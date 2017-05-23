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Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина

10:0023.05.2017
(обновлено: 10:12 23.05.2017)
0310
Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
Культура селфи. Работа фотографа Елены Янкович из Сербии
Вдовы на празднике красок. Работа фотографа Шаши Шекхар Кашьяп из Индии
Дорога в школу. Работа фотографа Алексея Мальгавко из России
Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
Свет во тьме. Работа фотографа Мигеля Кандела из Испании
На кончиках пальцев. Работа фотографа Алексея Филиппова из России
Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России. Работа фотографа Юрия Смитюк из России
Фаза расслабления. Работа фотографа Константина Чалабова из России
Ночной лыжник. Работа фотографа Марии Плотниковой из России
Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России.
Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
Догма. Работа фотографа Габриеле Микалицци из Италии
Ночь выборов. Работа фотографа Алексея Филиппова из России
Протесты в г. Грабу (ЮАР). Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Павел Волков / МИА "Россия сегодня"История Юрия – это жизнь человека, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес подальше от больших городов. Он не только изменил свои условия жизни, но, в и какой-то степени погрузился в другую, мистическую реальность.

Юрий уже привык жить на природе. Погрузившись в снег по самую шею, он словно показывает свое единение с природой.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков / МИА "Россия сегодня"
История Юрия – это жизнь человека, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес подальше от больших городов. Он не только изменил свои условия жизни, но, в и какой-то степени погрузился в другую, мистическую реальность.

Юрий уже привык жить на природе. Погрузившись в снег по самую шею, он словно показывает свое единение с природой.
© Светлана Тарасова / МИА "Россия сегодня"Огород - место, где происходит нечто важное, то, что передается из поколения в поколение, из века в век – прикосновение к земле человека, участие в круговороте жизни, созидательный труд, который дает самый простой и главный смысл всему живущему.

Закатное солнце приносит особую радость, вспыхивает огнем брызг, стекает хрустальными каплями по обновленным после полива стеблям астр. Их время еще не пришло. Но август уже не за горами.Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова / МИА "Россия сегодня"
Огород - место, где происходит нечто важное, то, что передается из поколения в поколение, из века в век – прикосновение к земле человека, участие в круговороте жизни, созидательный труд, который дает самый простой и главный смысл всему живущему.

Закатное солнце приносит особую радость, вспыхивает огнем брызг, стекает хрустальными каплями по обновленным после полива стеблям астр. Их время еще не пришло. Но август уже не за горами.
© Елена Янкович / МИА "Россия сегодня"2016 год останется в памяти как время, когда «культура селфи» стала определять нашу жизнь. Каждый должен рассказать другим, где он был и что делал. Но пока мы ждем одобрения от окружающих, мы упускаем возможность насладиться загадочным миром вокруг нас.Культура селфи. Работа фотографа Елены Янкович из Сербии
© Елена Янкович / МИА "Россия сегодня"
2016 год останется в памяти как время, когда «культура селфи» стала определять нашу жизнь. Каждый должен рассказать другим, где он был и что делал. Но пока мы ждем одобрения от окружающих, мы упускаем возможность насладиться загадочным миром вокруг нас.
© Шаши Шекхар Кашьяп / МИА "Россия сегодня"Вдовы на фестивале красок Холи в храме Гопинат в Бриндабане, штат Уттар-Прадеш, Индия.Вдовы на празднике красок. Работа фотографа Шаши Шекхар Кашьяп из Индии
© Шаши Шекхар Кашьяп / МИА "Россия сегодня"
Вдовы на фестивале красок Холи в храме Гопинат в Бриндабане, штат Уттар-Прадеш, Индия.
© Алексей Мальгавко / МИА "Россия сегодня"Каждое утро Айдара Колдашева, мальчишки из деревни Себиляково Тарского района Омской области, начинается с открытий по дороге в школу. На этом пути мир вокруг Айдара наполнен красками, эмоциями, встречами с людьми.

