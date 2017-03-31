Король льда: Евгений Плющенко

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Двукратный олимпийский чемпион собирается поехать на зимнюю Олимпиаду в Пхенчан, но уже не как спортсмен, а как тренер, сопровождающих своих воспитанников. На фото: короткая программа Плющенко на чемпионате Европы в Турине. 26 января 2005 года.