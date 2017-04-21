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Крестный отец панк-рока Игги Поп

14:3221.04.2017
(обновлено: 14:36 21.04.2017)
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Американский певец Игги Поп во время выступления на фестивале Isle of Wight 2008 в Ньюпорте, Англия
Нина Алу и Игги Поп на премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз, США
Американский певец Игги Поп во время выступления на фестивале Isle of Wight 2008 в Ньюпорте, Англия
Американский певец Игги Поп на промо-мероприятии бренда Chilli Beans на Неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия
Американский певец Игги Поп во время выступления в Чикаго
Американский певец Игги Поп во время выступления на фестивале Conciertos del nuevo milenio в Сантьяго-де-Компостеле, Испания
Американский певец Игги Поп позирует с фотографами на 69-ом Каннском кинофестивале
Американский певец Игги Поп позирует с премией Marshall Classic Rock Roll Honor Awards
Американский певец Игги Поп во время церемонии открытия Зала славы рок-н-ролла в Нью-Йорке
Американский певец Игги Поп во время выступления на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе
Американский певец Игги Поп
© AP Photo / Nathan StrangeСоздателя и вокалиста группы The Stooges Игги Попа часто называют главным террористом рок-н-ролла. Его музыка и скандальная манера выступать на сцене повлияли на такие команды как Sex Pistols, Ramones, Nirvana, R.E.M. и многие другие. На фото: выступление на фестивале в Ньюпорте, Англия, 2008 год.Американский певец Игги Поп во время выступления на фестивале Isle of Wight 2008 в Ньюпорте, Англия
© AP Photo / Nathan Strange
Создателя и вокалиста группы The Stooges Игги Попа часто называют главным террористом рок-н-ролла. Его музыка и скандальная манера выступать на сцене повлияли на такие команды как Sex Pistols, Ramones, Nirvana, R.E.M. и многие другие. На фото: выступление на фестивале в Ньюпорте, Англия, 2008 год.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussНастоящее имя Игги Попа Джеймс Ньюэл Остерберг-младший. Он родился в городе Ипсиланти в Мичигане. По его собственным словам, его родители были единственными людьми с высшим образованием во всем трейлер-парке, где выросла будущая рок-звезда. На фото: Игги Поп со своей подругой Ниной Алу на премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, 2017 год.Нина Алу и Игги Поп на премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз, США
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Настоящее имя Игги Попа Джеймс Ньюэл Остерберг-младший. Он родился в городе Ипсиланти в Мичигане. По его собственным словам, его родители были единственными людьми с высшим образованием во всем трейлер-парке, где выросла будущая рок-звезда. На фото: Игги Поп со своей подругой Ниной Алу на премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, 2017 год.
© AP Photo / Nathan StrangeПрозвище "Игги" ему дали в то время, когда Джеймс играл в своей первой группе "The Iguanas". "Это выводило меня из себя, ведь тогда крутых ребят называли Таб или Рок... Мне потребовалось тридцать лет, чтобы превратить это имя в то, чего мне хотелось", - заявил музыкант в интервью журналу Esquire. На фото: выступление на фестивале в Ньюпорте, Англия, 2008 год.Американский певец Игги Поп во время выступления на фестивале Isle of Wight 2008 в Ньюпорте, Англия
© AP Photo / Nathan Strange
Прозвище "Игги" ему дали в то время, когда Джеймс играл в своей первой группе "The Iguanas". "Это выводило меня из себя, ведь тогда крутых ребят называли Таб или Рок... Мне потребовалось тридцать лет, чтобы превратить это имя в то, чего мне хотелось", - заявил музыкант в интервью журналу Esquire. На фото: выступление на фестивале в Ньюпорте, Англия, 2008 год.
© AFP 2017 / Almeida NelsonВ 1967 году Игги побывал на концерте The Doors и был настолько поражен поведением ее солиста Джима Моррисона, что решил так же как он "раздвигать границы сцены". На фото: Игги Поп на промо-мероприятии бренда Chilli Beans на Неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия, 2014 год.Американский певец Игги Поп на промо-мероприятии бренда Chilli Beans на Неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия
© AFP 2017 / Almeida Nelson
В 1967 году Игги побывал на концерте The Doors и был настолько поражен поведением ее солиста Джима Моррисона, что решил так же как он "раздвигать границы сцены". На фото: Игги Поп на промо-мероприятии бренда Chilli Beans на Неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия, 2014 год.
