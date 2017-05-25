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HeliRussia-2017: электромобиль-самолет, автомобиль-вертолет и новый "Ансат"

18:5125.05.2017
(обновлено: 19:04 25.05.2017)
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Двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Гибрид автомобиля и вертолёта с роторным двигателем глубокой конверсии Ventocopter R1 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Лёгкий многоцелевой вертолёт Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Девушка в кабине лёгкого многоцелевого вертолёта Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Многоцелевой вертолёт Департамента здравоохранения Москвы Eurocopter EC 145 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Транспортно-пассажирский вертолёт Ми-38-2 (ОП-3) на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Кабина лёгкого многоцелевого вертолёта Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
X международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Двухместный вертолёт Safari-400 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Посетители на вертолётном тренажёре на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Лёгкий многоцелевой вертолёт Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Конструктор программируемого квадрокоптера Клевер 2.0 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Посетители у лёгкого многоцелевого вертолёта Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Авиатор и путешественник Александр Бегак демонстрирует своё изобретение Гринфлай на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЮбилейная международная выставка HeliRussia-2017 проходит с 25 по 27 мая в "Крокус Экспо". На фото: англо-итальянский двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139.Двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Юбилейная международная выставка HeliRussia-2017 проходит с 25 по 27 мая в "Крокус Экспо". На фото: англо-итальянский двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКомпания "Газнанотех" на выставке представила гибрид автомобиля и вертолета с роторным двигателем глубокой конверсии Ventocopter R1. Аппарат может разгоняться до 250 км/ч.Гибрид автомобиля и вертолёта с роторным двигателем глубокой конверсии Ventocopter R1 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Компания "Газнанотех" на выставке представила гибрид автомобиля и вертолета с роторным двигателем глубокой конверсии Ventocopter R1. Аппарат может разгоняться до 250 км/ч.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанк"Вертолеты России" на выставке представили три легких многоцелевых вертолета "Ансат" в различном оснащении.Лёгкий многоцелевой вертолёт Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Вертолеты России" на выставке представили три легких многоцелевых вертолета "Ансат" в различном оснащении.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДевушка в кабине легкого многоцелевого вертолёта "Ансат" VIP-конфигурации.Девушка в кабине лёгкого многоцелевого вертолёта Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Девушка в кабине легкого многоцелевого вертолёта "Ансат" VIP-конфигурации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМногоцелевой вертолет Департамента здравоохранения Москвы Eurocopter EC 145, созданный франко-германским концерном "Eurocopter".Многоцелевой вертолёт Департамента здравоохранения Москвы Eurocopter EC 145 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Многоцелевой вертолет Департамента здравоохранения Москвы Eurocopter EC 145, созданный франко-германским концерном "Eurocopter".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкОбъединенная двигателестроительная корпорация на выставке представила одну из своих последних разработок, вертолетный двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В. Двигатель ВК-2500ПС предназначен для большинства гражданских вертолетов типа "Ми" и "Ка".Двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Объединенная двигателестроительная корпорация на выставке представила одну из своих последних разработок, вертолетный двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В. Двигатель ВК-2500ПС предназначен для большинства гражданских вертолетов типа "Ми" и "Ка".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТранспортно-пассажирский вертолет Ми-38-2 (ОП-3). Машина оснащена силовой установкой с двумя двигателями ТВ7-117В производства ОАО "Климов".Транспортно-пассажирский вертолёт Ми-38-2 (ОП-3) на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Транспортно-пассажирский вертолет Ми-38-2 (ОП-3). Машина оснащена силовой установкой с двумя двигателями ТВ7-117В производства ОАО "Климов".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ кабина легкого многоцелевого вертолета "Ансат".Кабина лёгкого многоцелевого вертолёта Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В кабина легкого многоцелевого вертолета "Ансат".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНа выставке "HeliRussia" в этом году представлена продукция 237 компаний из 21 страны мира, в том числе такие ключевые игроки мировой вертолетной индустрии, как Airbus Helicopters, Bell Helicopter, Leonardo Helicopters, Robinson Helicopter, Hensoldt Optronics.X международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
На выставке "HeliRussia" в этом году представлена продукция 237 компаний из 21 страны мира, в том числе такие ключевые игроки мировой вертолетной индустрии, как Airbus Helicopters, Bell Helicopter, Leonardo Helicopters, Robinson Helicopter, Hensoldt Optronics.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКанадский двухместный сверхлегкий вертолет Safari-400.Двухместный вертолёт Safari-400 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Канадский двухместный сверхлегкий вертолет Safari-400.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетители выставки "HeliRussia" знакомятся с возможностями вертолетного тренажера.Посетители на вертолётном тренажёре на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетители выставки "HeliRussia" знакомятся с возможностями вертолетного тренажера.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкХолдинг "Вертолеты России" на выставке впервые представил медицинский вертолет "Ансат", оснащенный специальным модулем.Лёгкий многоцелевой вертолёт Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Холдинг "Вертолеты России" на выставке впервые представил медицинский вертолет "Ансат", оснащенный специальным модулем.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКонструктор программируемого квадрокоптера "Клевер 2.0" на стенде Минпромторга России.Конструктор программируемого квадрокоптера Клевер 2.0 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Конструктор программируемого квадрокоптера "Клевер 2.0" на стенде Минпромторга России.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетители у легкого многоцелевого вертолета "Ансат", созданного на Казанском вертолетном заводе.Посетители у лёгкого многоцелевого вертолёта Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетители у легкого многоцелевого вертолета "Ансат", созданного на Казанском вертолетном заводе.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАвиатор и путешественник Александр Бегак демонстрирует свое изобретение ECOX7 "Гринфлай" - экологически-чистый электромобиль-самолет, предназначенный для работы в особо-охранных природных зонах.Авиатор и путешественник Александр Бегак демонстрирует своё изобретение Гринфлай на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Авиатор и путешественник Александр Бегак демонстрирует свое изобретение ECOX7 "Гринфлай" - экологически-чистый электромобиль-самолет, предназначенный для работы в особо-охранных природных зонах.
Лёгкий многоцелевой вертолёт Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в МосквеHeliRussia-2017: электромобиль-самолет, автомобиль-вертолет и новый "Ансат"18:5125.05.2017
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Десятая международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia открылась в Москве. Гражданские и военные разработки последних лет — в фотоленте Ria.ru.

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