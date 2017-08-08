ПФР приступает к оказанию госуслуг на основе Федерального реестра инвалидов

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Пенсионный фонд России запускает пилотный проект по оказанию государственных услуг на основе сведений Федерального реестра инвалидов, в котором можно онлайн узнать всю информацию о назначении пенсий и соцвыплат, в 12 регионах РФ, сообщила пресс-служба ПФР.

"Пенсионный фонд России запускает пилотный проект по оказанию государственных услуг на основе сведений Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Начиная с 21 августа, все виды пенсий по инвалидности и ежемесячная денежная выплата будут назначаться обратившимся в ПФР инвалидам в соответствии с данными, которые к настоящему моменту поступили в реестр из учреждений, ведомств и органов власти, имеющих отношение к предоставлению выплат и услуг инвалидам", — говорится в сообщении.

Как сообщили в фонде, пилотный проект продлится до конца года на базе отделений ПФР в 12 субъектах: Белгородской, Вологодской, Иркутской, Пензенской, Самарской и Смоленской областях, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму, Татарстане, Чечне и Чувашии. Работа территориальных органов ПФР с реестром будет анализироваться и корректироваться в соответствии с ежемесячным мониторингом реализации проекта, а по его итогам планируется подготовить соответствующие предложения для оптимизации предоставления госуслуг ПФР инвалидам. Полученный в рамках пилотного проекта опыт будет распространен во всех отделениях ПФР.

Федеральный реестр информации об инвалидах действует в России с 1 января 2017 года. На первом этапе работы реестра в него были внесены сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, ПФР, ФСС, Роструда, Минздрава, Минобрнауки. Остальные сведения будут размещаться, начиная с 1 января 2018 года. Оператором федерального реестра определен ПФР.

"Для инвалидов доступ к ФРИ открыт в личном кабинете на сайте ПФР и в мобильном приложении, через которые можно получить информацию о назначенных инвалиду выплатах и положенных льготах, подать электронные заявления о назначении пенсий и соцвыплат, оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг. Полномасштабное использование реестра с участием всех поставщиков и потребителей информации планируется начать с 2018 года", — сообщили в фонде.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщал журналистам, что уже завершена работа по внесению в федеральный реестр информации обо всех детях-инвалидах.