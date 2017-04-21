Крестный отец панк-рока Игги Поп

© AP Photo / Nathan Strange

Прозвище "Игги" ему дали в то время, когда Джеймс играл в своей первой группе "The Iguanas". "Это выводило меня из себя, ведь тогда крутых ребят называли Таб или Рок... Мне потребовалось тридцать лет, чтобы превратить это имя в то, чего мне хотелось", - заявил музыкант в интервью журналу Esquire. На фото: выступление на фестивале в Ньюпорте, Англия, 2008 год.