США
21.0521 мая11:02МСК
USD57.16-0.31
EUR63.65-0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Люди, покорившие полюса: работа полярников

11:0021.05.2017
0120
Российские полярники, прибывшие в Арктику для развертывания новой дрейфующей станции
Встреча работника полярной станции СП-22 с моржами. Земля Франца Иосифа
Высадка участников высокоширотной научной экспедиции с атомного ледокола Сибирь на дрейфующую полярную станцию СП-29
Полярник - любитель рыбной ловли и зимнего загара в Антарктиде
На советской антарктической научно-исследовательской станции Восток
Участница женской научно-спортивной антарктической экспедиции Метелица, совершившей переход от станции Мирный до полюса холода - станции Восток, на досуге
Полярники советской дрейфующей станции Северный полюс - 11 отдыхают после трудового дня
Российский путешественник Федор Конюхов на дрейфующей ледовой базе Барнео в Арктике в рамках экспедиции Карелия – Северный Полюс – Гренландия
Заготовка воды во время экспедиции Комсомольской правды
Участницы женской научно-спортивной экспедиции Метелица
Самолет АН-6 на одной из полярных станций в Антарктиде
Врач-физиолог Александр Завадовский на станции Восток. Он проводит научные исследования по акклиматизации человека в крайне суровых условиях Антарктиды
Советская научно-исследовательская дрейфующая станция Северный полюс-22 (СП-22). Открыта 13 сентября 1973 года. Аквалангисты перед погружением
Запуск радиозонда с дрейфующей полярной станции Северный полюс-13
Полярники начали развертывать новую дрейфующую станцию СП-40
Полярник с собакой стоит у радиоантенны в Антарктиде
Комплексная экспедиция к Северному полюсу, организованная Экспедиционным центром Минобороны РФ, завершилась в Арктике
© РИА Новости / Анна ЮдинаПерейти в фотобанкДень полярника отмечается в России с 2013 года, когда президент Владимир Путин пописал указ об учреждении этого профессионального праздника.Российские полярники, прибывшие в Арктику для развертывания новой дрейфующей станции
© РИА Новости / Анна Юдина
Перейти в фотобанк
День полярника отмечается в России с 2013 года, когда президент Владимир Путин пописал указ об учреждении этого профессионального праздника.
© РИА Новости / РусановПерейти в фотобанкДата праздника — 21 мая — выбрана не случайно: в этот день в 1937 году начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс", которая позднее была названа "СП-1". На фото: встреча работника полярной станции "СП-22" с моржами на Земле Франца Иосифа. 1978 год.Встреча работника полярной станции СП-22 с моржами. Земля Франца Иосифа
© РИА Новости / Русанов
Перейти в фотобанк
Дата праздника — 21 мая — выбрана не случайно: в этот день в 1937 году начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс", которая позднее была названа "СП-1". На фото: встреча работника полярной станции "СП-22" с моржами на Земле Франца Иосифа. 1978 год.
© РИА Новости / В. ЧистяковПерейти в фотобанкПервые станции на Северном полюсе открыли новую эпоху в исследовании Арктики, а данные их наблюдений вошли в золотой фонд науки. На фото: высадка участников высокоширотной научной экспедиции с атомного ледокола "Сибирь" на дрейфующую полярную станцию "СП-29". 1987 год.Высадка участников высокоширотной научной экспедиции с атомного ледокола Сибирь на дрейфующую полярную станцию СП-29
© РИА Новости / В. Чистяков
Перейти в фотобанк
Первые станции на Северном полюсе открыли новую эпоху в исследовании Арктики, а данные их наблюдений вошли в золотой фонд науки. На фото: высадка участников высокоширотной научной экспедиции с атомного ледокола "Сибирь" на дрейфующую полярную станцию "СП-29". 1987 год.
© РИА Новости / ПесковПерейти в фотобанкВ связи с развитием арктических проектов в последние годы многократно возросло количество населения, причастного к освоению северных территорий. На фото: полярник в Антарктиде. 1966 год.Полярник - любитель рыбной ловли и зимнего загара в Антарктиде
© РИА Новости / Песков
Перейти в фотобанк
В связи с развитием арктических проектов в последние годы многократно возросло количество населения, причастного к освоению северных территорий. На фото: полярник в Антарктиде. 1966 год.
© РИА Новости / Г. КопосовПерейти в фотобанкПолярниками стали не только герои-первопроходцы, но и обычные люди, представители множества разных профессий, которые обеспечивают деятельность в Арктике. На фото: полярники на советской антарктической научно-исследовательской станции "Восток". 1967 год.На советской антарктической научно-исследовательской станции Восток
© РИА Новости / Г. Копосов
Перейти в фотобанк
Полярниками стали не только герои-первопроходцы, но и обычные люди, представители множества разных профессий, которые обеспечивают деятельность в Арктике. На фото: полярники на советской антарктической научно-исследовательской станции "Восток". 1967 год.
© РИА Новости / В. ЧистяковПерейти в фотобанкПо оценкам экспертов, на данный момент около двух миллионов граждан России могут быть отнесены к полярникам. На фото: участница женской научно-спортивной антарктической экспедиции "Метелица" на пути от станции "Мирный" до станции "Восток". 1989 год.Участница женской научно-спортивной антарктической экспедиции Метелица, совершившей переход от станции Мирный до полюса холода - станции Восток, на досуге
© РИА Новости / В. Чистяков
Перейти в фотобанк
По оценкам экспертов, на данный момент около двух миллионов граждан России могут быть отнесены к полярникам. На фото: участница женской научно-спортивной антарктической экспедиции "Метелица" на пути от станции "Мирный" до станции "Восток". 1989 год.
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанкВ Минприроды полагают, что к полярникам можно отнести специалистов, которые провели в Арктике и Антарктике многие годы, а также жителей районов Крайнего Севера, геологов и океанологов, военнослужащих и газо- и нефтедобытчиков. На фото: полярники дрейфующей станции "Северный полюс-11". 1962 год.Полярники советской дрейфующей станции Северный полюс - 11 отдыхают после трудового дня
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
В Минприроды полагают, что к полярникам можно отнести специалистов, которые провели в Арктике и Антарктике многие годы, а также жителей районов Крайнего Севера, геологов и океанологов, военнослужащих и газо- и нефтедобытчиков. На фото: полярники дрейфующей станции "Северный полюс-11". 1962 год.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийский путешественник Федор Конюхов на дрейфующей ледовой базе "Барнео" в Арктике в ходе экспедиции "Карелия – Северный Полюс – Гренландия". 2013 год.Российский путешественник Федор Конюхов на дрейфующей ледовой базе Барнео в Арктике в рамках экспедиции Карелия – Северный Полюс – Гренландия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Российский путешественник Федор Конюхов на дрейфующей ледовой базе "Барнео" в Арктике в ходе экспедиции "Карелия – Северный Полюс – Гренландия". 2013 год.
© РИА Новости / Б. БарминПерейти в фотобанкУчастник высокоширотной научно-спортивной экспедиции газеты "Комсомольская правда" заготавливает воду: ножовкой пилит снег, чтобы потом растопить его в ведре на дрейфующей станции "Северный полюс-24". 1979 год.Заготовка воды во время экспедиции Комсомольской правды
© РИА Новости / Б. Бармин
Перейти в фотобанк
Участник высокоширотной научно-спортивной экспедиции газеты "Комсомольская правда" заготавливает воду: ножовкой пилит снег, чтобы потом растопить его в ведре на дрейфующей станции "Северный полюс-24". 1979 год.
© РИА Новости / И. КузнецоваПерейти в фотобанкУчастницы единственной в мире женской научно-экспедиционной команды лыжниц "Метелица" во время ночного привала. 1989 год.Участницы женской научно-спортивной экспедиции Метелица
© РИА Новости / И. Кузнецова
Перейти в фотобанк
Участницы единственной в мире женской научно-экспедиционной команды лыжниц "Метелица" во время ночного привала. 1989 год.
© РИА Новости / Г. КопосовПерейти в фотобанкСамолет АН-6 на одной из полярных станций в Антарктиде. 1967 год.Самолет АН-6 на одной из полярных станций в Антарктиде
© РИА Новости / Г. Копосов
Перейти в фотобанк
Самолет АН-6 на одной из полярных станций в Антарктиде. 1967 год.
