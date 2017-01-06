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Открытие первого казино в Сочи

13:3506.01.2017
(обновлено: 13:55 06.01.2017)
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Открытие первого казино в Красной Поляне
Открытие первого казино в Красной Поляне
Рулетка в Сочи Казино и Курорт
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров и бэк-вокалистка группы Василиса Старшова выступают на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
Игровые автоматы в Сочи Казино и Курорт
Здание Сочи Казино и Курорт
Заместитель главы Сочи Сергей Юрченко и генеральный директор НАО Красная Поляна Александр Саурин на церемонии открытия Сочи Казино и Курорт
Рулетка в Сочи Казино и Курорт
Солистка группы Фабрика Александра Савельева выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
Здание Сочи Казино и Курорт
Элементы интерьера в Сочи Казино и Курорт
Сотрудница на церемонии открытия Сочи Казино и Курорт
Игровые автоматы в Сочи Казино и Курорт
Певец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
Игорный стол с логотипом Сочи Казино и Курорт
Один из залов Сочи Казино и Курорт
Певица Нюша выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
Игровой зал в Сочи Казино и Курорт
Рулетка в Сочи Казино и Курорт
Здание Сочи Казино и Курорт
Игровые автоматы в Сочи Казино и Курорт
Новогодняя инсталляция на церемонии открытия Сочи Казино и Курорт
Открытие первого казино в Красной Поляне
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Деятельность игорных заведений в России запрещена, кроме специально отведенных для этого зон в Краснодарском, Алтайском и Приморском краях, в Калининградской области, Крыму и Сочи.
Открытие первого казино в Красной Поляне
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Красная поляна" в Сочи было подписано 10 августа 2016 года.
Рулетка в Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
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Центром и основным местом расположения игорной зоны стал всесезонный и горный курорт "Горки Город".
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров и бэк-вокалистка группы Василиса Старшова выступают на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
На открытии "Сочи Казино и Курорт" выступила группа "Ленинград".
На фото: лидер группы Сергей Шнуров и бэк-вокалистка Василиса Старшова.
Игровые автоматы в Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
"Сочи Казино и Курорт" – первый развлекательный комплекс мирового масштаба на территории всесезонного и горного курорта "Горки Город".
Здание Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Комплекс включает казино, рестораны, бар, театр-кабаре, конференц-зал, а также бутики.
Заместитель главы Сочи Сергей Юрченко и генеральный директор НАО Красная Поляна Александр Саурин на церемонии открытия Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Заместитель главы Сочи Сергей Юрченко (слева) и генеральный директор НАО "Красная Поляна" Александр Саурин на церемонии открытия "Сочи Казино и Курорт".
Рулетка в Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
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"Сочи Казино и Курорт" – проект с уникальной для России концепцией в духе лучших казино Лас-Вегаса.
Солистка группы Фабрика Александра Савельева выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
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В новом казино планируется устраивать развлекательные шоу-программы, выступления известных российских и мировых звезд, тематические вечеринки.
На фото: солистка группы "Фабрика" Александра Савельева на концерте, посвященном открытию "Сочи Казино и Курорт".
Здание Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
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Предполагается, что новый комплекс казино ежемесячно будет принимать более 43 тысяч гостей.
Элементы интерьера в Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
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Власти Сочи уверены, что благодаря открытию казино в городе появится еще один объект привлечения внимания туристов.
Сотрудница на церемонии открытия Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
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В новой игорной зоне в Сочи было создано около 680 рабочих мест.
Игровые автоматы в Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
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Ввод объектов игорного бизнеса в Сочи должен решить проблему туристического межсезонья, считают в Ростуризме.
Певец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
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На концерте, посвященном торжественному открытию комплекса казино, выступил певец Стас Костюшкин.
Игорный стол с логотипом Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
В новогоднюю ночь 31 декабря в "Сочи Казино и Курорт" прошла специальная новогодняя программа с шоу, праздничным столом, призами, подарками и фейерверком.
Один из залов Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Помимо игровой зоны, на территории "Сочи Казино и Курорт" расположены банкетный зал, бар и два ресторан.
Певица Нюша выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Певица Нюша выступила на концерте, посвященном открытию "Сочи Казино и Курорт".
Игровой зал в Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Гостей нового казино ожидают масштабные международные турниры по покеру.
Рулетка в Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Предполагаемый размер налоговых отчислений от работы нового игорного комплекса должен составить не менее 433,6 миллиона рублей в год.
Здание Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
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Игорная зона "Красная поляна" в Сочи занимает площадь 165 тысяч квадратных метров.
Игровые автоматы в Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
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Посетителям нового комплекса казино предлагается комфортабельный трансфер на автомобилях бизнес-класса, размещение в номерах Deluxe, посещение SPA и другие услуги.
Новогодняя инсталляция на церемонии открытия Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости. Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Новогодняя инсталляция на церемонии открытия "Сочи Казино и Курорт" на территории Красной Поляны в Сочи.
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На территории Красной Поляны в Сочи 5 января состоялось торжественное открытие первого казино.

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