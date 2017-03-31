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Король льда: Евгений Плющенко

16:0731.03.2017
(обновлено: 18:08 31.03.2017)
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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко с цветами после выступления в программе ледового шоу Опера на льду
Евгений Плющенко во время выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Турине. 26 января 2005
Евгений Плющенко (Россия) выступает в короткой программе мужского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXII зимних Олимпийских играх
Евгений Плющенко, завоевавший золотую медаль по фигурному катанию на Олимпийских играх-2006 в Турине, выступает на гала-шоу в Сеуле
Призеры чемпионата Европы в мужском одиночном катании (слева направо):российские фигуристы, Артур Гачинский (серебро), Евгений Плющенко (золото) и французский фигурист Флоран Амодио (бронза), - на церемонии награждения
Евгений Плющенко выступает на гала-шоу на чемпионате мира по фигурному катанию в Вашингтоне. 30 марта 2003
Евгений Плющенко на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде, Великобритания
Победитель шестого этапа гран-при Кубка России по фигурному катанию - российский спортсмен Евгений Плющенко дает автографы своим поклонникам во Дворце спорта Лужники
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время хоккейного матча Ночной хоккейной лиги в Москве
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко с сыном Сашей во время показа своей новой коллекции бренда ODRI в рамках недели моды в Гостином дворе в Москве
Фигурист Евгений Плющенко в роли Снежного Короля выступает на закрытом премьерном показе шоу Снежный король режиссера Алексея Голубева во Дворце спорта Лужники в Москве
Российский фигурист Евгений Плющенко во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Великобритании
Празднование победы в Гватемале, где Сочи выиграл право провести Олимпиаду – 2014. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко (в центре)
Российский фигурист, неоднократный чемпион мира и Европы Евгений Викторович Плющенко во время занятий мотокроссом. Санкт-Петербург, июнь 2004 года
Трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы по фигурному катанию Евгений Плющенко
Топ-модель, основательница фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова и фигурист Евгений Плющенко на старте благотворительного забега Бегущие сердца в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
24 февраля 2014. Президент России Владимир Путин (слева) и олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко во время церемонии награждения российских призеров XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
Трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко на церемонии вручения премии Сделано в России проекта Сноб в конгресс-парке гостиницы Украина в Москве
Российский фигурист Евгений Плющенко делает селфи со своими поклонницами на благотворительном мастер-классе в торговом центре Vegas Крокус Сити в Москве
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко с цветами после выступления в программе ледового шоу Опера на льду
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Один из самый титулованных фигуристов мира Евгений Плющенко сообщил журналистам, что заканчивает спортивную карьеру и намерен вплотную заняться тренерской работой. На фото: Плющенко после выступления в шоу "Опера на льду" в Санкт-Петербурге. 5 октября 2013 года.
Евгений Плющенко во время выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Турине. 26 января 2005
© AP Photo/ Andrew Medichini
Двукратный олимпийский чемпион собирается поехать на зимнюю Олимпиаду в Пхенчан, но уже не как спортсмен, а как тренер, сопровождающих своих воспитанников. На фото: короткая программа Плющенко на чемпионате Европы в Турине. 26 января 2005 года.
Евгений Плющенко (Россия) выступает в короткой программе мужского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXII зимних Олимпийских играх
© РИА Новости. Владимир Песня
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Официальное открытие Академии фигурного катания Евгения Плющенко состоится 5 апреля, но уже сейчас фигурист вместе со своей командой проводит тестирования и распределяет претендентов по группам. На фото: короткая программа командных соревнований по фигурному катанию на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи.
Евгений Плющенко, завоевавший золотую медаль по фигурному катанию на Олимпийских играх-2006 в Турине, выступает на гала-шоу в Сеуле
© AP Photo/ Lee Jin-man
Выступление Евгения Плющенко с номером "Sex bomb" на гала-шоу в Сеуле, 16 сентября 2006 года.
Призеры чемпионата Европы в мужском одиночном катании (слева направо):российские фигуристы, Артур Гачинский (серебро), Евгений Плющенко (золото) и французский фигурист Флоран Амодио (бронза), - на церемонии награждения
© РИА Новости. Владимир Песня
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Награждение призеров чемпионата Европы в мужском одиночном катании: российские фигуристы, Артур Гачинский (серебро), Евгений Плющенко (золото) и французский фигурист Флоран Амодио (бронза). 28 января 2012 года.
Евгений Плющенко выступает на гала-шоу на чемпионате мира по фигурному катанию в Вашингтоне. 30 марта 2003
© AP Photo/ Nick Wass
Гала-шоу на чемпионате мира по фигурному катанию в Вашингтоне. Плющенко выиграл золото этого турнира. 30 марта 2003 года.
Евгений Плющенко на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде, Великобритания
© AP Photo/ Jon Super
Евгений Плющенко, выигравший золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде, Великобритания, 28 января 2012 года.
Победитель шестого этапа гран-при Кубка России по фигурному катанию - российский спортсмен Евгений Плющенко дает автографы своим поклонникам во Дворце спорта Лужники
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Плющенко раздает автографы после победы на этапе гран-при "Кубка России" по фигурному катанию во Дворце спорта "Лужники". 28 ноября 2004 года.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время хоккейного матча Ночной хоккейной лиги в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В 2016 году Евгений Плющенко сыграл за команду "Ледяные волки" в рамках чемпионата Ночной хоккейной лиги в Москве. 30 октября 2016 года.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Фигурист принял участие в эстафете Олимпийского огня в Санкт-Петербурге. 27 октября 2013 года.
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко с сыном Сашей во время показа своей новой коллекции бренда ODRI в рамках недели моды в Гостином дворе в Москве
© РИА Новости. Антон Денисов
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Евгений Плющенко с женой, продюсером Яной Рудковской и сыном Сашей во время показа новой коллекции бренда ODRI в рамках недели моды в Гостином дворе в Москве. 1 апреля 2014 года.
Фигурист Евгений Плющенко в роли Снежного Короля выступает на закрытом премьерном показе шоу Снежный король режиссера Алексея Голубева во Дворце спорта Лужники в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Плющенко в роли Снежного Короля выступает на закрытом премьерном показе шоу "Снежный король" во Дворце спорта "Лужники" в Москве. 4 декабря 2014 года.
Российский фигурист Евгений Плющенко во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Великобритании
© РИА Новости. Владимир Песня
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Показательные выступления на чемпионате Европы в Великобритании. Плющенко на этих соревнованиях выиграл золотую медаль. 29 января 2012 года.
Празднование победы в Гватемале, где Сочи выиграл право провести Олимпиаду – 2014. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко (в центре)
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Евгений Плющенко входил в состав российской делегации в Гватемале, где было объявлено, что город Сочи выиграл право проведения Олимпиады–2014. 5 июля 2007 года.
Российский фигурист, неоднократный чемпион мира и Европы Евгений Викторович Плющенко во время занятий мотокроссом. Санкт-Петербург, июнь 2004 года
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Российский фигурист во время занятий мотокроссом в Санкт-Петербурге, 2 июня 2004 года.
Трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы по фигурному катанию Евгений Плющенко
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Плющенко перед стартом Чемпионат мира по фигурному катанию в Москве. 10 марта 2005 года.
Топ-модель, основательница фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова и фигурист Евгений Плющенко на старте благотворительного забега Бегущие сердца в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Топ-модель, основательница фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и фигурист Евгений Плющенко на старте благотворительного забега "Бегущие сердца" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. 16 мая 2015 года.
24 февраля 2014. Президент России Владимир Путин (слева) и олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко во время церемонии награждения российских призеров XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин награждает российских призеров XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 24 февраля 2014 года.
Трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко на церемонии вручения премии Сделано в России проекта Сноб в конгресс-парке гостиницы Украина в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Евгений Плющенко на церемонии вручения премии "Сделано в России" проекта "Сноб" в конгресс-парке гостиницы "Украина" в Москве. 25 сентября 2014 года.
Российский фигурист Евгений Плющенко делает селфи со своими поклонницами на благотворительном мастер-классе в торговом центре Vegas Крокус Сити в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Фигурист со своими поклонницами на благотворительном мастер-классе в торговом центре "Vegas Крокус Сити" в Москве. 24 января 2016 года.
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко 31 марта объявил, что заканчивает спортивную карьеру и собирается заняться тренерской работой. Самый титулованный российский фигурист — в фотоленте Ria.ru.

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