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Царевич Гвидон и Морис Джеральд. Лучшие роли Олега Видова

16:2216.05.2017
(обновлено: 17:39 16.05.2017)
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Олег Видов в фильме Метель
Советские актеры Елена Проклова (слева), Олег Видов и мексиканская актриса Фанни Кано - участники X Московского международного кинофестиваля
Киноактер Олег Видов
Савелий Крамаров и Олег Видов в фильме Джентльмены удачи
Олег Борисович Видов - заслуженный артист РСФСР
Олег Видов в роли Мориса Джеральда на съемках кинофильма Всадник без головы
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида вместе с советскими актерами Вячеславом Тихоновым и Олегом Видовым. VIII Международный московский кинофестиваль. Лето 1973 года
Олег Видов в фильме Сказка о царе Салтане(1964)
Олег Видов (справа) в роли Владимира и Валентина Титова в роли Марии Гавриловны (слева) в фильме Владимира Басова Метель по повести А. С. Пушкина
Советский киноактер Олег Видов в роли Николы в кинофильме Битва на Неретве режиссера Велько Булайича (Югославия)
Режиссер Александр Птушко (в центре) и исполнители главных ролей в фильме Сказка о царе Салтане актеры Оксана Рябинкина (слева) и Олег Видов
Актер Олег Видов в роли немецкого офицера и югославская актриса Оливера Вучо в роли жены красильщика в фильме Причину смерти не упоминать (режиссер Йован Живанович)
Актер Олег Видов и Гитте Хеннинг на каннском кинофестивале. 2 мая 1967 года
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоветский, российский и американский киноактер и кинорежиссер Олег Видов родился 11 июня 1943 года в Московской области в семье учительницы и экономиста. Позднее вместе с матерью переехал в Москву.Олег Видов в фильме Метель
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер Олег Видов родился 11 июня 1943 года в Московской области в семье учительницы и экономиста. Позднее вместе с матерью переехал в Москву.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ 1962 Видов поступил во ВГИК и уже с первого курса начал сниматься в кино.Советские актеры Елена Проклова (слева), Олег Видов и мексиканская актриса Фанни Кано - участники X Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
В 1962 Видов поступил во ВГИК и уже с первого курса начал сниматься в кино.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкСвою первую главную роль в кино актер сыграл в 1964 году в фильме Владимира Басова "Метель" по одноименной повести Александра Пушкина.Киноактер Олег Видов
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Свою первую главную роль в кино актер сыграл в 1964 году в фильме Владимира Басова "Метель" по одноименной повести Александра Пушкина.
© Фото : Мосфильм, 1971Среди киноработ Видова роли в фильмах: "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Москва, любовь моя" и других.Савелий Крамаров и Олег Видов в фильме Джентльмены удачи
© Фото : Мосфильм, 1971
Среди киноработ Видова роли в фильмах: "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Москва, любовь моя" и других.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ конце 60-х годов актер начал сниматься в кинокартинах зарубежных режиссеров.Олег Борисович Видов - заслуженный артист РСФСР
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В конце 60-х годов актер начал сниматься в кинокартинах зарубежных режиссеров.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЕго звездным часом стало участие в съемках советско-кубинского фильма "Всадник без головы" по роману Майна Рида, где он сыграл главную роль Мориса Джеральда.Олег Видов в роли Мориса Джеральда на съемках кинофильма Всадник без головы
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Его звездным часом стало участие в съемках советско-кубинского фильма "Всадник без головы" по роману Майна Рида, где он сыграл главную роль Мориса Джеральда.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ 10974 году Олегу Видову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.Итальянская актриса Джина Лоллобриджида вместе с советскими актерами Вячеславом Тихоновым и Олегом Видовым. VIII Международный московский кинофестиваль. Лето 1973 года
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
В 10974 году Олегу Видову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.
© Фото : Мосфильм, 1964Девять лет спустя артист вместе с семьей эмигрировал в Югославию, в 1985 году переехал в Лос-Анджелес.Олег Видов в фильме Сказка о царе Салтане(1964)
© Фото : Мосфильм, 1964
Девять лет спустя артист вместе с семьей эмигрировал в Югославию, в 1985 году переехал в Лос-Анджелес.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ США Видов продолжил актерскую карьеру. Его первой американской картиной стал фильм "Красная жара", где он сыграл советского милиционера.Олег Видов (справа) в роли Владимира и Валентина Титова в роли Марии Гавриловны (слева) в фильме Владимира Басова Метель по повести А. С. Пушкина
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В США Видов продолжил актерскую карьеру. Его первой американской картиной стал фильм "Красная жара", где он сыграл советского милиционера.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ числе его партнеров по площадке Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти. В 2000-х годах артист активно снимался в зарубежных сериалах, среди которых "13 дней", "Западное крыло", "Шпионка" и "Скажи это по-русски".Советский киноактер Олег Видов в роли Николы в кинофильме Битва на Неретве режиссера Велько Булайича (Югославия)
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В числе его партнеров по площадке Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти. В 2000-х годах артист активно снимался в зарубежных сериалах, среди которых "13 дней", "Западное крыло", "Шпионка" и "Скажи это по-русски".
© РИА Новости / Михаил ОзерскийПерейти в фотобанкВ 2006 году Видов сыграл в российском сериале "Заколдованный участок".Режиссер Александр Птушко (в центре) и исполнители главных ролей в фильме Сказка о царе Салтане актеры Оксана Рябинкина (слева) и Олег Видов
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
В 2006 году Видов сыграл в российском сериале "Заколдованный участок".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1988 году Видов и его супруга Джоан Борстин основали кинокомпанию Films by Jove, которая приобрела у студии "Союзмультфильм" права на международный прокат анимационных фильмов.Актер Олег Видов в роли немецкого офицера и югославская актриса Оливера Вучо в роли жены красильщика в фильме Причину смерти не упоминать (режиссер Йован Живанович)
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В 1988 году Видов и его супруга Джоан Борстин основали кинокомпанию Films by Jove, которая приобрела у студии "Союзмультфильм" права на международный прокат анимационных фильмов.
© AFP 2017 / STAFFАртист активно занимался благотворительностью, сотрудничал с международными организациями для доставки гуманитарной помощи жителям Сараево, Могадишо и Анголы.Актер Олег Видов и Гитте Хеннинг на каннском кинофестивале. 2 мая 1967 года
© AFP 2017 / STAFF
Артист активно занимался благотворительностью, сотрудничал с международными организациями для доставки гуманитарной помощи жителям Сараево, Могадишо и Анголы.
Олег Видов в фильме Сказка о царе Салтане(1964)Царевич Гвидон и Морис Джеральд. Лучшие роли Олега Видова16:2216.05.2017
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ушел из жизни советский и американский киноактер Олег Видов. Лучшие роли артиста  —  в фотоленте Ria.ru.

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