzolИз заметных ролей актрисы в последние десять лет ленты "Переводчица", "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус", "Вторжение", "Золотой компас", "Австралия", "Порочные игры", "Что скрывает ложь", "Приключения Паддингтона" и "Лев". На фото: Кидман на Римском кинофестивале представляет фильм "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус", 2006 год.Австралийская актриса Николь Кидман во время I Римского кинофестиваля
© AFP 2017 / Alberto Pizzol
Из заметных ролей актрисы в последние десять лет ленты "Переводчица", "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус", "Вторжение", "Золотой компас", "Австралия", "Порочные игры", "Что скрывает ложь", "Приключения Паддингтона" и "Лев". На фото: Кидман на Римском кинофестивале представляет фильм "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус", 2006 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУдачной премьерой этого года стала роль Кидман в мини-сериале "Большая маленькая ложь". На фото: актриса на красной дорожке церемонии открытия 67-го Каннского кинофестиваля.Голливудская актриса Николь Кидман на Красной дорожке церемонии открытия 67-го Каннского фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Удачной премьерой этого года стала роль Кидман в мини-сериале "Большая маленькая ложь". На фото: актриса на красной дорожке церемонии открытия 67-го Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНиколь Кидман убежденная вегетарианка и защитница прав животных. Актриса активно занимается благотворительностью, состоит в обществах по борьбе с раком груди и помощи беспризорным детям. На фото: актриса на фотоколле второго сезона сериала "Вершина озера" (Top of the Lake: China girl) в рамках 70-го Каннского кинофестиваля.Актриса Николь Кидман на фотоколле второго сезона сериала Вершина озера в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Николь Кидман убежденная вегетарианка и защитница прав животных. Актриса активно занимается благотворительностью, состоит в обществах по борьбе с раком груди и помощи беспризорным детям. На фото: актриса на фотоколле второго сезона сериала "Вершина озера" (Top of the Lake: China girl) в рамках 70-го Каннского кинофестиваля.
Актриса Николь Кидман раздает автографы в Сиднейском оперном театреНиколь Кидман: первая австралийка, получившая "Оскар"12:3420.06.2017
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Звезда Голливуда Николь Кидман отмечает 20 июня 50-летний юбилей. Оскароносная актриса с австралийскими корнями — в фотоленте Ria.ru.

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