Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией

Праздник "Изге Болгар җыены" (Собрание в святом Болгаре) проводится в Спасском районе Татарстана с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году. Празднование ежегодно привлекает многочисленных паломников из регионов России и зарубежных стран. В этом году одновременно здесь прошла презентация строительства Болгарской исламской академии. О том, как проходил праздник, — в фотоленте Ria.ru.