Люди, покорившие полюса: работа полярников

В Минприроды полагают, что к полярникам можно отнести специалистов, которые провели в Арктике и Антарктике многие годы, а также жителей районов Крайнего Севера, геологов и океанологов, военнослужащих и газо- и нефтедобытчиков. На фото: полярники дрейфующей станции "Северный полюс-11". 1962 год.