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Lada будущего глазами российских и финских дизайнеров

09:0019.04.2017
11374416
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
Lada Tower
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Федор Булдаков (Stieglitz Academy)
Авторами проекта выступили студенты Московского Политеха, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица и финского Университета дизайна в Лахти
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Юрий Гуров (Московский Политех)
Юрий Гуров: "Я вдохновлялся природой Исландии. Ее нетронутой первозданностью, создающей необычное сочетание грубых скал и плавных ледников. Активные боковые панели получили резкие черты грани, создающие ощущение безопасности и динамики".
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Владимир Величанский (Московский Политех)
Владимир Величанский: "Люди научатся контактировать друг с другом и с предметами телепатически, не прибегая к физическому воздействию. Также в обиход войдет новый программируемый смарт-материал".
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Артем Закирченко (Московский Политех)
Артем Закирченко: "Симбиоз и гармония — элементы, которых не хватает в нашей жизни. Но которые, по нашему мнению, будут в 2050 году. Когда технологии и природа не вредят друг другу, а мирно существуют и развиваются".
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Петр Степанов (Stieglitz Academy)
Данная концепция построена на трех главных словах, вокруг которых формировались основные идеи: будущее, мобильность, человек.
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Павел Цаплин (Stieglitz Academy)
Данной концепцией дизайнеры попытались ответить на вопросы о том, как изменится мир вокруг нас и мы сами, какими завтра будут технологии и материалы, какое влияние они окажут на облик автомобиля и процесс его использования.
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Никита Федоренко (Московский Политех)
Федоренко Никита: " Мы старались получить неожиданный, интересный, но при этом очень логичный и полезный в рамках концепции результат. Отталкивались от сумасшедших идей и старались их обосновать для себя".
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Сергей Смирнов (Московский Политех)
Сергей Смирнов: "В 2050 году можно осуществить децентрализацию с помощью создания парных городов для работы и жизни: life-city, где доминирует экологический зеленый облик городов, и smart-city, где доминирует атмосфера высоких технологий и небоскребы. Для перемещения между этими городами нужен максимально быстрый и комфортный транспорт, органично вписывающийся в их среду".
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Никита Севернюк (Московский Политех)
Авторы концепции хотели показать людям возможности свободного передвижения, приобретения нового опыта от этих путешествий и жизни в гармонии с природой.
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Тохтар Абдрахманов (Московский Политех)
Концепция Тохтара Абдрахманова из Московского Политеха
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Павел Питаев (Московский Политех)
Концепция рассказывает о развитии системы автономного воздушного транспорта, сокращающего время в пути, формируя совершенно новый способ доставки человека до пункта назначения.
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Влад Семенов (Stieglitz Academy)
Концепция позволит людям стать гораздо мобильнее и продуктивнее, чем раньше, а сообщение между населенными пунктами сделать доступнее и безопаснее.
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Михаил Тимофеев (Stieglitz Academy)
Благодаря концепции время в пути должно сократиться с нескольких дней до пары часов.
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Георгий Савельев (Stieglitz Academy)
Концепция придумана для городов будущего, в которых главное место займет человек, а не автомобиль, где можно будет передвигаться пешком или с помощью альтернативного транспорта.
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Владимир Воркунов (Московский Политех)
Владимир Воркунов: "Мне хочется верить, что у меня получилось взглянуть в будущее через призму автомобильного дизайна. Нестандартная компоновка, архитектура и асимметричность создают вызывающий, неоднозначный образ по мне. Я считаю, что любое творчество должно вызывать вопросы".
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050/Андрей Кириченко (Московский Политех)
Концепция Андрея Кириченко из Московского Политеха.
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050
Макет финальной модели проекта "Lada 2050 - Видение мобильности будущего" с фирменной ДНК стиля Lada был представлен на первой Московской биеннале дизайна в Центральном доме художника.
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущего
© Проект LADA 2050
Нестандартный внешний вид финальной модели проекта "Lada 2050 - Видение мобильности будущего" поддерживается интерьером. Эффектная система открытия автомобиля вдохновлена раскрывающимся цветком орхидеи.
Lada Tower
© Проект LADA 2050
Lada Tower — парковочная система будущего, обеспечивающая компактное хранение транспортных средств. Эта концепция позволяет эффективнее использовать пространство, одновременно улучшая эстетическое восприятие городской среды.
Изображение-концепция проекта LADA 2050 - Видение мобильности будущегоLada будущего глазами российских и финских дизайнеров09:0019.04.2017
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Проект "Lada 2050 — видение мобильности будущего" — это новый взгляд студентов трех дизайнерских школ совместно с брендом Lada, на то, как может выглядеть транспорт в будущем.

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Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Гаджиев
А кто доживёт, что бы это всё посмотреть? Рисовать то проще. Делали бы в настоящее время конкурентные машины. Вся Россия ездит на иномарках.
09:06
19.04.2017
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Maxim Zorich
Ребята рисовали дизайн игровых мышек, а потом пришел дядька с деньгами, на этих рисунках быстренько написали Lada и обозвали "транспортом будущего". )))
09:27
19.04.2017
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