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Очерки

В прорыв идут штрафные батальоны: вермахт против Красной армии

13:1728.07.2017
(обновлено: 13:18 28.07.2017)
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© РИА Новости / Борис КудояровПерейти в фотобанкБойцы Красной Армии в окопах. 1942Бойцы Красной Армии в окопах. 1942
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Сергей Варшавчик, для РИА Новости

Двадцать восьмого июля 1942 года вышел знаменитый приказ народного комиссара обороны — за номером 227, вошедший в историю Великой Отечественной войны как "Ни шагу назад!". Он вводил в РККА по примеру германской армии формирование штрафных частей для укрепления дисциплины. Но поддерживали ее противники несколько разными методами.

Слова про глубину катастрофы

Суровый документ появился в тяжелейшее для страны время — под ударами вермахта войска Южного и Сталинградского фронтов с тяжелыми боями отходили на восток, отступая до предгорий Кавказа и берегов Дона и Волги.

Туда, куда еще никогда не ступала с Запада нога иностранного захватчика.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Как давали отпор врагу 22 июня 1941 года
Приказ готовил недавно назначенный начальник Генерального штаба генерал Александр Василевский, однако нарком обороны Иосиф Сталин внес в текст существенные правки. Верховный главнокомандующий постарался найти такие слова, которые бы показали бойцам и командирам РККА всю глубину постигшей страны катастрофы.

В приказе констатировалось, что население СССР проклинает "Красную армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток… У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину".

CC BY-SA 4.0 / P.Fisxo / Текст приказа № 227 "Ни шагу назад!" Текст приказа № 227 "Ни шагу назад!"
CC BY-SA 4.0 / P.Fisxo / Текст приказа № 227 "Ни шагу назад!"
Текст приказа № 227 "Ни шагу назад!"

Постоянный и переменный состав

Сталин призвал учиться стойкости у врагов, которые, по его словам, укрепили пошатнувшуюся в ходе зимнего наступления Красной армии 1941-1942 годов дисциплину созданием особых подразделений.

Он приказал сформировать в пределах фронта от одного до трех штрафных батальонов по 800 человек для средних и старших командиров и от пяти до десяти штрафных рот численностью до 200 человек в каждой для красноармейцев и младших командиров. Направлять туда следовало нарушителей дисциплины, а части использовать на самых трудных участках передовой линии.

Постоянный состав этих подразделений должен был состоять из проверенных и дисциплинированных офицеров и сержантов, тогда как переменный составляли штрафники, присланные искупать вину.

Нацистский ответ на поражения

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Двадцать второе июня как проблема исторической честности
Подобные части не были для РККА чем-то новым. В 1919 году, в разгар Гражданской войны, по распоряжению тогдашнего председателя Реввоенсовета республики Льва Троцкого были созданы штрафные роты, причем не только в действующей армии, но и в запасных батальонах. Однако Сталин по понятным причинам не стал вспоминать опыт своего идеологического противника по партии, предпочтя сослаться на немецкую армию.

В вермахте первые штрафные подразделения появились еще весной 1941 года. А после стратегического поражения под Москвой, Ростовом-на-Дону и Тихвином зимой 1942 года было создано сразу 100 штрафных рот, которые равномерно распределили по всему обширному Восточному фронту.

© РИА Новости / Виктор КинеловскийПерейти в фотобанкСолдаты разбитой гитлеровской воинской части, окруженные под Москвой, сдаются в плен. 1941 год
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
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Солдаты разбитой гитлеровской воинской части, окруженные под Москвой, сдаются в плен. 1941 год

В них направлялись недисциплинированные офицеры, унтер-офицеры и солдаты — каждый в свою особую часть. Иногда эти подразделения сводили для усиления в батальоны. Общая же численность немецких штрафников почти всегда была равна составу обычной пехотной дивизии — 16,5 тысячи человек, благо понесенные потери аккуратно, по-немецки, восполнялись.

Истребители советских танков

Германское командование использовало штрафные роты на самых трудных участках войны. Весной 1942 года более тысячи человек было убито в боях против советской 2-й ударной армии в районе Мясного Бора.

