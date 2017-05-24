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Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией

12:3524.05.2017
(обновлено: 12:36 24.05.2017)
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Презентация строительства Болгарской исламской академии
Выступления духовных лидеров на презентации Болгарской исламской академии
Мемориальный памятный знак, посвященный первым проповедникам ислама на булгарской земле
Выступление коллективов на презентации Болгарской исламской академии
Участники праздника Изге Болгар җыены в Болгаре
Верующие совершают молитву
Верующие собираются у Малого минарета
Намаз покаяния
Шатёр верховного муфтия России Талгата Таджуддина
Паломники около Малого минарета во время молитвы
Шатёр верховного муфтия России Талгата Таджуддина
Белая мечеть
Шествие на намаз
Памятник Принятие ислама
Городище Булгар, Большой минарет
Тауба у Малого минарета
Верующие идут к городищу Булгар
Тауба у Малого минарета
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииПрезентация строительства Болгарской исламской академии.Презентация строительства Болгарской исламской академии
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Презентация строительства Болгарской исламской академии.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииВыступления государственных деятелей и духовных лидеров на презентации Болгарской исламской академии.Выступления духовных лидеров на презентации Болгарской исламской академии
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Выступления государственных деятелей и духовных лидеров на презентации Болгарской исламской академии.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииМемориальный памятный знак, посвященный сахибам - первым проповедникам ислама на булгарской земле.Мемориальный памятный знак, посвященный первым проповедникам ислама на булгарской земле
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Мемориальный памятный знак, посвященный сахибам - первым проповедникам ислама на булгарской земле.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииПрезентация Болгарской исламской академии, концертная часть.Выступление коллективов на презентации Болгарской исламской академии
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Презентация Болгарской исламской академии, концертная часть.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииУчастники торжеств по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией.Участники праздника Изге Болгар җыены в Болгаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Участники торжеств по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииВерующие совершают молитву.Верующие совершают молитву
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Верующие совершают молитву.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииВерующие собираются у Малого минарета.Верующие собираются у Малого минарета
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Верующие собираются у Малого минарета.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииНамаз покаяния.Намаз покаяния
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Намаз покаяния.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииШатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.Шатёр верховного муфтия России Талгата Таджуддина
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Шатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииПаломники сидят около Малого минарета во время молитвы.Паломники около Малого минарета во время молитвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Паломники сидят около Малого минарета во время молитвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РоссииШатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.Шатёр верховного муфтия России Талгата Таджуддина
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России
Шатёр председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяБелая мечеть.Белая мечеть
© Фото : Татьяна Ломовская
Белая мечеть.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяШествие на намаз.Шествие на намаз
© Фото : Татьяна Ломовская
Шествие на намаз.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяПамятник "Принятие ислама", открытый в 2011 году.Памятник Принятие ислама
© Фото : Татьяна Ломовская
Памятник "Принятие ислама", открытый в 2011 году.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяБольшой минарет, через который проходил вход в главную постройку Древнего Болгара - Соборную мечеть.Городище Булгар, Большой минарет
© Фото : Татьяна Ломовская
Большой минарет, через который проходил вход в главную постройку Древнего Болгара - Соборную мечеть.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяТауба (молитва покаяния) у Малого минарета.Тауба у Малого минарета
© Фото : Татьяна Ломовская
Тауба (молитва покаяния) у Малого минарета.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяВерующие идут к городищу Булгар.Верующие идут к городищу Булгар
© Фото : Татьяна Ломовская
Верующие идут к городищу Булгар.
© Фото : Татьяна ЛомовскаяТауба (молитва покаяния) у Малого минарета.Тауба у Малого минарета
© Фото : Татьяна Ломовская
Тауба (молитва покаяния) у Малого минарета.
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Праздник "Изге Болгар җыены" (Собрание в святом Болгаре) проводится в Спасском районе Татарстана с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году. Празднование ежегодно привлекает многочисленных паломников из регионов России и зарубежных стран. В этом году одновременно здесь прошла презентация строительства Болгарской исламской академии. О том, как проходил праздник, — в фотоленте Ria.ru.

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