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Лучшие фото недели: финал Лиги Европы и байк-шоу в Иванове

13:2226.05.2017
(обновлено: 13:38 26.05.2017)
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Участники пятнадцатого благотворительного Венского Бала в Гостином дворе в Москве
Президент РФ Владимир Путин передает в дар храму икону Иоанна Предтечи XIX века во время посещения московского Сретенского монастыря
Мобильное бронированное транспортное средство Кайман белорусского производства на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Акция протеста против задержания школьных учителей, объявивших голодовку в Анкаре. 22 мая 2017
Игрок сборной Канады Уэйн Симмондс, вратарь сборной России Андрей Василевский и игрок сборной Канады Райан О'Райлли в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017
Выпускники школы № 21 во время арт-моба Под звуки школьного вальса в рамках празднования Последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите
Международный деловой центр Москва-Сити в Москве
Верующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев входит во дворец Долма Бахче перед началом рабочего завтрака от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите ОЧЭС в Стамбуле
Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) во время праздника Изге Болгар Жыены, посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, в городе Болгаре
Женщина в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска
Женщина возлагает цветы жертвам нападения в Манчестере
Беспорядки в городе Бразилиа, Бразилия
Участница гонки Get Rainbowed в Праге
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Врачи вышли на уличные протесты в Каракасе, Венесуэла
Жирафы в экопарке в Буэнос-Айресе
Команда Манчестер Юнайтед празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в Брюссель
Рыбак шьет сеть на окраине Кочи, Индия
Посетитель на выставке вооружения и военной техники, проходящей в рамках военных учений Удар короля 2017
Американская певица Камила Кабелло на Billboard Music Awards
Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев готовит ладожского нерпенка Крошика к транспортировке на остров Валаам
Митинг против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Посетитель в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев
Учения МЧС по ликвидации последствий техногенной аварии
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля
Участник финального этапа окружных соревнований Отличник войсковой разведки в Приморском крае
Участница фестиваля русского фольклора Каравон в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана
Участники байк-шоу, проходящего в рамках Всероссийского автомотопробега по городам Золотого кольца России, в Иванове
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПятнадцатый благотворительный Венский бал в Гостином дворе в Москве.Участники пятнадцатого благотворительного Венского Бала в Гостином дворе в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Пятнадцатый благотворительный Венский бал в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин передает икону Иоанна Предтечи XIX века в дар храму Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской во время посещения московского Сретенского монастыря.Президент РФ Владимир Путин передает в дар храму икону Иоанна Предтечи XIX века во время посещения московского Сретенского монастыря
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин передает икону Иоанна Предтечи XIX века в дар храму Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской во время посещения московского Сретенского монастыря.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусский бронеавтомобиль "Кайман" на Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.Мобильное бронированное транспортное средство Кайман белорусского производства на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Белорусский бронеавтомобиль "Кайман" на Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.
© REUTERS / StringerАкция протеста против задержания школьных учителей, объявивших голодовку в Анкаре.Акция протеста против задержания школьных учителей, объявивших голодовку в Анкаре. 22 мая 2017
© REUTERS / Stringer
Акция протеста против задержания школьных учителей, объявивших голодовку в Анкаре.
© РИА Новости . HHOF-IIHF ImagesПерейти в фотобанкВратарь сборной России Андрей Василевский в окружении канадских игроков Уэйна Симмондса и Райана О'Райлли в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею.Игрок сборной Канады Уэйн Симмондс, вратарь сборной России Андрей Василевский и игрок сборной Канады Райан О'Райлли в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости . HHOF-IIHF Images
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной России Андрей Василевский в окружении канадских игроков Уэйна Симмондса и Райана О'Райлли в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыпускники школы № 21 во время последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите.Выпускники школы № 21 во время арт-моба Под звуки школьного вальса в рамках празднования Последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Выпускники школы № 21 во время последнего звонка на площади имени В.И. Ленина в Чите.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити" в российской столице.Международный деловой центр Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Международный деловой центр "Москва-Сити" в российской столице.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВерующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.Верующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Верующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев входит во дворец Долма Бахче перед началом рабочего завтрака в честь глав делегаций стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев входит во дворец Долма Бахче перед началом рабочего завтрака от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите ОЧЭС в Стамбуле
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев входит во дворец Долма Бахче перед началом рабочего завтрака в честь глав делегаций стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСоборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в день празднования официального принятия ислама Волжской Булгарией в городе Болгар.Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) во время праздника Изге Болгар Жыены, посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, в городе Болгаре
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в день празднования официального принятия ислама Волжской Булгарией в городе Болгар.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦех завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска.Женщина в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Цех завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска.
