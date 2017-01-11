Самая красивая деревня России Кинерма- в фотоленте Ria.ru.
- Значит пора зарабатывать на туристах.
Гостевые дома для свадеб, дней рождений, этномузей, велодорожки, туристические тропы, ловля лосося, конные прогулки, нормальная детская площадка, с тарзанками и т. д. Но и шифер со временем заменить на что то более аутентичное. В общем посмотрите на эстонские туристические хутора или скансен.12:1511.01.20170
- Спасибо, за познавательную экскурсию в один из чудесных уголков нашей страны.12:2611.01.201711
- типичная северная деревня... от наплыва туристов другие деревни спасает бездорожье12:5011.01.20173
- Посмотрел фотки. Обычная деревня с нашей спецификой и привлекательностью. Значит, дело не в каком-то выдающействе, а в элементарной организации: подмести, покрасить, убраться + маркетинг...12:5611.01.20174
- В России полно более красивых деревень, я уже не говорю про дачные поселки. С деревнями на юге Англии лучше вообще не сравнивать, а то грустно станет.13:3711.01.20175
- Красиво. Добротно. Одна красивая деревня. Жаль что только одна. У нас что, мест, то есть земли нет, чтоб таких деревень было больше?14:0911.01.2017-2
- Ирина Горскова в ответ пользователю A STRA(показатьскрыть)A STRA, это Вы в насмешку? Разваливающиеся дома, кроме кошки жителей не видно... Во времена СССР, я часто ездила в деревни. У моих соседей, родители жили в деревне. Хороший дом, огромный яблоневый сад. У каждого дома также сады. У всех живность: коровы (обязательно), куры гуси, утки, порося (помню что страшно боялась свиней и обходила их сторонкой), Красота неописуемая. А здесь что?15:1711.01.2017-3
- seniyak в ответ пользователю Дмитрий Терехов(показатьскрыть)Дмитрий Терехов, Вы не правы. Если бы к Вам в квартиру ходили к музей, вы бы тоже вокруг своего дома выстроили всё? Люди там живут, это конечно хорошо, что такой интерес у туристов, но неужели это уникальное место нужно "продать"? думаю со своим бы домом Вы так не поступили, в противном случае в Вас ничего святого нет.16:5811.01.20172
- В этой красивой деревне живут только люди типа Васильевой, Улюкаева и Абрамовичей и ещё подобных!17:4711.01.2017-1
- Удивительноприятная новость !!!17:5711.01.20171
- Таких красивых уголков у нас в России тысячи! Тур. агенство! сообщите свой адрес я Вам шепну куда направить тупр. поток. за отдельную плату18:3011.01.20172
- Как вы думаете, там сильно переживают за санкции к представителям финансовых кругов?18:5711.01.2017-1
- Великолепная деревня. Жаль что одна она такая в Карьяла.Столько лет прошло, а до сих пор вкус домашней кухни из Кинермы.20:4511.01.20170
- Дмитрий в ответ пользователю Ирина Горскова(показатьскрыть)Ирина Горскова, Там жителй пару человек оставалось, к тому же она колодцевая, а не озёрная,что более характерно для карелии20:4811.01.20170
- В Карелии вообще очень много потрясающих мест. Я в своё время от Сортавалы в восторге был. Ладожское побережье с многочисленными бухтами красивое21:2811.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)