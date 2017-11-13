Более миллиона россиян в 2017 году оформили пенсию через сайт ПФР

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. За десять месяцев 2017 года 1,2 миллиона россиян назначили себе пенсию через "Личный кабинет" на сайте Пенсионного фонда России, что на 440 тысяч больше, чем за весь 2016 год, говорится в сообщении ПФР.

Определились со способом доставки пенсии почти 1,9 миллиона человек, что почти на 800 тысяч больше, чем в 2016 году.

Назначение пенсии и выбор способа ее доставки — это две электронные услуги, которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. В 2016 году пенсию через сайт ПФР назначили в 11 раз больше человек, чем в 2015 году, определились со способом ее доставки — в 14 раз больше.

В некоторых регионах доля граждан, подавших заявление на назначение или смену доставки пенсии в электронном виде, превышает 90%: Республика Карелия (95,7%), Республика Бурятия (94,8%), Республика Адыгея (93,2%), Тамбовская область (93,1%), Волгоградская область (93%).

По данным ПФР, несмотря на то, что год еще не закончился, обращение к большинству ключевых электронных сервисов ПФР уже превысило уровень всего 2016 года. Ряд услуг превосходит уровень 2016 года вдвое и даже втрое. Двойное превышение показывают электронные обращения на выдачу материнского сертификата, назначение ежемесячных денежных выплат и заказ справки о размере пенсии и соцвыплат; тройное превышение — электронное заявление о распоряжении средствами материнского капитала и о назначении выплат из средств пенсионных накоплений.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет — не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР.