Десятая международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia открылась в Москве. Гражданские и военные разработки последних лет — в фотоленте Ria.ru.
HeliRussia-2017: электромобиль-самолет, автомобиль-вертолет и новый "Ансат"
18:5125.05.2017
(обновлено: 19:04 25.05.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЮбилейная международная выставка HeliRussia-2017 проходит с 25 по 27 мая в "Крокус Экспо". На фото: англо-итальянский двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139.
Юбилейная международная выставка HeliRussia-2017 проходит с 25 по 27 мая в "Крокус Экспо". На фото: англо-итальянский двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКомпания "Газнанотех" на выставке представила гибрид автомобиля и вертолета с роторным двигателем глубокой конверсии Ventocopter R1. Аппарат может разгоняться до 250 км/ч.
Компания "Газнанотех" на выставке представила гибрид автомобиля и вертолета с роторным двигателем глубокой конверсии Ventocopter R1. Аппарат может разгоняться до 250 км/ч.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанк"Вертолеты России" на выставке представили три легких многоцелевых вертолета "Ансат" в различном оснащении.
"Вертолеты России" на выставке представили три легких многоцелевых вертолета "Ансат" в различном оснащении.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДевушка в кабине легкого многоцелевого вертолёта "Ансат" VIP-конфигурации.
Девушка в кабине легкого многоцелевого вертолёта "Ансат" VIP-конфигурации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМногоцелевой вертолет Департамента здравоохранения Москвы Eurocopter EC 145, созданный франко-германским концерном "Eurocopter".
Многоцелевой вертолет Департамента здравоохранения Москвы Eurocopter EC 145, созданный франко-германским концерном "Eurocopter".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкОбъединенная двигателестроительная корпорация на выставке представила одну из своих последних разработок, вертолетный двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В. Двигатель ВК-2500ПС предназначен для большинства гражданских вертолетов типа "Ми" и "Ка".
Объединенная двигателестроительная корпорация на выставке представила одну из своих последних разработок, вертолетный двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В. Двигатель ВК-2500ПС предназначен для большинства гражданских вертолетов типа "Ми" и "Ка".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТранспортно-пассажирский вертолет Ми-38-2 (ОП-3). Машина оснащена силовой установкой с двумя двигателями ТВ7-117В производства ОАО "Климов".
Транспортно-пассажирский вертолет Ми-38-2 (ОП-3). Машина оснащена силовой установкой с двумя двигателями ТВ7-117В производства ОАО "Климов".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНа выставке "HeliRussia" в этом году представлена продукция 237 компаний из 21 страны мира, в том числе такие ключевые игроки мировой вертолетной индустрии, как Airbus Helicopters, Bell Helicopter, Leonardo Helicopters, Robinson Helicopter, Hensoldt Optronics.
На выставке "HeliRussia" в этом году представлена продукция 237 компаний из 21 страны мира, в том числе такие ключевые игроки мировой вертолетной индустрии, как Airbus Helicopters, Bell Helicopter, Leonardo Helicopters, Robinson Helicopter, Hensoldt Optronics.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКанадский двухместный сверхлегкий вертолет Safari-400.
Канадский двухместный сверхлегкий вертолет Safari-400.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетители выставки "HeliRussia" знакомятся с возможностями вертолетного тренажера.
Посетители выставки "HeliRussia" знакомятся с возможностями вертолетного тренажера.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкХолдинг "Вертолеты России" на выставке впервые представил медицинский вертолет "Ансат", оснащенный специальным модулем.
Холдинг "Вертолеты России" на выставке впервые представил медицинский вертолет "Ансат", оснащенный специальным модулем.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКонструктор программируемого квадрокоптера "Клевер 2.0" на стенде Минпромторга России.
Конструктор программируемого квадрокоптера "Клевер 2.0" на стенде Минпромторга России.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетители у легкого многоцелевого вертолета "Ансат", созданного на Казанском вертолетном заводе.
Посетители у легкого многоцелевого вертолета "Ансат", созданного на Казанском вертолетном заводе.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАвиатор и путешественник Александр Бегак демонстрирует свое изобретение ECOX7 "Гринфлай" - экологически-чистый электромобиль-самолет, предназначенный для работы в особо-охранных природных зонах.
Авиатор и путешественник Александр Бегак демонстрирует свое изобретение ECOX7 "Гринфлай" - экологически-чистый электромобиль-самолет, предназначенный для работы в особо-охранных природных зонах.
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