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На борту круизного лайнера "Князь Владимир"

13:3913.06.2017
(обновлено: 13:40 13.06.2017)
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Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
Пассажиры поднимаются на борт круизного лайнера Князь Владимир в порту города Сочи
Палуба круизного лайнера Князь Владимир
Менеджер на борту круизного лайнера Князь Владимир
Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
Фуршет на борту круизного лайнера Князь Владимир
Пассажирская каюта круизного лайнера Князь Владимир
Спасательные шлюпки на борту круизного лайнера Князь Владимир
Ресторан на борту круизного лайнера Князь Владимир
Пассажиры на борту круизного лайнера Князь Владимир
Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
Детская игровая комната на борту круизного лайнера Князь Владимир
Вид на город Сочи из иллюминаторов круизного лайнера Князь Владимир
Ресторан на борту круизного лайнера Князь Владимир
Палуба круизного лайнера Князь Владимир
Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКруизный лайнер "Князь Владимир" отправился в свой первый пассажирский рейс вечером 11 июня из порта города Сочи.Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в свой первый пассажирский рейс вечером 11 июня из порта города Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПроект был реализован в рамках программы восстановления регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе.Пассажиры поднимаются на борт круизного лайнера Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Проект был реализован в рамках программы восстановления регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПалуба круизного лайнера "Князь Владимир".Палуба круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Палуба круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНедельный круиз проходит вдоль черноморского побережья по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.Менеджер на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Недельный круиз проходит вдоль черноморского побережья по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПассажиры могут помимо Сочи начинать и заканчивать круиз в Новороссийске, Ялте и Севастополе.Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Пассажиры могут помимо Сочи начинать и заканчивать круиз в Новороссийске, Ялте и Севастополе.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФуршет на борту круизного лайнера "Князь Владимир".Фуршет на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Фуршет на борту круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВсего на судне доступно 300 пассажирских кают.Пассажирская каюта круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Всего на судне доступно 300 пассажирских кают.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСпасательные шлюпки на борту круизного лайнера "Князь Владимир".Спасательные шлюпки на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Спасательные шлюпки на борту круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРесторан на борту круизного лайнера "Князь Владимир".Ресторан на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Ресторан на борту круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЛайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.Пассажиры на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСтоимость путешествия зависит от сезона и категории каюты.Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Стоимость путешествия зависит от сезона и категории каюты.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкДетская игровая комната на борту круизного лайнера "Князь Владимир".Детская игровая комната на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Детская игровая комната на борту круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЛайнер "Князь Владимир" будет ходить по круизному маршруту до конца бархатного сезона.Вид на город Сочи из иллюминаторов круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Лайнер "Князь Владимир" будет ходить по круизному маршруту до конца бархатного сезона.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРесторан на борту круизного лайнера "Князь Владимир".Ресторан на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Ресторан на борту круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПалуба круизного лайнера "Князь Владимир".Палуба круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Палуба круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ "Росморпорте" отметили, что если этот проект будет популярен у туристов, то вероятно появятся и другие суда, и новые круизные маршруты вдоль Черноморского побережья.Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В "Росморпорте" отметили, что если этот проект будет популярен у туристов, то вероятно появятся и другие суда, и новые круизные маршруты вдоль Черноморского побережья.
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Круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в свой первый пассажирский рейс вдоль побережья Черного моря. Оснащение судна — в фотоленте Ria.ru.

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