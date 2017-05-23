Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина

© Алексей Мальгавко / МИА "Россия сегодня"

Каждое утро Айдара Колдашева, мальчишки из деревни Себиляково Тарского района Омской области, начинается с открытий по дороге в школу. На этом пути мир вокруг Айдара наполнен красками, эмоциями, встречами с людьми.



Деревня Айдара расположена на правом берегу Иртыша, а школа на левом - в селе Бутаково, но до неё ёще надо добраться - сначала переправиться на лодке через реку до деревеньки Курманово, а там уже пересесть на школьный автобус, который и повезет ученика дальше по тряской дороге.