© AP Photo / Brian KerseyИменно Игги Поп изобрел так называемый stage diving - ныряние со сцены в толпу фанатов - прием, который взяли на вооружение все последующие рок-звезды. На фото: Выступление на фестивале в Грант-парке в Чикаго, 2007 год.Американский певец Игги Поп во время выступления в Чикаго
© AP Photo / Brian Kersey
Именно Игги Поп изобрел так называемый stage diving - ныряние со сцены в толпу фанатов - прием, который взяли на вооружение все последующие рок-звезды. На фото: Выступление на фестивале в Грант-парке в Чикаго, 2007 год.
© AFP 2017 / Miguel RiopaИгги Поп никогда не был супер-популярен, однако первые два диска группы The Stooges одноименный "The Stooges" и "Fun House" стали классикой панк-рока. На фото: выступление на фестивале "Концерты нового тысячелетия" в Сантьяго-де-Компостеле, Испания, 2004 год.Американский певец Игги Поп во время выступления на фестивале Conciertos del nuevo milenio в Сантьяго-де-Компостеле, Испания
© AFP 2017 / Miguel Riopa
Игги Поп никогда не был супер-популярен, однако первые два диска группы The Stooges одноименный "The Stooges" и "Fun House" стали классикой панк-рока. На фото: выступление на фестивале "Концерты нового тысячелетия" в Сантьяго-де-Компостеле, Испания, 2004 год.
© AFP 2017 / Anne-Christine PoujoulatИгги Поп на 69-ом Каннском кинофестивале в 2016 году представлял документальный фильм Джима Джармуша "Gimme Danger", посвященный истории группы The Stooges.Американский певец Игги Поп позирует с фотографами на 69-ом Каннском кинофестивале
© AFP 2017 / Anne-Christine Poujoulat
Игги Поп на 69-ом Каннском кинофестивале в 2016 году представлял документальный фильм Джима Джармуша "Gimme Danger", посвященный истории группы The Stooges.
© AFP 2017 / Leon NealВ ноябре 2009 года пионеру панк-рока на церемонии Classic Rock Roll Honor Awards присвоили титул "Живая легенда".Американский певец Игги Поп позирует с премией Marshall Classic Rock Roll Honor Awards
© AFP 2017 / Leon Neal
В ноябре 2009 года пионеру панк-рока на церемонии Classic Rock Roll Honor Awards присвоили титул "Живая легенда".
© AP Photo / Jason DeCrowГруппа The Stooges семь раз номинировалась на включение в Зал славы рок-н-ролла, и только 15 марта 2010 года Игги Поп наконец получил заветную статуэтку.Американский певец Игги Поп во время церемонии открытия Зала славы рок-н-ролла в Нью-Йорке
© AP Photo / Jason DeCrow
Группа The Stooges семь раз номинировалась на включение в Зал славы рок-н-ролла, и только 15 марта 2010 года Игги Поп наконец получил заветную статуэтку.
© AFP 2017 / Invision/ Chris PizzelloЗа вклад в развитие альтернативной рок-музыки Игги Попа часто называют "крестным отцом" или "дедушкой" панк-рока и гранжа. На фото: Игги Поп во время выступления на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, 2015 год.Американский певец Игги Поп во время выступления на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Invision/ Chris Pizzello
За вклад в развитие альтернативной рок-музыки Игги Попа часто называют "крестным отцом" или "дедушкой" панк-рока и гранжа. На фото: Игги Поп во время выступления на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, 2015 год.
© AP Photo / InvisionDan/ HallmanНачиная с 90-х годов Игги Поп стал много сниматься в кино. Наиболее запоминающимися стали его роли в фильмах Джима Джармуша "Кофе и сигареты" и "Мертвец". На фото: Игги Поп позирует во время съемок для обложки своего альбома "Ready To Die", 2013 год.Американский певец Игги Поп
© AP Photo / InvisionDan/ Hallman
Начиная с 90-х годов Игги Поп стал много сниматься в кино. Наиболее запоминающимися стали его роли в фильмах Джима Джармуша "Кофе и сигареты" и "Мертвец". На фото: Игги Поп позирует во время съемок для обложки своего альбома "Ready To Die", 2013 год.
Американский певец Игги Поп во время выступления на фестивале Isle of Wight 2008 в Ньюпорте, АнглияКрестный отец панк-рока Игги Поп14:3221.04.2017
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Американский вокалист, один из создателей альтернативного рока Игги Поп отмечает 21 апреля 70-летний юбилей. Живая легенда — в фотоленте Ria.ru.

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