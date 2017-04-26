США
26.0426 апреля09:17МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Очерки

"Девочка с ружьем – занятное зрелище": как фотограф взяла в руки оружие

09:0026.04.2017
02910
© РИА Новости . Владимир ТрефиловМастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник. Архивное фотоМастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов

Вера Костамо, обозреватель РИА Новости

Пятьсот выстрелов за тренировку, около сорока соревнований разного уровня: от клубных матчей до чемпионата мира, два личных ружья, чуть больше десяти женщин, профессионально занимающихся этим видом спорта в стране, — такие цифры называет мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник. 

Спортсмены, охотники и другие обладатели гражданского оружия пока не пользуются влиянием в России.
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вооружены, разобщены, дискриминированы: жизнь российских любителей оружия

В клубе, где занимается Татьяна, девушек больше нет. Спорт все-таки больше мужской.

"Летом 2012 года меня пригласили на стрельбище в качестве фотографа. Я сняла тренировку, познакомилась с инструкторами. Было настолько интересно, что приехала еще раз, и ребята предложили пострелять. Какая девушка откажется от такой возможности?" — рассказывает Татьяна.

Стреляла Татьяна тогда из полуавтоматического охотничьего ружья "Вепрь-205" — оружие солидное и тяжелое.

"Вокруг собрались все инструкторы, потому что девочка на стрельбище с ружьем всегда занятное и веселое зрелище. Есть много роликов, где стреляющие девушки падают, получают множество синяков, поворачиваются с заряженным ружьем в сторону зрителей", — вспоминает Таня.

Татьяна стреляла так, что ей предложили тренироваться в команде. Сейчас Таня — обладатель Кубка России по практической стрельбе в категории "Леди". В 2016 году заняла второе место на чемпионате России. В этом году предстоит участие в чемпионате мира по практической стрельбе из карабина.

© Фото из личного архива Татьяны Коробейник Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник
© Фото из личного архива Татьяны Коробейник
Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

Практическая стрельба в России — вид спорта относительно молодой, но развивающийся. В 2007 году практическая стрельба официально признана видом спорта в Российской Федерации, а на начало 2017 года в стране им занимаются 74 тысячи человек.

© Фото : Юрий ХрамовМастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник
© Фото : Юрий Храмов
Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

"Самое тяжелое в практической стрельбе — работа над собой. Работа со своими состоянием, страхом, нервами, волнением. Не только во время соревнования, но и всегда. Наши матчи состоят из нескольких упражнений. И, например, в одном из них ты ошибся и не смог собраться, из-за этого может быть проигран весь матч", — говорит Татьяна.

Игрушка в сейфе

"Мне кажется, что интерес к оружию, особенно у мужчин, был всегда. Многие владеют оружием не один год, а пришли учиться недавно. Практически все мужчины говорят, что или хотят приобрести оружие, или уже приобрели. У многих никаких прикладных целей нет. Конечно, какой-то процент занимается охотой, но в основном это просто купленная игрушка, годами стоящая в сейфе", — говорит Татьяна. 

© Фото : Юрий ХрамовМастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник
© Фото : Юрий Храмов
Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

Интерес к практической стрельбе связан еще с тем, что этот вид спорта не имеет возрастных ограничений. Чтобы стать мастером спорта, необязательно заниматься им с детства, как в других видах спорта. Можно начать тренировки в 30 лет и стать профессиональным спортсменом. Есть категория для стрелков старше 60 лет — "суперсеньоры" (Super Senior). 

"Сейчас открывается много частных тиров, которые учат практической стрельбе. Люди приходят не просто пострелять — они приходят обучаться безопасному обращению с оружием. В Москве есть один из самых крупных тиров в Европе. С открытыми стрельбищами, конечно, сложнее", — говорит Татьяна.

Татьяна рассказывает, что мужчины, которые не видели ее на стрельбище, в основном смеются над таким занятием. "Девочка и ружье — два понятия в их головах несовместимые. Как я стреляю, они обычно не знают".

Соревнования по стрельбе. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
В подмосковном Климовске представили новый снайперский комплекс

В период подготовки к соревнованиям на каждую тренировку у стрелков уходит около шести часов. Есть элементы, которые отрабатываются дома.

"Большая часть технических элементов практической стрельбы отрабатывается вхолостую. Один из моих тренеров Павел Данилович говорит: "Все, что ты не смог сделать на матче, ты не доработал дома". Дома кроме холостой тренировки я занимаюсь своим оружием. У меня два гладкоствольных ружья модели "Вепрь-205". Разобрать, почистить, смазать, собрать — все это я умею".

© РИА Новости . Владимир ТрефиловМастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

Лодки, мотоциклы, оружие и безопасность

За 50 лет существования IPSC (Международная конфедерация практической стрельбы) на соревнованиях не произошло ни одного несчастного случая.

"Вся практическая стрельба нацелена на безопасность и ответственное отношение к оружию. Часто наблюдаю, как стрелки подходят к детям и отводят ствол игрушки в сторону или поднимают вверх, объясняют, что ни в каком случае нельзя целиться в людей, даже если твое оружие стреляет резиновыми пульками", — рассказывает Татьяна.

Практическая стрельба имеет такое название, потому что ситуации, в которых оказываются стрелки, максимально приближены к возможным реальным условиям.

"Бывают очень неожиданные упражнения: например, стрелять нужно стоя в лодке, из машины, с качающегося помоста, сидя на мотоцикле или качелях. Было задание, когда ружье лежало в бочке, а стрелок находился в кровати. Нужно было лечь в кровать, судья накрывал тебя одеялом и давал сигнал старта. Ты должен встать, добежать до ружья и начать стрелять по мишеням".

© Фото : Юрий ХрамовМастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник
© Фото : Юрий Храмов
Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

На матче может быть от 8 до 20 упражнений. В день стрелки проходят семь-восемь упражнений. По словам Татьяны, проходить больше упражнений сложно — теряется концентрация. Поэтому крупные матчи идут несколько дней.

Реальность стрелка

"В России реальность такова, что сложно быть профессиональным спортсменом. Необходимо работать, чтобы оплачивать свои тренировки и матчи. Практически у всех нас есть побочное занятие — основная работа, — рассказывает Татьяна. — Мой тренер считает, что спортсмен должен заниматься и жить только стрельбой, его не должны отвлекать финансовые трудности. К сожалению, для нас это только мечты".

За 2016 год по количеству заработанных медалей на чемпионатах международного уровня по практической стрельбе Россия занимает первое место. Школа практической стрельбы в России считается одной из лучших.

© Фото из личного архива Татьяны Коробейник Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник
© Фото из личного архива Татьяны Коробейник
Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

"Нам никто не платит за то, что мы стреляем. Мы сами покупаем оружие, экипировку и оплачиваем аренду стрельбища. Это говорит не только о любви к практической стрельбе, но и о готовности наших спортсменов отстаивать честь страны даже в не олимпийском виде спорта, — говорит Татьяна. — Я не загадываю, сколько я буду заниматься практической стрельбой. У меня есть цели, но думаю, что когда я их достигну, появятся новые".

Комментировать
+
Очерки
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена