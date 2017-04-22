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Фестиваль Grelka fest Шерегеше

14:0022.04.2017
(обновлено: 14:03 22.04.2017)
06861
Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участники фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участники фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участники фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш в очереди на подъемник
Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участники фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
Участники фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкСамый веселый и музыкальный фестиваль Шерегеша в 2017 году по традиции прошел в апреле.Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самый веселый и музыкальный фестиваль Шерегеша в 2017 году по традиции прошел в апреле.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкОсновным отличием этого фестиваля является то, что на курорте Шерегеш уже достаточно тепло.Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Основным отличием этого фестиваля является то, что на курорте Шерегеш уже достаточно тепло.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкБольшинство участниц предпочитает кататься на горных лыжах и сноубордах в купальниках.Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Большинство участниц предпочитает кататься на горных лыжах и сноубордах в купальниках.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкФестиваль ежегодно собирает более десяти тысяч человек.Участники фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Фестиваль ежегодно собирает более десяти тысяч человек.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкИ с каждый годом количество желающих принять участие в необычном спуске растет.Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
И с каждый годом количество желающих принять участие в необычном спуске растет.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкСамый первый массовый спуск попал в Книгу рекордов Гиннеса.Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самый первый массовый спуск попал в Книгу рекордов Гиннеса.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкБолее того, участницы получили возможность завоевать титул Miss Sheregesh.Участники фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Более того, участницы получили возможность завоевать титул Miss Sheregesh.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкДевушки на протяжении пяти дней проходят подготовку к конкурсу и участвуют в фото- и видеосессиях.Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушки на протяжении пяти дней проходят подготовку к конкурсу и участвуют в фото- и видеосессиях.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкПобедительница получает десять тысяч долларов США.Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Победительница получает десять тысяч долларов США.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкТакже среди участников разыгрываются призы, в частности, за самый оригинальный костюм.Участники фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш в очереди на подъемник
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Также среди участников разыгрываются призы, в частности, за самый оригинальный костюм.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкОднако участники фестиваля приезжают еще и для того, чтобы наслаждаться природой и дышать чистым воздухом.Участница фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Однако участники фестиваля приезжают еще и для того, чтобы наслаждаться природой и дышать чистым воздухом.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкНо для любителей адреналина курорт предлагает трассы, отвечающие мировым стандартам.Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Но для любителей адреналина курорт предлагает трассы, отвечающие мировым стандартам.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкСуществуют и "черные трассы", рассчитанные на любителей экстремальных спусков.Участники фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Существуют и "черные трассы", рассчитанные на любителей экстремальных спусков.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкНа курорте также установлены вебкамеры, чтобы можно было понаблюдать за тем, что происходит на курорте, онлайн.Участницы фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На курорте также установлены вебкамеры, чтобы можно было понаблюдать за тем, что происходит на курорте, онлайн.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкБлагодаря поворотному механизму позиции просмотра меняются с определенной периодичностью.Участники фестиваля Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Благодаря поворотному механизму позиции просмотра меняются с определенной периодичностью.
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Сибирский фестиваль в купальниках "Grelka fest" — в фотоленте ria.ru.

 

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