СМИ: в аэропорту Флориды царит паника

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида), где произошла стрельба, царит паника, сообщает в пятницу телеканал CNN.

"Мы не понимаем, что происходит, мы не слышим, что кричит полиция. В аэропорту царит паника", — сообщил корреспондент телеканала с места событий.

По его словам, стрельба произошла в багажном отделении нижнего этажа аэропорта.

Телеканал показывает картинку в прямом эфире. На ней видно, как люди бегут прямо по взлетно-посадочной полосе.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл находится в 34 километрах к северу от Майами. Близость аэропорта к круизным пирсам морского порта Эверглейдс существенным образом определяет его популярность среди туристов в страны Карибского бассейна.