© РИА Новости / Г. КопосовПерейти в фотобанкВрач-физиолог Александр Завадовский на станции Восток проводил научные исследования по акклиматизации человека в крайне суровых условиях Антарктиды. 1967 год.Врач-физиолог Александр Завадовский на станции Восток. Он проводит научные исследования по акклиматизации человека в крайне суровых условиях Антарктиды
© РИА Новости / Г. Копосов
Перейти в фотобанк
Врач-физиолог Александр Завадовский на станции Восток проводил научные исследования по акклиматизации человека в крайне суровых условиях Антарктиды. 1967 год.
© РИА Новости / Г. НадеждинПерейти в фотобанкАквалангисты научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-22" перед погружением. 1974 год.Советская научно-исследовательская дрейфующая станция Северный полюс-22 (СП-22). Открыта 13 сентября 1973 года. Аквалангисты перед погружением
© РИА Новости / Г. Надеждин
Перейти в фотобанк
Аквалангисты научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-22" перед погружением. 1974 год.
© РИА Новости / Дмитрий КозловПерейти в фотобанкЗапуск радиозонда с дрейфующей полярной станции "Северный полюс-13". 1965 год.Запуск радиозонда с дрейфующей полярной станции Северный полюс-13
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в фотобанк
Запуск радиозонда с дрейфующей полярной станции "Северный полюс-13". 1965 год.
© РИА Новости / Анна ЮдинаПерейти в фотобанкРоссийские полярники во время работ по развертыванию новой дрейфующей станции "СП-40" в Арктике. 2012 год.Полярники начали развертывать новую дрейфующую станцию СП-40
© РИА Новости / Анна Юдина
Перейти в фотобанк
Российские полярники во время работ по развертыванию новой дрейфующей станции "СП-40" в Арктике. 2012 год.
© РИА Новости / ПесковПерейти в фотобанкПолярник с собакой стоит у радиоантенны в Антарктиде. 1966 год.Полярник с собакой стоит у радиоантенны в Антарктиде
© РИА Новости / Песков
Перейти в фотобанк
Полярник с собакой стоит у радиоантенны в Антарктиде. 1966 год.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкУчастники комплексной экспедиции к Северному полюсу, организованной Экспедиционным центром Министерства обороны России в Арктике. 2017 год.Комплексная экспедиция к Северному полюсу, организованная Экспедиционным центром Минобороны РФ, завершилась в Арктике
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Участники комплексной экспедиции к Северному полюсу, организованной Экспедиционным центром Министерства обороны России в Арктике. 2017 год.
Врач-физиолог Александр Завадовский на станции Восток. Он проводит научные исследования по акклиматизации человека в крайне суровых условиях АнтарктидыЛюди, покорившие полюса: работа полярников11:0021.05.2017
Музыканты военного оркестра во время открытия концертной программы Военные оркестры в паркахОткрытие второго сезона программы "Военные оркестры в парках"09:0521.05.2017
Вратарь сборной России Андрей Василевский и игрок сборной Канады Марк Шайфли в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017Упустили победу. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ по хоккею19:1320.05.2017
Люди возле избирательного участка в городе Кум, ИранПрезидентские выборы в Иране17:4319.05.2017
Модель во время показа коллекции Aqua Blu на неделе моды в АвстралииАвстралийская неделя моды в Сиднее17:0519.05.2017
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваляЛучшие фото недели: открытие Каннского кинофестиваля и митинги в Греции11:1819.05.2017
Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-ЙоркеНаезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке20:4618.05.2017
Игровой момент в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и ЧехииВышли в полуфинал: Россия обыграла Чехию в 1/4 финала чемпионата мира20:3718.05.2017
Телеведущая, модель, актриса Хофит Голан и российская модель и телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваляТоржественная церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля12:0918.05.2017
Американская модель Белла Хадид на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваляКлассика и экстравагантность. Наряды красной дорожки Каннского фестиваля10:5718.05.2017
Все фотоленты

День полярника отмечается в России 21 мая. Работа ученых в Арктике и Антарктике — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена