РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новый год 2018
Итоги и ожидания

Биткоин-2018: $50 тысяч - это минимум?

11:4504.01.2018
023586
© Fotolia / prima91Электронная валюта биткоин. Архивное фотоЭлектронная валюта биткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Курс самой популярной криптовалюты биткоина (bitcoin) в 2017 году неоднократно обновлял исторические максимумы, поднимаясь вплоть до 20 тысяч долларов. Однако опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что эта отметка — еще не предел, и в 2018 году цена биткоина сумеет допрыгнуть и до 50 тысяч долларов.

Курс биткоина начал 2017 год с отметки в 926,3 доллара, за год он вырос почти в 47 раз. При этом резкий рост цены сопровождался периодическими не менее яркими коррекциями — вплоть до снижения на 5 тысяч долларов за сутки. Минимумом 2017 года для биткоина стала отметка в 738,7 доллара, а максимумом — в 20 тысяч долларов.

Участники рынка объясняют свои прогнозы тем, что в 2018 году криптовалюты станут повсеместными, ряд стран мира могут одобрить их использование, а на биткоин будут введены новые фьючерсы, опционы или другие производные инструменты.

Прорывной год

Криптовалюта биткоин. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Американский экономист объяснил, почему "пузырь" биткоина лопнет
"Я придерживаюсь мнения, что 2018 год станет прорывным для всей криптоиндустрии, это касается и криптовалют. 2017 год стал для биткоина "годом рекордов". Стартовав с 900 долларов в январе, криптовалюта выросла более чем на 1000% к концу года, пережив череду стремительных взлетов и краткосрочных падений. Думаю, что цена биткоина будет продолжать расти и достигнет отметки 50 тысяч долларов в течение следующего года", — заявила вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова.

Аналогичную оценку в 50 тысяч долларов дал технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz), а также руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев. Последний пояснил прогноз тем, что в 2017 году криптовалюта выросла в цене в 20 раз, и повтор такой динамики торгов в следующем году маловероятен.

Более позитивный прогноз дал президент Российской ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. "В следующем году, я считаю, что он (биткоин — ред.) вырастет в 3-5 раз. Вполне реально, что курс дойдет до 100 тысяч долларов", — сообщил он.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Биткоин впервые за несколько лет начал год с падения цены
Замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова заняла более осторожную позицию. "Что касается биткоина – есть разные мнения: одни вполне компетентные экономисты говорят, что в 2018 году он вырастет до 60 тысяч долларов, другие – что наоборот: следующий год станет годом краха биткоина, а к началу 2019 года его стоимость упадет до 1 тысячи долларов. Мы больше разделяем точку зрения оптимистов: биткоин останется в 2018 году, однако темпы его роста замедлятся, а периоды коррекций вниз увеличатся", — рассказала она.

Такой же осторожный прогноз дал директор по инвестициям в инвестфонде CryptoLife Мансур Гусейнов. "Потенциал роста 35-50 тысяч долларов. Потенциал падения до 10 тысяч, но не ниже 4,5 тысячи", — сообщил он.

Деньги. Архивное фото
© Fotolia / Kkolosov
Названа самая выгодная валюта 2017 года
По его словам, стоимость криптовалюты будет расти на фоне внедрения технологий масштабирования, таких как Lightning Network, на закреплении статуса "цифрового золота", на приходе институциональных инвесторов, на расширении базы розничных инвесторов, на признании криптовалют в мире, а также на ряде инициатив по развитию блокчейна биткоина.

В то же время криптовалюта может подешеветь за счет падения крупных бирж, хакерских атак на биржи, давления со стороны Bitcoin Cash, где есть "лобби майнеров", и более современных альткоинов вроде Etherium. Негативно на цену биткоина повлияют и объективные ограничения сети — низкая скорость транзакций, высокие комиссии сети, отсутствие консенсуса по инициативам развития.

Большие перспективы

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Итоги года: криптовалюты вошли в реальную жизнь
Иванова полагает, что криптовалюты в 2018 году начнут использоваться повсеместно, в частности после их признания крупными розничными сетями.

"Если розничный гигант начнет принимать криптовалюту, ее росту уже ничто не сможет помешать. Благодаря этому, на мой взгляд, 2018 год может стать поворотным для биткоина, а инвесторы, с высокой степенью устойчивости к риску и волатильности, могут получить рекордные прибыли", — добавила она.

Основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук, в свою очередь, ожидает в 2018 году изменений в сфере регулирования криптовалют. "Как в России, так и в мире", — отметил он.

Его точку зрения поддержал сооснователь проекта VRT World Константин Негачев. "Даже после начала торгов фьючерсами на биткоин в этой области существует очень большой пробел с точки зрения законодательного регулирования. Учитывая, что все больше крупных игроков выходит на этот рынок, мы ожидаем появление законодательной базы в разных странах, благодаря которой инвесторы смогут рассчитывать на защиту своих интересов", — заявил эксперт.

Комментировать
Итоги и ожидания
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена