"Девочка с ружьем – занятное зрелище": как фотограф взяла в руки оружие

Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник. Архивное фото

Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник. Архивное фото

Вера Костамо, обозреватель РИА Новости

Пятьсот выстрелов за тренировку, около сорока соревнований разного уровня: от клубных матчей до чемпионата мира, два личных ружья, чуть больше десяти женщин, профессионально занимающихся этим видом спорта в стране, — такие цифры называет мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник.

В клубе, где занимается Татьяна, девушек больше нет. Спорт все-таки больше мужской.

"Летом 2012 года меня пригласили на стрельбище в качестве фотографа. Я сняла тренировку, познакомилась с инструкторами. Было настолько интересно, что приехала еще раз, и ребята предложили пострелять. Какая девушка откажется от такой возможности?" — рассказывает Татьяна.

Стреляла Татьяна тогда из полуавтоматического охотничьего ружья "Вепрь-205" — оружие солидное и тяжелое.

"Вокруг собрались все инструкторы, потому что девочка на стрельбище с ружьем всегда занятное и веселое зрелище. Есть много роликов, где стреляющие девушки падают, получают множество синяков, поворачиваются с заряженным ружьем в сторону зрителей", — вспоминает Таня.

Татьяна стреляла так, что ей предложили тренироваться в команде. Сейчас Таня — обладатель Кубка России по практической стрельбе в категории "Леди". В 2016 году заняла второе место на чемпионате России. В этом году предстоит участие в чемпионате мира по практической стрельбе из карабина.

© Фото из личного архива Татьяны Коробейник Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник © Фото из личного архива Татьяны Коробейник Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

Практическая стрельба в России — вид спорта относительно молодой, но развивающийся. В 2007 году практическая стрельба официально признана видом спорта в Российской Федерации, а на начало 2017 года в стране им занимаются 74 тысячи человек.

© Фото : Юрий Храмов Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник © Фото : Юрий Храмов Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

"Самое тяжелое в практической стрельбе — работа над собой. Работа со своими состоянием, страхом, нервами, волнением. Не только во время соревнования, но и всегда. Наши матчи состоят из нескольких упражнений. И, например, в одном из них ты ошибся и не смог собраться, из-за этого может быть проигран весь матч", — говорит Татьяна.

Игрушка в сейфе

"Мне кажется, что интерес к оружию, особенно у мужчин, был всегда. Многие владеют оружием не один год, а пришли учиться недавно. Практически все мужчины говорят, что или хотят приобрести оружие, или уже приобрели. У многих никаких прикладных целей нет. Конечно, какой-то процент занимается охотой, но в основном это просто купленная игрушка, годами стоящая в сейфе", — говорит Татьяна.

© Фото : Юрий Храмов Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник © Фото : Юрий Храмов Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

Интерес к практической стрельбе связан еще с тем, что этот вид спорта не имеет возрастных ограничений. Чтобы стать мастером спорта, необязательно заниматься им с детства, как в других видах спорта. Можно начать тренировки в 30 лет и стать профессиональным спортсменом. Есть категория для стрелков старше 60 лет — "суперсеньоры" (Super Senior).

"Сейчас открывается много частных тиров, которые учат практической стрельбе. Люди приходят не просто пострелять — они приходят обучаться безопасному обращению с оружием. В Москве есть один из самых крупных тиров в Европе. С открытыми стрельбищами, конечно, сложнее", — говорит Татьяна.

Татьяна рассказывает, что мужчины, которые не видели ее на стрельбище, в основном смеются над таким занятием. "Девочка и ружье — два понятия в их головах несовместимые. Как я стреляю, они обычно не знают".

В период подготовки к соревнованиям на каждую тренировку у стрелков уходит около шести часов. Есть элементы, которые отрабатываются дома.

"Большая часть технических элементов практической стрельбы отрабатывается вхолостую. Один из моих тренеров Павел Данилович говорит: "Все, что ты не смог сделать на матче, ты не доработал дома". Дома кроме холостой тренировки я занимаюсь своим оружием. У меня два гладкоствольных ружья модели "Вепрь-205". Разобрать, почистить, смазать, собрать — все это я умею".

© РИА Новости . Владимир Трефилов Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник © РИА Новости . Владимир Трефилов Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

Лодки, мотоциклы, оружие и безопасность

За 50 лет существования IPSC (Международная конфедерация практической стрельбы) на соревнованиях не произошло ни одного несчастного случая.

"Вся практическая стрельба нацелена на безопасность и ответственное отношение к оружию. Часто наблюдаю, как стрелки подходят к детям и отводят ствол игрушки в сторону или поднимают вверх, объясняют, что ни в каком случае нельзя целиться в людей, даже если твое оружие стреляет резиновыми пульками", — рассказывает Татьяна.

Практическая стрельба имеет такое название, потому что ситуации, в которых оказываются стрелки, максимально приближены к возможным реальным условиям.

"Бывают очень неожиданные упражнения: например, стрелять нужно стоя в лодке, из машины, с качающегося помоста, сидя на мотоцикле или качелях. Было задание, когда ружье лежало в бочке, а стрелок находился в кровати. Нужно было лечь в кровать, судья накрывал тебя одеялом и давал сигнал старта. Ты должен встать, добежать до ружья и начать стрелять по мишеням".

© Фото : Юрий Храмов Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник © Фото : Юрий Храмов Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

На матче может быть от 8 до 20 упражнений. В день стрелки проходят семь-восемь упражнений. По словам Татьяны, проходить больше упражнений сложно — теряется концентрация. Поэтому крупные матчи идут несколько дней.

Реальность стрелка

"В России реальность такова, что сложно быть профессиональным спортсменом. Необходимо работать, чтобы оплачивать свои тренировки и матчи. Практически у всех нас есть побочное занятие — основная работа, — рассказывает Татьяна. — Мой тренер считает, что спортсмен должен заниматься и жить только стрельбой, его не должны отвлекать финансовые трудности. К сожалению, для нас это только мечты".

За 2016 год по количеству заработанных медалей на чемпионатах международного уровня по практической стрельбе Россия занимает первое место. Школа практической стрельбы в России считается одной из лучших.

© Фото из личного архива Татьяны Коробейник Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник © Фото из личного архива Татьяны Коробейник Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

"Нам никто не платит за то, что мы стреляем. Мы сами покупаем оружие, экипировку и оплачиваем аренду стрельбища. Это говорит не только о любви к практической стрельбе, но и о готовности наших спортсменов отстаивать честь страны даже в не олимпийском виде спорта, — говорит Татьяна. — Я не загадываю, сколько я буду заниматься практической стрельбой. У меня есть цели, но думаю, что когда я их достигну, появятся новые".