Центральным событием второго дня работы ПМЭФ стало пленарное заседание форума, на котором выступил президент России Владимир Путин. Участники заседания и гости форума — в фотоленте Ria.ru.
Второй день работы Петербургского международного экономического форума
Сюжет:
19:2802.06.2017
(обновлено: 19:34 02.06.2017)
05100
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а так же состоялся традиционно знаковый деловой завтрак "Сбербанка".
В пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а так же состоялся традиционно знаковый деловой завтрак "Сбербанка".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВыступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".
Во второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" - современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" - современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкВ пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.
В пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.
На полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.
В пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.
В пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТелеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.
Телеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд "Объединенной зерновой компании" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд "Объединенной зерновой компании" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.
Во второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОбъединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.
Объединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Россия на ЭКСПО-2017
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik 코리아 / Korean
- Sputnik دری / Dari
- Sputnik پښتو / Pashto
- Sputnik فارسی/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+