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Самая красивая деревня России

11:1311.01.2017
(обновлено: 18:58 11.01.2017)
163206918
Жилые деревянные дома в деревне Кинерма в Карелии
Дорожный знак деревни Кинерма
Часовня Смоленской Божьей Матери в деревне Кинерма в Карелии
Автомобиль ГАЗ-63 в деревне Кинерма в Карелии
Жилой деревянный дом в деревне Кинерма в Карелии
Жилой деревянный дом в деревне Кинерма в Карелии
В часовне Смоленской Божьей Матери в деревне Кинерма в Карелии
Карельская деревня Кинерма
Деревянная фигура медведя на детской площадке в деревне Кинерма в Карелии
Жилой деревянный дом в деревне Кинерма в Карелии
Карельская деревня Кинерма признана самой красивой деревней России
Деревянная изба в деревне Кинерма в Карелии
Карельская деревня Кинерма
Жилой деревянный дом в деревне Кинерма
Часовня Смоленской Божьей Матери в деревне Кинерма
Жилые деревянные дома в деревне Кинерма в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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Жители деревни Кинерма заявили, что не справляются с растущим потоком туристов. Об этом сообщил накануне министр культуры Карелии Алексей Лесонен. По его словам, это стало "проблемой в хорошем смысле".
Дорожный знак деревни Кинерма
© РИА Новости. Илья Тимин
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В 2016 году, когда Кинерма была признана самой красивой деревней России, рядом с ней установили соответствующий знак. Теперь ее жители просят периодически прикрывать знак, потому что количество туристов превышает рекреационные возможности Кинермы.
Часовня Смоленской Божьей Матери в деревне Кинерма в Карелии
© РИА Новости. Игорь Подгорный
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В центре деревни стоит часовня Смоленской Богоматери. По одной из легенд, на этом месте в давние времена доблестный воин обронил свой крест. Жители отнесли его в другое место, но на следующее утро крест лежал там, где его нашли. На этом месте и решили строить часовню.
Автомобиль ГАЗ-63 в деревне Кинерма в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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Кинерма находится в Пряжинском районе Карелии, в 100 километрах от Петрозаводска.
Жилой деревянный дом в деревне Кинерма в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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Сегодня Кинерма - уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века карел-ливвиков, естественный музей под открытым небом.
Жилой деревянный дом в деревне Кинерма в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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Всю Кинерму можно обойти за полчаса, в деревне сохранились 16 старинных карельских домов, шесть из которых признаны памятниками архитектуры.
В часовне Смоленской Божьей Матери в деревне Кинерма в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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По другой легенде, место постройки часовни Смоленской Богоматери указала икона, чудесным образом явившись в полях. Чудотворная икона привлекала множество паломников, о чем свидетельствует богатое убранство часовни. Сегодня икона хранится в Музее Изобразительных искусств Республики Карелия.
Карельская деревня Кинерма
© РИА Новости. Илья Тимин
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Жители деревни стараются сохранить карельскую культуру и язык.
Деревянная фигура медведя на детской площадке в деревне Кинерма в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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Первое письменное упоминание о Кинерме относится к 1563 году, а на русский язык ее название переводится как "драгоценная земля".
Жилой деревянный дом в деревне Кинерма в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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Постоянно в Кинерме живут всего пять человек, однако летом с приездом туристов деревня оживает. Ежегодно сюда приезжает несколько тысяч путешественников.
Карельская деревня Кинерма признана самой красивой деревней России
© РИА Новости. Игорь Подгорный
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В 2013 году Кинерма отмечала 450-летие. По случаю праздника впервые за 34 года в деревню из Музея изобразительных искусств Карелии была привезена икона "Богоматерь Смоленская Одигитрия", а возле Смоленской часовни был совершен благодарственный молебен.
Деревянная изба в деревне Кинерма в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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Туристам жители Кинермы предлагают блюда карельской кухни, посещение выставки, посвященной истории деревни, мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол и баню по-черному.
Карельская деревня Кинерма
© РИА Новости. Илья Тимин
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Прежде чем стать самой красивой деревней России, Кинерма приняла группу экспертов. Они оценивали историю, традиции, архитектуру села.
Жилой деревянный дом в деревне Кинерма
© РИА Новости. Илья Тимин
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Жилой деревянный дом в деревне Кинерма.
Часовня Смоленской Божьей Матери в деревне Кинерма
© РИА Новости. Илья Тимин
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Часовню Смоленской Божьей Матери 200 лет назад построил в одиночку мастер, имя которого не дошло до нашего времени.
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Самая красивая деревня России Кинерма- в фотоленте Ria.ru.

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