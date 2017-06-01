Несмотря на продолжающиеся в Сирии с марта 2011 года военные действия между правительственными войсками и боевиками различных вооруженных формирований, в некоторых регионах страны, которые не были захвачены террористам, продолжалась мирная жизнь. Государственные заводы и фабрики, работающие в районе Дамаска, Сувейды и Тартуса, — в фотоленте Ria.ru.
Телевизоры, вино и таблетки: что производят в Сирии
15:5201.06.2017
(обновлено: 15:53 01.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудница работает в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей, который находится в пригороде Дамаска.
Сотрудница работает в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей, который находится в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКатушки электрических кабелей, произведенные на заводе в южном пригороде Дамаска.
Катушки электрических кабелей, произведенные на заводе в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудники завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники устанавливают в танк отремонтированный двигатель.
Сотрудники завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники устанавливают в танк отремонтированный двигатель.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочий завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники в Дамаске.
Рабочий завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники в Дамаске.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦех завода по изготовлению текстиля в южном пригороде Дамаска.
Цех завода по изготовлению текстиля в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПроизводство тканей на фабрике в южном пригороде Дамаска.
Производство тканей на фабрике в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФармацевтическая фабрика в районе Баб аль Шарки, который находится на востоке Дамаска.
Фармацевтическая фабрика в районе Баб аль Шарки, который находится на востоке Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаботница фармацевтической фабрики упаковывает произведенные таблетки.
Работница фармацевтической фабрики упаковывает произведенные таблетки.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДобыча базальта в пригороде сирийского города Тартус.
Добыча базальта в пригороде сирийского города Тартус.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОтгрузка цемента, произведенного на заводе в пригороде сирийского города Тартус.
Отгрузка цемента, произведенного на заводе в пригороде сирийского города Тартус.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ Дамаске продолжает работать завод по производству телевизоров Syronics.
В Дамаске продолжает работать завод по производству телевизоров Syronics.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтолярный цех, где изготавливают подставки для телевизоров.
Столярный цех, где изготавливают подставки для телевизоров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПроизводство минеральной воды Figeh на заводе в пригороде Дамаска.
Производство минеральной воды Figeh на заводе в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочие на швейной фабрике, организованной в пригороде Дамаска.
Рабочие на швейной фабрике, организованной в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГосударственная швейная фабрика в поселке Млеха в пригороде Дамаска.
Государственная швейная фабрика в поселке Млеха в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПроизводство красок на заводе в пригороде Дамаска.
Производство красок на заводе в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГосударственный завод по производству арака и вина в городе Сувейда на юго-западе Сирии.
Государственный завод по производству арака и вина в городе Сувейда на юго-западе Сирии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАрак разливают по бутылкам на заводе в Сувейде.
Арак разливают по бутылкам на заводе в Сувейде.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОдин из цехов завода в Дамаске, где производят консервы.
Один из цехов завода в Дамаске, где производят консервы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаботница завода пакует банки с консервами по коробкам.
Работница завода пакует банки с консервами по коробкам.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа государственном заводе в районе Баб аль Шарки производят резиновые сапоги и подошвы для обуви.
На государственном заводе в районе Баб аль Шарки производят резиновые сапоги и подошвы для обуви.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦех, где производится обувь, на востоке Дамаска.
Цех, где производится обувь, на востоке Дамаска.
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