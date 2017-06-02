Второй день работы Петербургского международного экономического форума начался с обсуждения тем сотрудничества с Евросоюзом, Индией, США и Латинской Америкой. Ключевые встречи и выступления утра пятницы — в фотоленте Ria.ru.
Второй день ПМЭФ: экономика спорта, энергетика и "длинные деньги"
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14:4202.06.2017
(обновлено: 14:43 02.06.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГлава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов во второй день форума дал интервью журналисту РИА Новости.
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов во второй день форума дал интервью журналисту РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолее 12 тысяч человек принимают участие в панельных сессиях, деловых завтраках, круглых столах и других мероприятиях Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Более 12 тысяч человек принимают участие в панельных сессиях, деловых завтраках, круглых столах и других мероприятиях Санкт-Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо второй день форума президент России Владимир Путин принял участие в заседании "Бизнес-диалог Россия — США". "Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал глава государства, выступая на заседании.
Во второй день форума президент России Владимир Путин принял участие в заседании "Бизнес-диалог Россия — США". "Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал глава государства, выступая на заседании.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков рассказал радио Sputnik о соглашениях, подписанных РЭЦ на форуме.
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков рассказал радио Sputnik о соглашениях, подписанных РЭЦ на форуме.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтенды российских компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Стенды российских компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОснователь Фонда "Обнаженные сердца", посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова приняла участие в панельной сессии форума "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018".
Основатель Фонда "Обнаженные сердца", посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова приняла участие в панельной сессии форума "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках ПМЭФ правительство Москвы заключило соглашение с Российским экспортным центром, реализация которого позволит усилить экспортную деятельность столичных предприятий и продвинуть их товары на международные рынки.
В рамках ПМЭФ правительство Москвы заключило соглашение с Российским экспортным центром, реализация которого позволит усилить экспортную деятельность столичных предприятий и продвинуть их товары на международные рынки.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа форуме был подписан меморандум о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Беспилотные микроавтобусы КамАЗ-"ШАТЛ" (на фото) могут стать основой для будущего парка электротранспорта в Москве.
На форуме был подписан меморандум о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Беспилотные микроавтобусы КамАЗ-"ШАТЛ" (на фото) могут стать основой для будущего парка электротранспорта в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель министра финансов России Сергей Сторчак принял участие в работе панельной сессии форума "Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды".
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак принял участие в работе панельной сессии форума "Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды".
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с представителями Индии на стенде международной медиагруппы.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с представителями Индии на стенде международной медиагруппы.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Татьяна Голикова дала интервью радио Sputnik. Ранее, выступая на форуме, Голикова предложила провести в стране реформу всей системы социального страхования.
Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова дала интервью радио Sputnik. Ранее, выступая на форуме, Голикова предложила провести в стране реформу всей системы социального страхования.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Роскосмос" и "Росгеология" подписали на форуме соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, касается поиска полезных ископаемых с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.
"Роскосмос" и "Росгеология" подписали на форуме соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, касается поиска полезных ископаемых с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкМеждународная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа форуме стало известно, что группа "Сумма" заинтересована в консолидации 100% акций Объединенной зерновой компании и будет участвовать в ее приватизации.
На форуме стало известно, что группа "Сумма" заинтересована в консолидации 100% акций Объединенной зерновой компании и будет участвовать в ее приватизации.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ рамках форума прошла торжественная церемония вручения гранта "Зеленая химия для жизни", которую президент IUPAC, член бюро отделения химии и наук о материалах РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC, профессор Джон Кориш вручили доктору Майе Станисавлевич за проект "Изучение методов получения гибридных металлоуглеродных наноматериалов, полученных из щлама горнодобывающей промышленности. Их применение для процессов адсорбции/катализа фармацевтических препаратов в воде".
В рамках форума прошла торжественная церемония вручения гранта "Зеленая химия для жизни", которую президент IUPAC, член бюро отделения химии и наук о материалах РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC, профессор Джон Кориш вручили доктору Майе Станисавлевич за проект "Изучение методов получения гибридных металлоуглеродных наноматериалов, полученных из щлама горнодобывающей промышленности. Их применение для процессов адсорбции/катализа фармацевтических препаратов в воде".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак, посвященной теме развития экономики после мая 2018 года.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак, посвященной теме развития экономики после мая 2018 года.
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