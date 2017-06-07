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Как производят патроны на военном заводе в Сирии

12:4407.06.2017
(обновлено: 12:46 07.06.2017)
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Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
Рабочий в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
Рабочий в механическом цехе военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хам
Капсюли-воспламенители в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
Станок в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
Химическая обработка гильз в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
Рабочий в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНесмотря на продолжающиеся на севере провинции Хама нападения со стороны боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*, в столице региона и пригородах работает несколько заводов.Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Несмотря на продолжающиеся на севере провинции Хама нападения со стороны боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*, в столице региона и пригородах работает несколько заводов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗавод по изготовлению патронов находится в пригороде Хамы, который всегда был важным промышленным центром Сирии.Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Завод по изготовлению патронов находится в пригороде Хамы, который всегда был важным промышленным центром Сирии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДо 80% территории провинции Хама сирийская армия при поддержке союзных сил, артиллерии и авиации освободила от террористов к концу апреля этого года.Рабочий в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
До 80% территории провинции Хама сирийская армия при поддержке союзных сил, артиллерии и авиации освободила от террористов к концу апреля этого года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПерелом в боях произошел 24 апреля, когда, наступая на севере и юге провинции Хама, сирийская армия освободила город Хальфая – крупнейший оплот террористов.Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Перелом в боях произошел 24 апреля, когда, наступая на севере и юге провинции Хама, сирийская армия освободила город Хальфая – крупнейший оплот террористов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевики потеряли в боях с сирийскими правительственными войсками под городом Хама более семи тысяч человек.Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Боевики потеряли в боях с сирийскими правительственными войсками под городом Хама более семи тысяч человек.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, представители России, Ирана и Турции подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Часть провинции Хама, согласно меморандуму, вошла в одну из четырех зон деэскалации.Рабочий в механическом цехе военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хам
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, представители России, Ирана и Турции подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Часть провинции Хама, согласно меморандуму, вошла в одну из четырех зон деэскалации.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКапсюли-воспламенители для производства патронов.Капсюли-воспламенители в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Капсюли-воспламенители для производства патронов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтанок в одном из цехов военного завода.Станок в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Станок в одном из цехов военного завода.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИзготовление гильз на военном заводе в Хаме.Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Изготовление гильз на военном заводе в Хаме.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкХимическая обработка гильз на заводе по изготовлению патронов в Хаме.Химическая обработка гильз в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Химическая обработка гильз на заводе по изготовлению патронов в Хаме.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИзготовление патронов на военном заводе в пригороде Хамы.Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Изготовление патронов на военном заводе в пригороде Хамы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочий в одном из цехов военного завода.Рабочий в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рабочий в одном из цехов военного завода.
Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города ХамаКак производят патроны на военном заводе в Сирии12:4407.06.2017
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Работа военного завода по изготовлению патронов в пригороде сирийского города Хама — в фотоленте Ria.ru.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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