Биткоин-2018: $50 тысяч - это минимум?

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Курс самой популярной криптовалюты биткоина (bitcoin) в 2017 году неоднократно обновлял исторические максимумы, поднимаясь вплоть до 20 тысяч долларов. Однако опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что эта отметка — еще не предел, и в 2018 году цена биткоина сумеет допрыгнуть и до 50 тысяч долларов.

Курс биткоина начал 2017 год с отметки в 926,3 доллара, за год он вырос почти в 47 раз. При этом резкий рост цены сопровождался периодическими не менее яркими коррекциями — вплоть до снижения на 5 тысяч долларов за сутки. Минимумом 2017 года для биткоина стала отметка в 738,7 доллара, а максимумом — в 20 тысяч долларов.

Участники рынка объясняют свои прогнозы тем, что в 2018 году криптовалюты станут повсеместными, ряд стран мира могут одобрить их использование, а на биткоин будут введены новые фьючерсы, опционы или другие производные инструменты.

Прорывной год

"Я придерживаюсь мнения, что 2018 год станет прорывным для всей криптоиндустрии, это касается и криптовалют. 2017 год стал для биткоина "годом рекордов". Стартовав с 900 долларов в январе, криптовалюта выросла более чем на 1000% к концу года, пережив череду стремительных взлетов и краткосрочных падений. Думаю, что цена биткоина будет продолжать расти и достигнет отметки 50 тысяч долларов в течение следующего года", — заявила вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова.

Аналогичную оценку в 50 тысяч долларов дал технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz), а также руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев. Последний пояснил прогноз тем, что в 2017 году криптовалюта выросла в цене в 20 раз, и повтор такой динамики торгов в следующем году маловероятен.

Более позитивный прогноз дал президент Российской ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. "В следующем году, я считаю, что он (биткоин — ред.) вырастет в 3-5 раз. Вполне реально, что курс дойдет до 100 тысяч долларов", — сообщил он.

Замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова заняла более осторожную позицию. "Что касается биткоина – есть разные мнения: одни вполне компетентные экономисты говорят, что в 2018 году он вырастет до 60 тысяч долларов, другие – что наоборот: следующий год станет годом краха биткоина, а к началу 2019 года его стоимость упадет до 1 тысячи долларов. Мы больше разделяем точку зрения оптимистов: биткоин останется в 2018 году, однако темпы его роста замедлятся, а периоды коррекций вниз увеличатся", — рассказала она.

Такой же осторожный прогноз дал директор по инвестициям в инвестфонде CryptoLife Мансур Гусейнов. "Потенциал роста 35-50 тысяч долларов. Потенциал падения до 10 тысяч, но не ниже 4,5 тысячи", — сообщил он.

По его словам, стоимость криптовалюты будет расти на фоне внедрения технологий масштабирования, таких как Lightning Network, на закреплении статуса "цифрового золота", на приходе институциональных инвесторов, на расширении базы розничных инвесторов, на признании криптовалют в мире, а также на ряде инициатив по развитию блокчейна биткоина.

В то же время криптовалюта может подешеветь за счет падения крупных бирж, хакерских атак на биржи, давления со стороны Bitcoin Cash, где есть "лобби майнеров", и более современных альткоинов вроде Etherium. Негативно на цену биткоина повлияют и объективные ограничения сети — низкая скорость транзакций, высокие комиссии сети, отсутствие консенсуса по инициативам развития.

Большие перспективы



Иванова полагает, что криптовалюты в 2018 году начнут использоваться повсеместно, в частности после их признания крупными розничными сетями.

"Если розничный гигант начнет принимать криптовалюту, ее росту уже ничто не сможет помешать. Благодаря этому, на мой взгляд, 2018 год может стать поворотным для биткоина, а инвесторы, с высокой степенью устойчивости к риску и волатильности, могут получить рекордные прибыли", — добавила она.

Основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук, в свою очередь, ожидает в 2018 году изменений в сфере регулирования криптовалют. "Как в России, так и в мире", — отметил он.

Его точку зрения поддержал сооснователь проекта VRT World Константин Негачев. "Даже после начала торгов фьючерсами на биткоин в этой области существует очень большой пробел с точки зрения законодательного регулирования. Учитывая, что все больше крупных игроков выходит на этот рынок, мы ожидаем появление законодательной базы в разных странах, благодаря которой инвесторы смогут рассчитывать на защиту своих интересов", — заявил эксперт.