Деревня Айдара расположена на правом берегу Иртыша, а школа на левом - в селе Бутаково, но до неё ёще надо добраться - сначала переправиться на лодке через реку до деревеньки Курманово, а там уже пересесть на школьный автобус, который и повезет ученика дальше по тряской дороге.Дорога в школу. Работа фотографа Алексея Мальгавко из России
© Алексей Мальгавко / МИА "Россия сегодня"
Каждое утро Айдара Колдашева, мальчишки из деревни Себиляково Тарского района Омской области, начинается с открытий по дороге в школу. На этом пути мир вокруг Айдара наполнен красками, эмоциями, встречами с людьми.

Деревня Айдара расположена на правом берегу Иртыша, а школа на левом - в селе Бутаково, но до неё ёще надо добраться - сначала переправиться на лодке через реку до деревеньки Курманово, а там уже пересесть на школьный автобус, который и повезет ученика дальше по тряской дороге.
© Табылды Кадырбеков / МИА "Россия сегодня"Продавщица сладкой ваты во время метели в городе Бишкек.Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
© Табылды Кадырбеков / МИА "Россия сегодня"
Продавщица сладкой ваты во время метели в городе Бишкек.
© Мигель Кандела / МИА "Россия сегодня"Мальчик продает воздушные шарики на обочине дороги. Согласно последним исследованиям, 1,2 миллиону детей в Бангладеш приходится работать. В среднем ребенок зарабатывает меньше двух долларов в день, но его семья нуждается в даже этом небольшом дополнительном доходе, чтобы выжить.Свет во тьме. Работа фотографа Мигеля Кандела из Испании
© Мигель Кандела / МИА "Россия сегодня"
Мальчик продает воздушные шарики на обочине дороги. Согласно последним исследованиям, 1,2 миллиону детей в Бангладеш приходится работать. В среднем ребенок зарабатывает меньше двух долларов в день, но его семья нуждается в даже этом небольшом дополнительном доходе, чтобы выжить.
© Алексей Филиппов / МИА "Россия сегодня"Спортивная гимнастика считается одним из красивейших видов спорта. Она воспевает красоту, грацию и силу тела. Но что стоит за несколькими минутами выступления? Это боль, травмы и преодоление себя. В конечном итоге спортсмен получает главную награду – признание своих достижений.

На фото: Олег Степко (Азербайджан) выполняет упражнения на перекладине в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх.На кончиках пальцев. Работа фотографа Алексея Филиппова из России
© Алексей Филиппов / МИА "Россия сегодня"
Спортивная гимнастика считается одним из красивейших видов спорта. Она воспевает красоту, грацию и силу тела. Но что стоит за несколькими минутами выступления? Это боль, травмы и преодоление себя. В конечном итоге спортсмен получает главную награду – признание своих достижений.

На фото: Олег Степко (Азербайджан) выполняет упражнения на перекладине в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх.
© Юрий Смитюк / МИА "Россия сегодня"Первые дни зимы на Дальний Восток России традиционно приносят отличные волны. Средняя температура воды – 0°С, воздуха — -15°С, слабый ветер, снег – прекрасные условия для хорошего серфинга. Серфинг на Камчатке и Приморском крае один из лучших не только в России, но и в мире.

На фото: Серфингист на побережье Авачинского залива.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России. Работа фотографа Юрия Смитюк из России
© Юрий Смитюк / МИА "Россия сегодня"
Первые дни зимы на Дальний Восток России традиционно приносят отличные волны. Средняя температура воды – 0°С, воздуха — -15°С, слабый ветер, снег – прекрасные условия для хорошего серфинга. Серфинг на Камчатке и Приморском крае один из лучших не только в России, но и в мире.

На фото: Серфингист на побережье Авачинского залива.
© Константин Чалабов / МИА "Россия сегодня"Регбийная команда «Варяг» основана в Великом Новгороде в 2009 году. Группа энтузиастов-любителей кожаной дыни пригласила тренера из Санкт-Петербурга научить их играть. Семь лет они доказывали себе, региональным властям и болельщикам, что чего-то стоят.

На фото: Павел Заручевский (Варяг) во время игры по регби между командами Варяг и Барс.Фаза расслабления. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов / МИА "Россия сегодня"
Регбийная команда «Варяг» основана в Великом Новгороде в 2009 году. Группа энтузиастов-любителей кожаной дыни пригласила тренера из Санкт-Петербурга научить их играть. Семь лет они доказывали себе, региональным властям и болельщикам, что чего-то стоят.

