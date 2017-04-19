Lada будущего глазами российских и финских дизайнеров

© Проект LADA 2050/Сергей Смирнов (Московский Политех)

Сергей Смирнов: "В 2050 году можно осуществить децентрализацию с помощью создания парных городов для работы и жизни: life-city, где доминирует экологический зеленый облик городов, и smart-city, где доминирует атмосфера высоких технологий и небоскребы. Для перемещения между этими городами нужен максимально быстрый и комфортный транспорт, органично вписывающийся в их среду".