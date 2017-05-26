Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: финал Лиги Европы и байк-шоу в Иванове
13:2226.05.2017
(обновлено: 13:38 26.05.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПятнадцатый благотворительный Венский бал в Гостином дворе в Москве.
Пятнадцатый благотворительный Венский бал в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин передает икону Иоанна Предтечи XIX века в дар храму Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской во время посещения московского Сретенского монастыря.
Президент России Владимир Путин передает икону Иоанна Предтечи XIX века в дар храму Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской во время посещения московского Сретенского монастыря.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусский бронеавтомобиль "Кайман" на Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусский бронеавтомобиль "Кайман" на Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.
© REUTERS / StringerАкция протеста против задержания школьных учителей, объявивших голодовку в Анкаре.
Акция протеста против задержания школьных учителей, объявивших голодовку в Анкаре.
© РИА Новости . HHOF-IIHF ImagesПерейти в фотобанкВратарь сборной России Андрей Василевский в окружении канадских игроков Уэйна Симмондса и Райана О'Райлли в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею.
Вратарь сборной России Андрей Василевский в окружении канадских игроков Уэйна Симмондса и Райана О'Райлли в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыпускники школы № 21 во время последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите.
Выпускники школы № 21 во время последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити" в российской столице.
Международный деловой центр "Москва-Сити" в российской столице.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВерующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.
Верующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев входит во дворец Долма Бахче перед началом рабочего завтрака в честь глав делегаций стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев входит во дворец Долма Бахче перед началом рабочего завтрака в честь глав делегаций стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСоборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в день празднования официального принятия ислама Волжской Булгарией в городе Болгар.
Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в день празднования официального принятия ислама Волжской Булгарией в городе Болгар.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦех завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска.
Цех завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
© AFP 2017 / Juan BarretoВрачи приняли участие в уличных протестах против правительства Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла.
Врачи приняли участие в уличных протестах против правительства Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла.
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖирафы в экопарке в Буэнос-Айресе, Аргентина.
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жирафы в экопарке в Буэнос-Айресе, Аргентина.
© REUTERS / Michael Dalder LivepicАнглийский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" впервые в истории выиграл Лигу Европы.
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" впервые в истории выиграл Лигу Европы.
© REUTERS / Hannah McKayПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в аэропорту Брюсселя.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в аэропорту Брюсселя.
© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкВыставка вооружения и военной техники, проходящая в рамках военных учений "Удар короля-2017" в литовском городе Паневежис.
© Sputnik / Сергей Мелконов
Выставка вооружения и военной техники, проходящая в рамках военных учений "Удар короля-2017" в литовском городе Паневежис.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloКубино-американская певица Камила Кабелло выступает на Billboard Music Awards.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Кубино-американская певица Камила Кабелло выступает на Billboard Music Awards.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкРуководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев готовит ладожского нерпенка Крошика к транспортировке на остров Валаам для выпуска в воды Ладожского озера.
Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев готовит ладожского нерпенка Крошика к транспортировке на остров Валаам для выпуска в воды Ладожского озера.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетительница в музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина во время международной акции "Ночь музеев".
Посетительница в музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина во время международной акции "Ночь музеев".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчения спасательных подразделений Приморского края по ликвидации техногенной аварии на железнодорожном транспорте во Владивостоке.
Учения спасательных подразделений Приморского края по ликвидации техногенной аварии на железнодорожном транспорте во Владивостоке.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкШведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастник финального этапа окружных соревнований "Отличник войсковой разведки" Восточного военного округа преодолевает препятствия на "тропе разведчика" на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае.
Участник финального этапа окружных соревнований "Отличник войсковой разведки" Восточного военного округа преодолевает препятствия на "тропе разведчика" на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница фестиваля русского фольклора "Каравон" в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана.
Участница фестиваля русского фольклора "Каравон" в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкБайк-шоу в рамках Всероссийского автомотопробега по городам Золотого кольца России прошло в Иванове.
Байк-шоу в рамках Всероссийского автомотопробега по городам Золотого кольца России прошло в Иванове.
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