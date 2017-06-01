В четверг состоялось торжественное открытие XXI Петербургского международного экономического форума. Первый день работы ПМЭФ — в фотоленте Ria.ru.
Первый день работы Петербургского международного экономического форума
Сюжет:
19:0901.06.2017
(обновлено: 19:11 01.06.2017)
08011
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ первый день работы Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?", на которой, в том числе, обсуждался вопрос юридической защищенности иностранных инвестиций в России.
В первый день работы Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?", на которой, в том числе, обсуждался вопрос юридической защищенности иностранных инвестиций в России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время интервью радио Sputnik министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал о первых результатах "Года экологии в России".
Во время интервью радио Sputnik министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал о первых результатах "Года экологии в России".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ рамках ПМЭФ в четверг прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы государств также приняли участие во встрече с представителями российских и индийских деловых кругов.
В рамках ПМЭФ в четверг прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы государств также приняли участие во встрече с представителями российских и индийских деловых кругов.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума у комплекса "Экспофорум".
Флаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума у комплекса "Экспофорум".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтенд Внешэкономбанка на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Правительство совместно с ВЭБом ведет работу над созданием "фабрики проектного финансирования". Ее задача - минимизировать риски на разных фазах инвестиционного процесса.
Стенд Внешэкономбанка на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Правительство совместно с ВЭБом ведет работу над созданием "фабрики проектного финансирования". Ее задача - минимизировать риски на разных фазах инвестиционного процесса.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВице-премьер России Дмитрий Рогозин в рамках ПМЭФ провел переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. Стороны договорились провести заседание межправительственной комиссии, на котором планируется, среди прочего, обсудить вопрос о создании особой совместной экономической зоны с размещением в ней российских высокотехнологичных предприятий.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в рамках ПМЭФ провел переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. Стороны договорились провести заседание межправительственной комиссии, на котором планируется, среди прочего, обсудить вопрос о создании особой совместной экономической зоны с размещением в ней российских высокотехнологичных предприятий.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГенеральный директор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в первый день работы форума подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает поддержку инновационного развития банковских и платежных сервисов системы "Мир".
Генеральный директор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в первый день работы форума подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает поддержку инновационного развития банковских и платежных сервисов системы "Мир".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастник форума слушает выступление премьер-министра Габонской Республики Эммануэля Иссозе-Нгонде. Руководство Габона рассчитывает привлечь российских инвесторов для участия в ряде перспективных сфер экономики, в частности в горнорудном деле, в нефтяной сфере и в области лесного хозяйства.
Участник форума слушает выступление премьер-министра Габонской Республики Эммануэля Иссозе-Нгонде. Руководство Габона рассчитывает привлечь российских инвесторов для участия в ряде перспективных сфер экономики, в частности в горнорудном деле, в нефтяной сфере и в области лесного хозяйства.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка Герман Греф в первый день форума провел пленарную сессию "Победить в конкурентной борьбе: факторы успеха в 21 веке", на которой обсудил с российскими и американскими учеными использование передовых технологий в экономике.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в первый день форума провел пленарную сессию "Победить в конкурентной борьбе: факторы успеха в 21 веке", на которой обсудил с российскими и американскими учеными использование передовых технологий в экономике.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента" генеральный директор ЗАО "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери обсудили меры по борьбе с пиратскими сайтами, вопросы сокращения цифровых окон и стимулирования развития рынка легального контента.
Участники панельной сессии "Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента" генеральный директор ЗАО "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери обсудили меры по борьбе с пиратскими сайтами, вопросы сокращения цифровых окон и стимулирования развития рынка легального контента.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ первый день работы форума стало известно, что ОАК планирует подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на 50 самолетов МС-21 в 2017 году.
В первый день работы форума стало известно, что ОАК планирует подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на 50 самолетов МС-21 в 2017 году.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов принял участие в работе панельной сессии форума "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?".
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов принял участие в работе панельной сессии форума "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель совета Фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин в рамках форума принял участие в беседе "Россия 2035". Фонд ЦСР во вторник представил президенту стратегию экономического развития России с 2018 по 2024 год.
Председатель совета Фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин в рамках форума принял участие в беседе "Россия 2035". Фонд ЦСР во вторник представил президенту стратегию экономического развития России с 2018 по 2024 год.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОператор национальной сети вертолетных центров "Хелипорты России" на форуме представляет инвестиционно-инфраструктурный проект развития авиации общего назначения и вертолетного сообщения в России.
Оператор национальной сети вертолетных центров "Хелипорты России" на форуме представляет инвестиционно-инфраструктурный проект развития авиации общего назначения и вертолетного сообщения в России.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Россия на ЭКСПО-2017
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik 코리아 / Korean
- Sputnik دری / Dari
- Sputnik پښتو / Pashto
- Sputnik فارسی/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+