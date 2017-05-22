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Выставка вооружения и военной техники Milex-2017

13:3022.05.2017
(обновлено: 13:31 22.05.2017)
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Манекены в экипировке на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Демонстрация экспоната 8-й Международной выставки вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Гирокоптер M24 Orion на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Реактивная система залпового огня Полонез на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Авиационные управляемые ракеты на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Мальчик на гироскутере у военной техники на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Манекен в экипировке на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Беспилотный летательный аппарат Буревестник МБ на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Посетительница 8-й Международной выставки вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Беспилотный летательный аппарат на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Постетители 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Посетительница у экспоната на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Мобильное бронированное транспортное средство Кайман белорусского производства на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Indela-I.N. Sky на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Показательные выступления армейского спецназа на открытии 8-й Международной выставки вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Бронеавтомобиль Volat V1 МЗКТ-490100 белорусского производства на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© РИА Новости / Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкВосьмая международная выставка вооружения и военной техники Milex-2017 проходит в Минске с 20 по 22 мая.Манекены в экипировке на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Восьмая международная выставка вооружения и военной техники Milex-2017 проходит в Минске с 20 по 22 мая.
© РИА Новости / Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкОрганизатором оружейного салона выступает государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.Демонстрация экспоната 8-й Международной выставки вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Организатором оружейного салона выступает государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.
© РИА Новости / Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкВ этом году на выставке представлена продукция 150 компаний из шести стран. На фото: гирокоптер M24 Orion.Гирокоптер M24 Orion на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
В этом году на выставке представлена продукция 150 компаний из шести стран. На фото: гирокоптер M24 Orion.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПланируется, что в работе оружейного салона примут участие порядка 55 делегаций из 27 стран. На фото: реактивная система залпового огня "Полонез".Реактивная система залпового огня Полонез на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Планируется, что в работе оружейного салона примут участие порядка 55 делегаций из 27 стран. На фото: реактивная система залпового огня "Полонез".
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкНа выставке представлены вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, войск противовоздушной обороны, а также технические средства и системы обеспечения войск и технологии утилизации вооружения. На фото: авиационные управляемые ракеты.Авиационные управляемые ракеты на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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На выставке представлены вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, войск противовоздушной обороны, а также технические средства и системы обеспечения войск и технологии утилизации вооружения. На фото: авиационные управляемые ракеты.
© РИА Новости / Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкПредприятия российского оборонно-промышленного комплекса на выставке в Минске представят 411 образцов военной техники и проведут переговоры с потенциальными заказчиками.Мальчик на гироскутере у военной техники на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© РИА Новости / Виталий Залесский
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Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса на выставке в Минске представят 411 образцов военной техники и проведут переговоры с потенциальными заказчиками.
© РИА Новости / Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкВ MILEX-2017 принимают участие такие предприятия российского ОПК, как "Рособоронэкспорт", концерн "Алмаз-Антей", холдинг "Вертолеты России", предприятие "Сплав".Манекен в экипировке на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
В MILEX-2017 принимают участие такие предприятия российского ОПК, как "Рособоронэкспорт", концерн "Алмаз-Антей", холдинг "Вертолеты России", предприятие "Сплав".
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВоенный белорусский беспилотный летательный аппарат "Буревестник МБ".Беспилотный летательный аппарат Буревестник МБ на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военный белорусский беспилотный летательный аппарат "Буревестник МБ".
© РИА Новости / Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкПосетительница на международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.Посетительница 8-й Международной выставки вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© РИА Новости / Виталий Залесский
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Посетительница на международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат на выставке вооружения и военной техники Milex-2017.Беспилотный летательный аппарат на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Беспилотный летательный аппарат на выставке вооружения и военной техники Milex-2017.
© РИА Новости / Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкВыставка MILEX проходит в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена" и на площадке аэропорта "Минск-1".Постетители 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© РИА Новости / Виталий Залесский
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Выставка MILEX проходит в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена" и на площадке аэропорта "Минск-1".
© РИА Новости / Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкОрганизаторы подчеркивают, что одно из главных требований к экспонатам выставки - это должна быть принципиально новая продукция и перспективные, высокотехнологичные образцы вооружения.Посетительница у экспоната на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Организаторы подчеркивают, что одно из главных требований к экспонатам выставки - это должна быть принципиально новая продукция и перспективные, высокотехнологичные образцы вооружения.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусская бронированная разведывательно-дозорная машина "Кайман".Мобильное бронированное транспортное средство Кайман белорусского производства на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Белорусская бронированная разведывательно-дозорная машина "Кайман".
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат вертолетного типа Indela-I.N. Sky.Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Indela-I.N. Sky на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Indela-I.N. Sky.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПоказательные выступления армейского спецназа на открытии выставки.Показательные выступления армейского спецназа на открытии 8-й Международной выставки вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Показательные выступления армейского спецназа на открытии выставки.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБронированный внедорожник Volat V1 МЗКТ-490100 белорусского производства.Бронеавтомобиль Volat V1 МЗКТ-490100 белорусского производства на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Бронированный внедорожник Volat V1 МЗКТ-490100 белорусского производства.
Посетительница у экспоната на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в МинскеВыставка вооружения и военной техники Milex-201713:3022.05.2017
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Экспонаты и посетители оружейного салона, проходящего в столице Белоруссии, — в фотоленте Ria.ru.

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