© REUTERS / Darren StaplesЖенщина у мемориала жертвам нападения в Манчестере.Женщина возлагает цветы жертвам нападения в Манчестере
© REUTERS / Darren Staples
Женщина у мемориала жертвам нападения в Манчестере.
© REUTERS / Ueslei MarcelinoАкция протеста против президента Мишела Темера в столице Бразилии.Беспорядки в городе Бразилиа, Бразилия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Акция протеста против президента Мишела Темера в столице Бразилии.
© REUTERS / David W CernyУчастница забега Get Rainbowed в Праге.Участница гонки Get Rainbowed в Праге
© REUTERS / David W Cerny
Участница забега Get Rainbowed в Праге.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
© AFP 2017 / Juan BarretoВрачи приняли участие в уличных протестах против правительства Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла.Врачи вышли на уличные протесты в Каракасе, Венесуэла
© AFP 2017 / Juan Barreto
Врачи приняли участие в уличных протестах против правительства Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла.
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖирафы в экопарке в Буэнос-Айресе, Аргентина.Жирафы в экопарке в Буэнос-Айресе
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жирафы в экопарке в Буэнос-Айресе, Аргентина.
© REUTERS / Michael Dalder LivepicАнглийский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" впервые в истории выиграл Лигу Европы.Команда Манчестер Юнайтед празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА
© REUTERS / Michael Dalder Livepic
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" впервые в истории выиграл Лигу Европы.
© REUTERS / Hannah McKayПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в аэропорту Брюсселя.Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в Брюссель
© REUTERS / Hannah McKay
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в аэропорту Брюсселя.
© REUTERS / Sivaram VРыбак чинит сеть на окраине города Коччи в Индии.Рыбак шьет сеть на окраине Кочи, Индия
© REUTERS / Sivaram V
Рыбак чинит сеть на окраине города Коччи в Индии.
© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкВыставка вооружения и военной техники, проходящая в рамках военных учений "Удар короля-2017" в литовском городе Паневежис.Посетитель на выставке вооружения и военной техники, проходящей в рамках военных учений Удар короля 2017
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Выставка вооружения и военной техники, проходящая в рамках военных учений "Удар короля-2017" в литовском городе Паневежис.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloКубино-американская певица Камила Кабелло выступает на Billboard Music Awards.Американская певица Камила Кабелло на Billboard Music Awards
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Кубино-американская певица Камила Кабелло выступает на Billboard Music Awards.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкРуководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев готовит ладожского нерпенка Крошика к транспортировке на остров Валаам для выпуска в воды Ладожского озера.Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев готовит ладожского нерпенка Крошика к транспортировке на остров Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала Вячеслав Алексеев готовит ладожского нерпенка Крошика к транспортировке на остров Валаам для выпуска в воды Ладожского озера.
© REUTERS / Marco BelloУчастники протестов в Каракасе подожгли человека, обвиняя его в воровстве.Митинг против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© REUTERS / Marco Bello
Участники протестов в Каракасе подожгли человека, обвиняя его в воровстве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетительница в музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина во время международной акции "Ночь музеев".Посетитель в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетительница в музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина во время международной акции "Ночь музеев".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчения спасательных подразделений Приморского края по ликвидации техногенной аварии на железнодорожном транспорте во Владивостоке.Учения МЧС по ликвидации последствий техногенной аварии
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения спасательных подразделений Приморского края по ликвидации техногенной аварии на железнодорожном транспорте во Владивостоке.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкШведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля.Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастник финального этапа окружных соревнований "Отличник войсковой разведки" Восточного военного округа преодолевает препятствия на "тропе разведчика" на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае.Участник финального этапа окружных соревнований Отличник войсковой разведки в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участник финального этапа окружных соревнований "Отличник войсковой разведки" Восточного военного округа преодолевает препятствия на "тропе разведчика" на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница фестиваля русского фольклора "Каравон" в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана.Участница фестиваля русского фольклора Каравон в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участница фестиваля русского фольклора "Каравон" в селе Русское Никольское в Лаишевском районе Татарстана.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкБайк-шоу в рамках Всероссийского автомотопробега по городам Золотого кольца России прошло в Иванове.Участники байк-шоу, проходящего в рамках Всероссийского автомотопробега по городам Золотого кольца России, в Иванове
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Байк-шоу в рамках Всероссийского автомотопробега по городам Золотого кольца России прошло в Иванове.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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