На фото: Павел Заручевский (Варяг) во время игры по регби между командами Варяг и Барс.
© Мария Плотникова / МИА "Россия сегодня"Лыжник принимает участие в любительских соревнованиях "Ромашково Night Cup". Кубок ежегодно проходит в Москве в январе-феврале, в вечернее время по средам. В кубке участвуют лыжники-любители.Ночной лыжник. Работа фотографа Марии Плотниковой из России
© Мария Плотникова / МИА "Россия сегодня"
Лыжник принимает участие в любительских соревнованиях "Ромашково Night Cup". Кубок ежегодно проходит в Москве в январе-феврале, в вечернее время по средам. В кубке участвуют лыжники-любители.
© Константин Чалабов / МИА "Россия сегодня"Болельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России.
© Константин Чалабов / МИА "Россия сегодня"
Болельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Алехандро Мартинес Велес / МИА "Россия сегодня"Около 1500 человек из Афганистана и Пакистана живут на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом г. Белград (Сербия). Несмотря на мороз -16ºC, эта группа беженцев продолжает жить в бараках. Люди боятся, что их депортируют, если они перейдут жить в официальные лагеря для беженцев.

На фото: Юноша стоит в очереди за дневным пайком.Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес / МИА "Россия сегодня"
Около 1500 человек из Афганистана и Пакистана живут на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом г. Белград (Сербия). Несмотря на мороз -16ºC, эта группа беженцев продолжает жить в бараках. Люди боятся, что их депортируют, если они перейдут жить в официальные лагеря для беженцев.

На фото: Юноша стоит в очереди за дневным пайком.
© Габриеле Микалицци / МИА "Россия сегодня"Очевидно, это что-то означает, если боевики ИГИЛ, которые вот уже многие месяцы сражаются в своем последнем бастионе в Ливии, кичливо называют свои автомобильные бомбы словом «догма».

На фото: Ливия, Сирт, 01/09/2016. Конференц-зал в Уагадугу. Построенное итальянцами по заказу Каддафи здание должно было стать местом диалога для всех африканских культур, а впоследствии открыть двери для отношений между Европой и Африкой. В 2011 году здание использовалось как бункер для правителей.Догма. Работа фотографа Габриеле Микалицци из Италии
© Габриеле Микалицци / МИА "Россия сегодня"
Очевидно, это что-то означает, если боевики ИГИЛ, которые вот уже многие месяцы сражаются в своем последнем бастионе в Ливии, кичливо называют свои автомобильные бомбы словом «догма».

На фото: Ливия, Сирт, 01/09/2016. Конференц-зал в Уагадугу. Построенное итальянцами по заказу Каддафи здание должно было стать местом диалога для всех африканских культур, а впоследствии открыть двери для отношений между Европой и Африкой. В 2011 году здание использовалось как бункер для правителей.
© Алексей Филиппов / МИА "Россия сегодня"Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США.Ночь выборов. Работа фотографа Алексея Филиппова из России
© Алексей Филиппов / МИА "Россия сегодня"
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США.
© Фандулвази Джайкло / МИА "Россия сегодня"Освоение территории и нехватка жилья привели к ожесточенным протестам в г. Грабу недалеко от Кейптауна. В ходе стычек с полицией жители устроили пожар в Департаменте дорожного движения и блокировали магистраль. Человек на фотографии размахивает горящей покрышкой, пытаясь остановить приближение полиции.Протесты в г. Грабу (ЮАР). Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло / МИА "Россия сегодня"
Освоение территории и нехватка жилья привели к ожесточенным протестам в г. Грабу недалеко от Кейптауна. В ходе стычек с полицией жители устроили пожар в Департаменте дорожного движения и блокировали магистраль. Человек на фотографии размахивает горящей покрышкой, пытаясь остановить приближение полиции.
Протесты в г. Грабу (ЮАР). Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАРШорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина10:0023.05.2017
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Все фотоленты

Международный конкурс молодых фоторепортеров, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, опубликовал шорт-лист работ 2017 года. В список, отобранный международным жюри, вошли авторы из 14 стран, которые и продолжат соперничество за награды конкурса. Обладатели призовых мест будут объявлены 7 августа 2017 года. Престижный международный приз для молодых фотографов будет вручен осенью 2017 года в Москве.

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