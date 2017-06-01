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Первый день работы Петербургского международного экономического форума

Сюжет:
ПМЭФ-2017
19:0901.06.2017
(обновлено: 19:11 01.06.2017)
0801
Участники панельной сессии России?ская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции? в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской во время интервью радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017
Флаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 у выставочного комплекса Ленэкспо
На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Дмитрий Рогозин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Генеральный директор АО Национальная система платежных карт Владимир Комлев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин (справа) во время подписания соглашения в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Участник в зале на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 во время выступления премьер-министра Габонской Республики Эммануэля Иссозе-Нгонде
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Победить в конкурентной борьбе: факторы успеха в 21 веке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Генеральный директор ЗАО Национальная Медиа ГруппаОльга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери во время панельной сессии Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Стенд компании Аэрофлот на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов во время панельной сессии России?ская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции? в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Председатель совета Фонда Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин (на дальнем плане слева) во время беседы о будущем Россия 2035 в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Стенд компании Хелипорты России на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ первый день работы Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?", на которой, в том числе, обсуждался вопрос юридической защищенности иностранных инвестиций в России.Участники панельной сессии России?ская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции? в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В первый день работы Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?", на которой, в том числе, обсуждался вопрос юридической защищенности иностранных инвестиций в России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время интервью радио Sputnik министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал о первых результатах "Года экологии в России".Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской во время интервью радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Во время интервью радио Sputnik министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал о первых результатах "Года экологии в России".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ рамках ПМЭФ в четверг прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы государств также приняли участие во встрече с представителями российских и индийских деловых кругов.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В рамках ПМЭФ в четверг прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы государств также приняли участие во встрече с представителями российских и индийских деловых кругов.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума у комплекса "Экспофорум".Флаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 у выставочного комплекса Ленэкспо
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Флаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума у комплекса "Экспофорум".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтенд Внешэкономбанка на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Правительство совместно с ВЭБом ведет работу над созданием "фабрики проектного финансирования". Ее задача - минимизировать риски на разных фазах инвестиционного процесса.На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Стенд Внешэкономбанка на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Правительство совместно с ВЭБом ведет работу над созданием "фабрики проектного финансирования". Ее задача - минимизировать риски на разных фазах инвестиционного процесса.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВице-премьер России Дмитрий Рогозин в рамках ПМЭФ провел переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. Стороны договорились провести заседание межправительственной комиссии, на котором планируется, среди прочего, обсудить вопрос о создании особой совместной экономической зоны с размещением в ней российских высокотехнологичных предприятий.Дмитрий Рогозин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в рамках ПМЭФ провел переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. Стороны договорились провести заседание межправительственной комиссии, на котором планируется, среди прочего, обсудить вопрос о создании особой совместной экономической зоны с размещением в ней российских высокотехнологичных предприятий.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГенеральный директор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в первый день работы форума подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает поддержку инновационного развития банковских и платежных сервисов системы "Мир".Генеральный директор АО Национальная система платежных карт Владимир Комлев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин (справа) во время подписания соглашения в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Генеральный директор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в первый день работы форума подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает поддержку инновационного развития банковских и платежных сервисов системы "Мир".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастник форума слушает выступление премьер-министра Габонской Республики Эммануэля Иссозе-Нгонде. Руководство Габона рассчитывает привлечь российских инвесторов для участия в ряде перспективных сфер экономики, в частности в горнорудном деле, в нефтяной сфере и в области лесного хозяйства.Участник в зале на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 во время выступления премьер-министра Габонской Республики Эммануэля Иссозе-Нгонде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участник форума слушает выступление премьер-министра Габонской Республики Эммануэля Иссозе-Нгонде. Руководство Габона рассчитывает привлечь российских инвесторов для участия в ряде перспективных сфер экономики, в частности в горнорудном деле, в нефтяной сфере и в области лесного хозяйства.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка Герман Греф в первый день форума провел пленарную сессию "Победить в конкурентной борьбе: факторы успеха в 21 веке", на которой обсудил с российскими и американскими учеными использование передовых технологий в экономике.Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Победить в конкурентной борьбе: факторы успеха в 21 веке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф в первый день форума провел пленарную сессию "Победить в конкурентной борьбе: факторы успеха в 21 веке", на которой обсудил с российскими и американскими учеными использование передовых технологий в экономике.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента" генеральный директор ЗАО "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери обсудили меры по борьбе с пиратскими сайтами, вопросы сокращения цифровых окон и стимулирования развития рынка легального контента.Генеральный директор ЗАО Национальная Медиа ГруппаОльга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери во время панельной сессии Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники панельной сессии "Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента" генеральный директор ЗАО "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери обсудили меры по борьбе с пиратскими сайтами, вопросы сокращения цифровых окон и стимулирования развития рынка легального контента.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ первый день работы форума стало известно, что ОАК планирует подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на 50 самолетов МС-21 в 2017 году.Стенд компании Аэрофлот на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В первый день работы форума стало известно, что ОАК планирует подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на 50 самолетов МС-21 в 2017 году.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов принял участие в работе панельной сессии форума "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?".Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов во время панельной сессии России?ская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции? в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов принял участие в работе панельной сессии форума "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель совета Фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин в рамках форума принял участие в беседе "Россия 2035". Фонд ЦСР во вторник представил президенту стратегию экономического развития России с 2018 по 2024 год.Председатель совета Фонда Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин (на дальнем плане слева) во время беседы о будущем Россия 2035 в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель совета Фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин в рамках форума принял участие в беседе "Россия 2035". Фонд ЦСР во вторник представил президенту стратегию экономического развития России с 2018 по 2024 год.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОператор национальной сети вертолетных центров "Хелипорты России" на форуме представляет инвестиционно-инфраструктурный проект развития авиации общего назначения и вертолетного сообщения в России.Стенд компании Хелипорты России на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Оператор национальной сети вертолетных центров "Хелипорты России" на форуме представляет инвестиционно-инфраструктурный проект развития авиации общего назначения и вертолетного сообщения в России.
Генеральный директор ЗАО Национальная Медиа ГруппаОльга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери во время панельной сессии Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017Первый день работы Петербургского международного экономического форума19:0901.06.2017
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В четверг состоялось торжественное открытие XXI Петербургского международного экономического форума. Первый день работы ПМЭФ — в фотоленте Ria.ru.

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