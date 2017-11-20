Миллион рублей за работу в деревне. Зачем врачи едут в глубинку

Наталья Флеглер во время обхода в отделении сестринского ухода в Заостровской участковой больнице, Архангельская область

Наталья Флеглер во время обхода в отделении сестринского ухода в Заостровской участковой больнице, Архангельская область

Вера Костамо, обозреватель РИА Новости

Последние пять лет на Севере России власти решают проблему нехватки врачей в сельских больницах. Площадь одной только Архангельской области свыше 580 тысяч квадратных километров — медиков не хватало всегда. По программе "Земский доктор" молодым специалистам предлагают заключить договор на пять лет и отработать в одном из деревенских учреждений. Привлекательная сторона проекта — единовременная выплата в миллион рублей.

"Здесь, в деревне, можно получить колоссальный опыт, столкнуться как со сложным диагнозом, так и с тяжелой историей жизни. И еще особенность: тебя знают, ты всех знаешь", — рассказывает Наталья Флеглер.

Наталья окончила лечебный факультет Северного государственного медицинского университета в 2010 году, училась всегда хорошо, после интернатуры работала в региональном сосудистом центре. Решение стать деревенским врачом пришло случайно — муж просматривал объявления о работе и увидел статью о проекте для молодых врачей. Чуть больше пяти лет назад Наталья, как и несколько ее однокурсников, заключила договор с региональным Минздравом по программе "Земский доктор". Получила миллион рублей и должность врача-терапевта в небольшой сельской больнице в Архангельской области. В проекте с 2012 года приняли участие 235 человек.

© Фото : Александр Наталичев Наталья Флеглер © Фото : Александр Наталичев Наталья Флеглер

"Карьерная лестница здесь короче. Я пришла терапевтом и через два месяца стала заведующей отделением сестринского ухода, тогда мне было 25 лет. Отделение было новым, пришлось учиться самой и учить персонал", — говорит врач.

Пациенты в таком отделении ждут перевода в дом-интернат, происходит это не быстро, иногда очередь подходит через три-четыре года.

"В отделение сестринского ухода попадают по разным причинам. Могут поступить в больницу с сильным обморожением, ноги ампутируют — такое часто случается с бездомными людьми. Выписывать их некуда, информации о родственниках нет, так они попадают к нам, — говорит Наталья. — Есть истории печальные, когда родственники избавляются от беспомощного старшего поколения".

В отделении 20 коек, с января следующего года 10 из них будут занимать паллиативные пациенты.

"Инстаграм" и "Вконтакте" сельской больницы

Наталья идет по коридору больницы — говорит, что пациенты узнают ее по звуку шагов.

"Люди у нас живут по несколько лет. Кого-то близкие никогда не посещают. И тогда единственная семья для них — это мы, — говорит женщина. — У нас медицинское учреждение, мы не должны заниматься досугом, но без этого не получается".

До Натальи в больнице не работали благотворительные организации и волонтеры. Сейчас приезжает фонд "Старость в радость", сотрудники на новогодние праздники наряжают елку, посадили кедры и клены.

"Сначала было очень тяжело, все решения ты должна принимать самостоятельно, посоветоваться не с кем. Очень похоже на работу молодых врачей в советских фильмах.

Обходы занимали много часов, потому что каждый пациент хотел рассказать о себе. Часто такой разговор был важнее лекарств. И я слушала", — вспоминает Наталья.

Изначально в программе "Земский доктор" могли принимать участие только специалисты до 35 лет. Вместе с Натальей в больницу пришли еще четыре молодых врача.

© РИА Новости / Вера Костамо Наталья Флеглер, и.о. начальника ОСП "Заостровская участковая больница" проверяет качество питания для пациентов © РИА Новости / Вера Костамо Наталья Флеглер, и.о. начальника ОСП "Заостровская участковая больница" проверяет качество питания для пациентов

"Конечно, материальная сторона проекта сильно мотивирует. Я не скрываю, что для меня это стало главным фактором. Деньги можно потратить на что угодно. Мы сделали ремонт в квартире и купили машину, чтобы я могла ездить из города на работу. Первые полгода я добиралась до больницы на общественном транспорте, а это около часа, автобусы часто ломались. И тогда ты оказываешься на морозе с кипой документов, которые взяла, чтобы заполнить дома", — говорит врач.

Больница обслуживает 2700 человек, живущих в разных деревнях. Принимают как детей, так и взрослых. "Раньше все объявления мы развешивали на дверях магазинов и почты — такие вот деревенские социальные сети, здесь лучше всего работает сарафанное радио. Писали, например, что началась прививочная кампания. А потом открыли еще и страницы в "Вконтакте" и "Инстаграме" для молодежи".

"Мы делаем ремонт, все, конечно, не быстро. Я недавно шутила, что пока не сделаю капремонт здания, никуда не уйду. Все должно быть достойно и современно, — говорит Наталья. — Если серьезно, то мой контракт закончился, но уходить я не собираюсь. У меня большие планы по развитию больницы. Как со стороны восстановления здания, так и по поводу работы врачей. Хочу, чтобы были открыты дополнительные кабинеты".

Несколько лет в отделении

Был у Натальи пациент, который запомнился больше других. Каждый день он стоял у окна и ждал приезда сына, так и умер — в ожидании.

"Он находился в моем отделении несколько лет. Каждый день ждал, когда приедет сын. Тот вспоминал о нем редко, привозил пакет с продуктами, почти не интересовался его самочувствием и снова уезжал. Николай снова продолжал ждать у окна и верить в то, что нужен своим близким. Я его в этом не разубеждала", — рассказывает доктор.

© РИА Новости / Вера Костамо Наталья Флеглер во время обхода в отделении сестринского ухода в Заостровской участковой больнице, Архангельская область © РИА Новости / Вера Костамо Наталья Флеглер во время обхода в отделении сестринского ухода в Заостровской участковой больнице, Архангельская область

Есть в отделении Натальи и другие истории. В больнице лежит мужчина после инсульта. Каждый день к нему приходит жена — она не смогла обеспечить ему должный уход дома, но в больнице помогает бриться, есть, разговаривает с ним, читает книги.

"Тяжело пропускать через себя все истории. Я стараюсь не осуждать родственников. Бывают действительно безвыходные ситуации, — говорит Наталья. — Очередь у нас большая, много одиноких людей, которые не могут себя обслуживать. Но есть только два варианта движения очереди: либо человек умер, либо уехал в дом-интернат".

© Фото : Екатерина Неманова Наталья Флеглер во время обхода в отделении сестринского ухода в Заостровской участковой больнице, Архангельская область © Фото : Екатерина Неманова Наталья Флеглер во время обхода в отделении сестринского ухода в Заостровской участковой больнице, Архангельская область

Наталья заглядывает в палаты, обсуждает какие-то новости и назначения. Поговорить хочется всем.

"Почти все мои пациенты хотя бы раз мне говорили: "Не думал, что закончу вот так". Ведь у каждого была длинная, полная событий и переживаний жизнь, а заканчивается она одинаково — в моем отделении", — рассказывает доктор.

В ноябре Наталья вступает в должность начальника Заостровской участковой больницы. Говорит, что после окончания срока контракта почти все молодые врачи, пришедшие вместе с ней, планируют увольняться. Не всегда есть возможности для профессионального развития. Например, на базе больницы врачи не могут начать оперировать, нет необходимых современных материалов и техники.

Тем не менее сейчас земских врачей ждут еще в десяти районах Архангельской области. А с 2017 года возрастную планку для участия в программе "Земский доктор" подняли до 50 лет.