© РИА Новости / Дмитрий КозловПерейти в фотобанкАртиллерийский расчет 2-й ударной армии ведет огонь по врагу в районе Мясного бора. 1942 год
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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Артиллерийский расчет 2-й ударной армии ведет огонь по врагу в районе Мясного бора. 1942 год

В Сталинграде осенью 1942 года из-за отсутствия снарядов у артиллерии именно штрафники занимались уничтожением советских танков. Поскольку ручных гранатометов — Faustpatrone или Panzerfaust — в вермахте и СС еще не было, солдаты подбрасывали под гусеницы Т-34 или КВ противотанковые мины, а затем добивали экипаж с помощью ручных гранат.

Крепость Сталинграда: Война среди руин
© Инфографика
Крепость Сталинграда. Война среди руин

Во время прорыва блокады Ленинграда в январе 1943-го в боях за Синявинские высоты за два дня боев немецкий штрафной батальон, защищавший эти оперативные рубежи, потерял более 700 человек.

Яростные контратаки против русских

Штрафники отметились и во время ожесточенных схваток на Малой земле, в районе Новороссийска, где нацисты неоднократно предпринимали ожесточенные контратаки с целью сбросить советских моряков и солдат в Черное море. И каждый раз, неся тяжелые потери, люди в серо-зеленой форме откатывались на исходные позиции.

Британские солдаты в окопе. Битва при Сомме. 1916 год
© Фото : Public domain
Броня крепка: от первых танков до Курской дуги
Летом 1943 года разгорелось ожесточенное сражение на Курской дуге, в ходе которого на его северном фасе сведенные в одно формирование все штрафники Восточного фронта в составе 9-й полевой армии генерала Вальтера Моделя безрезультатно пытались прорвать позиции войск Центрального фронта генерала Константина Рокоссовского.

После того как саперы проделали проходы в минных полях, немецкие штрафные батальоны пошли вперед, но попали под убийственный огонь советской артиллерии, танков, пехоты и понесли большие потери. По словам одного из пленных, его рота потеряла за час боев 56 солдат убитыми, 15 было ранено, остальные бежали.

© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкКурская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943
© РИА Новости / Иван Шагин
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Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943

Прикованные к пулеметам

Не удалось штрафникам остановить и наступление Красной армии на Орел в июле-августе 1943-го. После этого германское командование отказалось от идеи использования подобных батальонов на одном участке фронта и вновь раскидало их по разным направлениям.

Грузовики Студебекер, поставленные по ленд-лизу, приготовлены для отправки на фронт
© РИА Новости / Борис Антонов
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Экономический фронт: как поставки по ленд-лизу помогли Красной армии
Во время обороны Днепра осенью 1943 года многие штрафники вермахта, прикованные кандалами к пулеметам в дотах, пытались сдержать форсирование реки советскими бойцами. Большинство из них отстреливалось до последнего патрона и погибло — под ударами гранат и артиллерии.

В дальнейшем, по мере наступления РККА на запад, практика использования пулеметчиков-смертников при обороне важных объектов активно использовалась гитлеровцами. Вплоть до последних дней войны, когда Красная армия штурмовала немецкие города, объявленные германским командованием "крепостями".

© РИА Новости / Анатолий МорозовПерейти в фотобанкБойцы Красной Армии идут в бой. Орел, август 1943
© РИА Новости / Анатолий Морозов
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Бойцы Красной Армии идут в бой. Орел, август 1943

Уголовники-каратели

Штрафники в СС использовались в качестве карательных частей против партизан и гражданского населения. Самые беспринципные человеческие отбросы в виде профессиональных уголовников и асоциальных элементов были собраны в печально известной бригаде "Дирлевангер", солдаты которой, в частности, жестоко подавили восстание в Польше летом — осенью 1944 года. За это командир бригады (в свое время осужденный за растление 13-летней девочки) после войны был убит польскими солдатами.

На острие главных ударов

В Красной армии первое подразделение штрафников было создано в 42-й армии Ленинградского фронта в июле 1942 года. Вскоре штрафбаты и штрафроты имелись и на других фронтах.

Направлялись туда или нарушители воинской дисциплины (например, проявившие трусость на поле боя), или приговоренные за совершение нетяжких преступлений. Воры в законе или репрессированные по политическим статьям, как правило, на фронт не отправлялись.

Всего же за годы войны через штрафные части прошло чуть более 400 тысяч бойцов и командиров. Что составляет примерно 1,24% от 34,5 миллиона прошедших за этот период через вооруженные силы страны. При этом женщины-военнослужащие, совершившие проступки, в подобные подразделения после октября 1943 года не посылались.

Летчик-истребитель, Герой Советского Союза, младший лейтенант Виктор Васильевич Талалихин беседует со своим боевым товарищем, сидящим в кабине самолета. Август 1941 года
© РИА Новости / Василий Малышев
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Авиация ПВО: от поршневых самолетов – к дальним перехватчикам
Как и у противника, в Красной армии штрафники использовались на самых опасных направлениях. В частности, без них редко обходилась разведка боем перед началом той или иной операции.

Разжалованным бойцам ставились задачи и по прорыву обороны противника — как с целью отвлечения на себя его сил, так и для овладения и удержания стратегических высот и плацдармов. Иногда штрафникам поручалось вести бои местного значения — для того, чтобы сковать силы немцев на данном направлении, бывало, что они прикрывали отход своих частей на заранее подготовленные позиции.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛыжные отряды Красной Армии направляются на фронт. 1942 год
© РИА Новости
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Лыжные отряды Красной Армии направляются на фронт. 1942 год

Громадные потери за смелый рейд

В целом их боевые задачи почти не отличались от тех, которые поручались обычным стрелковым подразделениям. За одним исключением: "шурики", как называли штрафников, использовались командованием почти всегда в наступательных боях, выступая в роли штурмовых отрядов или диверсантов. Из-за этого потери у них были выше, чем в пехоте.

Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши от нацистов
Так, в ходе Висло-Одерской операции в январе 1945 года 123-я штрафная рота под командованием капитана Зии Буниятова преодолела тройную линию вражеской обороны и, пройдя по тылам противника, взяла и удержала заминированный мост длиной 80 метров через реку Пилица, который был необходим нашим войскам для прохода тяжелой техники.

За данный блестящий маневр пришлось заплатить громадными потерями — из 670 человек в живых остались лишь 47. Все уцелевшие бойцы были награждены орденами, а командир удостоен звания Героя Советского Союза.

Искупившие вину смелостью, но не кровью

Несмотря на схожесть штрафных частей в вермахте и РККА, между ними были весьма существенные различия. В Красной армии боец мог искупить свою вину смелостью и досрочно покинуть ряды особого подразделения.

Зачастую разжалованные освобождались и после отлично проведенного боя.

Так, например, произошло с переменным составом 8-го штрафного батальона в феврале 1944 года, который сыграл важную роль в освобождении города Рогачев Гомельской области в Белоруссии.

По решению командующего 3-й армией генерала Александра Горбатова все штрафники, принимавшие участие в смелом рейде по тылам врага, были освобождены досрочно, независимо от того, были они ранены или нет. Кроме того, многим были вручены ордена Славы III степени, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

© РИА Новости / Петр БернштейнПерейти в фотобанкАлександр Горбатов - генерал-лейтенант, командующий 3-й ударной армией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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Александр Горбатов - генерал-лейтенант, командующий 3-й ударной армией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Нацистская военная каторга

После того как красноармеец или бывший командир покидал ряды дисциплинарной части, он направлялся в свое подразделение, восстанавливался в прежнем звании, ему возвращались награды.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Минобороны рассекретило документы о начале Великой Отечественной войны
Ничего подобного не существовало у нацистов, где штрафникам никогда не возвращали прежних чинов и наград и крайне редко направляли в обычные части как искупивших. Обычно особые батальоны вермахта, получившие 500-е номера, можно было покинуть или ногами вперед, или сдавшись в плен.

Тех же, кто был признан солдатом "второго сорта", ожидали 999-е батальоны, которые были, по сути дела, военными каторгами, куда ссылали бессрочно на оборонное строительство как недостойных носить боевое оружие. Сюда же попадали и те, кто не исправился в боевых штрафных частях.

Самых безнадежных с точки зрения дисциплины направляли в штрафные концлагеря, где они лишались статуса пусть и плохих, но военнослужащих, становясь просто заключенными.

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