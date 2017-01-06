Открытие первого казино в Сочи

На территории Красной Поляны в Сочи 5 января состоялось торжественное открытие первого казино.
- я думал мы промышленность поднять пытаемся, а тут развлекуху для вип граждан открыли...не зря цены поднимали14:4906.01.201727
- Ну вот, наконец-то будет где разгуляться продажным политикам, братве заработать денег, отмыть грязные, а игроманам лохам - потерять всё, что есть... Браво!
(Толстой дожёвывает бороду и вертится в гробу)...14:0706.01.201722
- Сан Саныч в ответ пользователю Алексей Чередниченко(показатьскрыть)Алексей Чередниченко, ну ну...07:0707.01.20170
- Ответ gen btn. Раз вы затронули тему борделей,так вы ходит , вы их заядлый посетитель. Молодежь будущее страны и не надо ее опошлять. 680 человек будут иметь стабильную работу. Да и почти 500 млн. налогов в казну , тоже неплохо. А сколько дохода принесет туризм. Такое впечатление , что вы не знаете цену денег , а их в мире еще никто не отменял.09:1507.01.20170
- Воры торжествуют?11:2107.01.20170
- игорь в ответ пользователю edikedikov(показатьскрыть)edikedikov, а как же строители доберутся, они ребята азартные11:3607.01.20170
- игорь в ответ пользователю natalia.nalimoba2017(показатьскрыть)natalia.nalimoba2017, значит надо в других городах побольше открывать. Чтобы денег больше оставалось и рабочих мест с туристами11:3907.01.20171
- Сочи всегда был курортный город, так пусть им и будет с казино,с туристами.15:4307.01.20170
- Сан Саныч в ответ пользователю larisa(показатьскрыть)larisa, никто не спорит. просто сильно нагло это все...18:4807.01.20170
- ismuak в ответ пользователю Ветховен(показатьскрыть)Ветховен, они для этого и работают,чтобы лечить больных детей и осчастливить тех детей,у которых родители будут проигрывать деньги.19:5607.01.20170
- ismuak в ответ пользователю Алексей Чередниченко(показатьскрыть)Алексей Чередниченко, "Руссо туристо, облико морале, ферштейн?"19:5807.01.20170
- ismuak в ответ пользователю AC(показатьскрыть)AC, про Сибирь тоже не забыли. Там открыта игровая зона: "Сибирская монета". )))20:0207.01.20170
- ismuak в ответ пользователю роман осипов(показатьскрыть)роман осипов, закрытие игровых залов на местах инициировали местные власти совместно с правоохранителями. Потому что -Официальные игровые не давали ни копейки взяток! Был список людей ,которым вход был закрыт. Список готовили местные органы,МВД ,совместно с представителями игрового бизнеса с подачи членов семьи игроманов. Администрация жёстко следила за порядком. В зале запретный игрок,пьяный- штраф охране-15 т.р. (Это 10 лет назад). Всё соблюдалось в строгости и поэтому всех проверяющих-вымогателей просто посылали лесом. Руководителя Водаканала засудили(отштрафовали и уволили) за закрытия крана холодной воды(захотел на лапу). Были очень сильные юристы. Знаю всё это изнутри. Работал на полставки(энергоснабжение,видео, автоматика)-получал 3 раза больше основной работы. Так и научился играть. Игроков на работе не держали. Час В городах столько же игровых,которые приносят барыши бандитам и губят людей.20:3507.01.20170
- Alex Prutkof в ответ пользователю Сан Саныч(показатьскрыть)Сан Саныч, и это все что вы хотели мне возразить? Значит я прав. А вы синьор, болтун.21:1407.01.20170
- Alex Prutkof в ответ пользователю Александр Жигачев(показатьскрыть)Александр Жигачев, а при чем здесь воры? Вы, сударь, наверное очень желаете жить хорошо, что бы если, что случилось, вам дали субсидии и МАТпомощь. Или у вас все сводится только к ворам и казнокрадам. Или казино по вашему, притон для них. Узко мыслите.21:1807.01.20170
- А что с Азов -сити, игровой столицей и с деньгами на развитие сего мракобесия?23:1607.01.20170
- Андрей в ответ пользователю Alex Prutkof(показатьскрыть)alextfreeway2, давно это когда? Вам напомнить дело подмосковных прокуроров, крышевавших сеть подпольных казино. 2011 год, всего 5 лет прошло. И может напомнить, кто это дело "похоронил"? Чайка - ген. прокурор РФ. И вы думаете, что что-то изменилось? Что прокуратура перестала казино крышевать, менты - бордели, наркополицейские - оборот наркотиков, ну и т.д.23:2307.01.20170
- Статью надо было озаглавить "Открыли первое легальное казино".23:2407.01.20171
- Alex Prutkof в ответ пользователю Андрей(показатьскрыть)Андрей, Давно это давно. Времена меняются очень быстро. Все что было раньше, подпольное, теперь контролироваться будет государством. И совать под нос тупые факты, живите сегодня а не вчера. Изменилась эта жизнь и очень. Если вы не видите выйдите на улицу. С таким же успехом можно совдеповские времена вспоминать, там было ещё круче.00:1608.01.20170
- Андрей в ответ пользователю Alex Prutkof(показатьскрыть)alextfreeway2, вы случаем не прокурор? Да и действительно, чего это я. Видимо это не у начальника отдела по борьбе с коррупцией 9 миллиардов нашли, видимо не министра Улюкаева на взятке взяли. Я то как раз на улицу каждый день выхожу. И кто из ментовских начальников сауну недалеко от моего цеха крышует знаю очень хорошо. И знаю где если вдруг очень захочется несколько штук зелени в казино спустить можно, без всяких игорных зон. Так что не надо совать под нос тупые рассказы про то как изменилась эта жизнь.01:2208.01.20170
- Alex Prutkof в ответ пользователю Андрей(показатьскрыть)Андрей, да какая разница кто я. а вы не считайте чужие деньги, кому их нужно их украсть и спустить в казино или ещё где либо, они спустятся. Только в данном случае речь идёт об официальном открытии казино, и кто туда понесёт деньги, это как то без разницы. Главное что бы оно приносило налоги. А вы трудитесь в цехе, копите деньги на официальное казино в Сочи.03:2908.01.20170
- Сан Саныч в ответ пользователю Alex Prutkof(показатьскрыть)alextfreeway2, ты гоним и гонимым будеш...03:3308.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)