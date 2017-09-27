Новый сайт ПФР "Школьникам о пенсии" посетили уже более 10 тысяч человек

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Обучающим интернет-ресурсом "Школьникам о пенсии", который Пенсионный фонд России запустил ко Дню пенсионной грамотности 19 сентября, воспользовались уже более 10 тысяч человек, сообщается в пресс-релизе ПФР.

Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и как правильно начать формирование пенсии в ней.

"Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого. Например, как получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений. Помимо этого, школьники смогут найти полезную информацию об использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность контролировать свою пенсию", — пояснили в ПФР.

Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере. Проверить и закрепить полученные школьниками знания поможет специальный тест.

Как отметили в Пенсионном фонде, новый интернет-ресурс будет полезным и для педагогов и преподавателей учебных заведений, которые смогут использовать размещенные на нем материалы для проведения уроков пенсионной грамотности, ежегодно проходящих по всей стране при содействии Пенсионного фонда.

Материалы сайта также будут интересны родителям учащихся, для которых создано несколько разделов с информацией про оформление пенсии или, например, использование материнского капитала для ее увеличения.

Как ранее сообщила РИА Новости начальник отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова, только в столице и области более 30 тысяч школьников старших классов и студентов ссузов в течение учебного года посетят уроки пенсионной грамотности, где их, в частности, научат пользоваться сайтом "Школьникам о пенсии".