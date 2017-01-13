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Самые яркие фото недели: "Золотой глобус" и слезы Обамы

13:4113.01.2017
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Девушки на зимнем празднике Святочных гаданий и колядок в деревне Петровское Челябинской области
Певец Энрике Иглесиас на крыше автобуса на съемках клипа в Гаване
Сотрудники научно-исследовательской базы в китайской провинции Сычуань держат детенышей панд во время мероприятия по случаю Лунного Нового года
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
Жители Палестины во время заката на пляже в городе Газа
Марко Шрейль и Ева Лонгория делают селфи с футболистами на церемонии вручения футбольных наград ФИФА
Девушки в кимоно делают селфи на Дне совершеннолетия в Токио
Иракские военные бедут бой в восточной части Мосула
Судрудник полиции берет чай у уличного торговца возле здания суда в Джакарте
Избранный президент США Дональд Трамп с семьей на пресс-конференции в Нью-Йорке
Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед заездом
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Женщина выходит из проруби на берегу Амурского залива
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
Мигранты стоят в очереди за едой в Белграде, 11 января 2017
Ралли Дакар-2017
Актриса Сиенна Миллер
Протест монахов и мирных жителей на Шри-Ланке
Юные барабанщики в Куала-Лумпур, Малайзия
Флешмоб День без штанов в Варшаве
Страус в зоопарке Opelzoo в Германии
Пассажиры в автобусе во время забастовки профсоюзов работников метро в Лондоне
Рынок в Непале
Вид на монумент Рабочий и колхозница в Москве
Автомобиль Alfa Romeo Giulia на автосалоне в Детройте
Актриса Эмили Ратаковски перед началом церемонии вручения премии Золотой глобус
Люди на площади Таксим во время снегопада в Стамбуле
Подготовка к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Филиппины
Баскетбольный матч Реал Мадрид - ЦСКА
Последствия ледяного шторма в Атланте
Девушки на зимнем празднике Святочных гаданий и колядок в деревне Петровское Челябинской области
© РИА Новости. Александр Кондратюк
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Праздник Святочных гаданий и колядок в деревне Петровское Челябинской области.
Певец Энрике Иглесиас на крыше автобуса на съемках клипа в Гаване
© AP Photo/ Ramon Espinosa
Энрике Иглесиас и кубинский певец Descemer Bueno во время съемок клипа в Старой Гаване. Энрике Иглесиас приехал на Кубу, чтобы снять видео для сингла, который будет выпущен в этом году.
Сотрудники научно-исследовательской базы в китайской провинции Сычуань держат детенышей панд во время мероприятия по случаю Лунного Нового года
© REUTERS/ China Daily
Недавно появившиеся на свет детеныши панды в центре по охране и исследованию этих животных в городе Яань на юго-западе Китая встретили свой первый Новый год.
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области.
Жители Палестины во время заката на пляже в городе Газа
© AFP 2017/ Mahmud Hams
Закат на пляже в городе Газа.
Марко Шрейль и Ева Лонгория делают селфи с футболистами на церемонии вручения футбольных наград ФИФА
© AFP 2017/ Fabrice Coffrini
Немецкий телеведущий Марко Шрейль, актриса Ева Лонгория, футболисты Мануэль Нойер, Дани Алвеса, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Криштиану Роналду и Тони Кроос на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards в Цюрихе.
Девушки в кимоно делают селфи на Дне совершеннолетия в Токио
© AP Photo/ Shizuo Kambayashi
Национальный праздник Японии – день совершеннолетия, отметили в Токио. По традиции он отмечается во второй понедельник января.
Иракские военные бедут бой в восточной части Мосула
© REUTERS/ Alaa Al-Marjani
Спецназ Ирака в ходе операции по освобождению Мосула от боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена РФ) взял под контроль часть здания университета, расположенного в восточной части города.
Судрудник полиции берет чай у уличного торговца возле здания суда в Джакарте
© REUTERS/ Beawiharta
Судрудник полиции покупает чай у уличного торговца возле здания суда в Джакарте. Судебный процесс по обвинению губернатора индонезийской столицы Басуки Чахая Пурнамы в кощунстве проходит в районном суде Северной Джакарты.
Избранный президент США Дональд Трамп с семьей на пресс-конференции в Нью-Йорке
© REUTERS/ Shannon Stapleton
Избранный президент Дональд Трамп с сыновьями Эриком и Дональдом и дочерью Иванкой перед пресс-конференцией в Trump Tower в Нью-Йорке.
Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед заездом
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Участники Второго зимнего Московского велопарада. Зимний велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах прошел в Москве уже во второй раз и собрал более 500 участников.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Женщина выходит из проруби на берегу Амурского залива
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Женщина выходит из проруби на берегу Амурского залива.
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AFP 2017/ Joshua Lott
Президент США Барак Обама во вторник вечером в последнем в качестве главы государства обращении к американцам подвел итоги своего восьмилетнего президентства. Говоря о своей супруге, Обама едва сдерживал слезы.
Мигранты стоят в очереди за едой в Белграде, 11 января 2017
© AFP 2017/ Andrej Isakovic
Мигранты стоят в очереди за едой в Белграде, где 11 января температура упала до -15 градусов.
Ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Martin Mejia
Ралли "Дакар-2017" проходит 2-14 января по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.
Актриса Сиенна Миллер
© AP Photo/ Vianney Le Caer
Актриса Сиенна Миллер на премьере фильма "Закон ночи" (Live by Night) в Лондоне.
Протест монахов и мирных жителей на Шри-Ланке
© AFP 2017/ Ishara S. Kodikara 
Во время акции протеста с участием монахов в городе Хамбантота, Шри-Ланка.
Юные барабанщики в Куала-Лумпур, Малайзия
© AP Photo/ Lim Huey Teng
Юные участники "Шоу сотен барабанов" в Куала-Лумпуре, Малайзия.
Флешмоб День без штанов в Варшаве
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Участники ежегодного флешмоба "День без штанов" на одной из станций варшавского метрополитена.
Страус в зоопарке Opelzoo в Германии
© AFP 2017/ dpa/Frank Rumpenhorst
Страус в зоопарке Opelzoo в Кронберге в окрестностях Франкфурта-на-Майне, западная Германия.
Пассажиры в автобусе во время забастовки профсоюзов работников метро в Лондоне
© REUTERS/ Dylan Martinez
Забастовка работников лондонского метрополитена 9 января привела к транспортному коллапсу, затронув миллионы людей, живущих и работающих в столице.
Рынок в Непале
© REUTERS/ Navesh Chitrakar
Рынок в Бхактапуре, Непал.
Вид на монумент Рабочий и колхозница в Москве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Вид на монумент "Рабочий и колхозница" у Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) на фоне международного делового центра "Москва-сити".
Автомобиль Alfa Romeo Giulia на автосалоне в Детройте
© AFP 2017/ Jim Watson
Итальянский автоконцерн Alfa Romeo привез на автосалон в Детройте анонсированную в 2015 году модель Giulia.
Актриса Эмили Ратаковски перед началом церемонии вручения премии Золотой глобус
© REUTERS/ Mike Blake
Актриса Эмили Ратаковски перед началом церемонии вручения премии "Золотой глобус".
Люди на площади Таксим во время снегопада в Стамбуле
© AFP 2017/ Yasin Akgul
Продолжавшийся с субботы до понедельника сильный снегопад в Стамбуле парализовал жизнь в мегаполисе. Высота сугробов в некоторых районах достигла 130 сантиметров. В аэропортах города было отменено за три дня более полутора тысяч рейсов.
Подготовка к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Филиппины
© REUTERS/ Romeo Ranoco
Подготовке к встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его жены Акиэ Абэ в Маниле. Абэ прибыл на Филиппины 12 января, сделав здесь первую остановку в ходе 6-дневной поездки по странам Юго-Восточной Азии и в Австралию.
Баскетбольный матч Реал Мадрид - ЦСКА
© РИА Новости. Михаил Сербин
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Игрок ПБК ЦСКА Кайл Хайнс (в центре) в матче регулярного чемпионата Евролиги между БК "Реал Мадрид" (Испания, Мадрид) и ПБК ЦСКА (Россия, Москва).
Последствия ледяного шторма в Атланте
© AP Photo/ David Goldman
Снежный шторм обрушился на северо-восточные штаты США 8 января. В Атланте и других городах штата Джорджия прошел ледяной дождь.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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