Самая красивая деревня России

В центре деревни стоит часовня Смоленской Богоматери. По одной из легенд, на этом месте в давние времена доблестный воин обронил свой крест. Жители отнесли его в другое место, но на следующее утро крест лежал там, где его нашли. На этом месте и решили строить часовню.