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Цена на нефть в 2018 году: перевалим ли за $70?

12:0303.01.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фотоНефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Рынок нефти завершил 2017 год достаточно оптимистично: мировые котировки "черного золота" в декабре впервые за 2,5 года вышли на отметку 66 долларов за баррель марки Brent, преодолев шоковое падение 2014-2015 годов. При этом эксперты, опрошенные РИА Новости, довольно сильно расходятся в прогнозах на 2018 год, обозначая диапазон цен на нефть от 50 до 70 долларов за баррель.

Логотип рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сильный или слабый: что будет с рублем в начале 2018 года
Напомним, что ОПЕК и ряд не входящих в нее стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти с уровня октября того же года суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение сначала заключили на первое полугодие 2017 года, потом продлили до конца марта 2018 года, а затем — до конца 2018 года. Однако участники соглашения не исключают пересмотра его параметров в июне.

Знаменательным периодом роста нефтяных котировок стало второе полугодие 2017 года. Первый резкий скачок, сразу на 2 доллара, нефть совершила в конце сентября менее чем за сутки, поднявшись до 59 долларов за баррель марки Brent на фоне конфликта между Ираком и Иракским Курдистаном. В ноябре в преддверии продления сделки ОПЕК+ котировки впервые с июля 2015 года выросли до 60 долларов, а в конце декабря нефть преодолели отметку в 66 долларов после взрыва нефтепровода в Ливии.

В главной роли по-прежнему ОПЕК+

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
Цены на нефть снижаются после рекордного роста
По мнению аналитиков инвесткомпании "Атон", поддержать цены на нефть на стабильном уровне в 2018 году должны продление сделки ОПЕК+ и рост мирового спроса на нефть. "Мы занимаем осторожную позицию и закладываем в модели 55 долларов за баррель марки Brent в 2018 году (53,7 доллара за баррель марки Urals)", — отметили в "Атоне".

Хотя большинство экспертов выделяют из общего ряда соглашение ОПЕК+, его успешность по-прежнему будет зависеть от согласованности действий и дисциплинированности всех участников, считает эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко. Она также отмечает, что важным фактором для рынка является снижение издержек на добычу нефти за счет технического прогресса во многих странах, в частности, в США, Канаде, Бразилии и Норвегии.

"Снижение издержек на добычу приведет к тому, что при высоких ценах эти страны начнут наращивать добычу и вступать в конкурентную борьбу с уже ставшими традиционными производителями нефти, что, конечно же, будет толкать цену нефти вниз", — рассуждает Грушевенко. По ее прогнозам, средняя цена на нефть в течение года будет в пределах 55-60 долларов за баррель.

При этом аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров отметил, что цена на нефть может начать падать по завершении действия ОПЕК+. "По моим ощущениям, она искусственно будет поддержана в следующем году на достаточно высоком уровне – 55 долларов, и может быть выше. Но затем, когда соглашение перестанет работать, велика вероятность, что в 2019-2020 году цена просядет", — считает аналитик.

США и Саудовская Аравия

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Итоги года: российско-саудовская дружба как лекарство от дешевой нефти
Экстраординарных событий, которые могут резко изменить текущие тенденции на рынке, эксперты в 2018 году не ожидают. При этом аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков выделяет ряд важных событий и трендов.

По его словам, знаменательным событием 2018 года может стать IPO Saudi Aramco. "При этом его влияние на рынок нефти будет выражаться в готовности Саудовской Аравии неукоснительно соблюдать условия соглашения о сокращении добычи нефти в преддверии продажи акций компании", — отметил он.

Что касается общих тенденций, то, по словам Тануркова, наиболее важными будут продолжение роста долларовых кредитных ставок в мире, ужесточение монетарной политики ФРС и налоговая реформа в США, которая будет способствовать ускорению инфляции. Рост стоимости заимствований и нарастающее инфляционное давление будут способствовать росту себестоимости добычи нефти в США, поясняет он.

По мнению Тануркова, средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составит порядка 58 долларов за баррель.

Сценарий для $70

Нефтекачалки ОАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Нефть. Опек+. Гадание на нефтяной гуще
Как считает эксперт центра изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков, для мирового рынка нефти в 2018 году будут иметь значение три цифры: 100, 10 и 70.

Первая цифра — 100 миллионов баррелей в сутки — это объем мирового потребления нефти, который, вероятно, впервые в истории будет достигнут в 2018 году.

Вторая цифра — 10 миллионов баррелей в сутки — рекорд по добыче нефти в США, который американские нефтедобытчики превзойдут в 2018 году.

Дожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нефть будет дорожать. Когда мы этому порадуемся
"В случае существенного прироста добычи сверх этого уровня можно ожидать понижательного давления на цены на нефть. Однако, на мой взгляд, более реалистичен сценарий, при котором американские производители не будут тратить все дополнительные доходы на капитальные затраты и форсирование добычи, а воспользуются положительной ценовой динамикой для погашения части огромных накопленных долгов и выплат дивидендов акционерам", — говорит эксперт.

И третья цифра — 70 долларов за баррель — уровень цены нефти марки Brent в 2018 году. "Это произойдет на фоне сокращения складских запасов нефти и ребалансировки мирового рынка в рамках продолжения действия соглашения ОПЕК+. Цены останутся волатильными с возможными резкими движениями выше и ниже границ диапазона 65-75 долларов за баррель для нефти марки Brent", — считает Ермаков.

Прогнозы российских нефтяников

Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия и ОПЕК побеждают: Америке не удержать рост нефтяных цен
По прогнозу Минэнерго РФ, цена на нефть в 2018 году будет находиться в диапазоне 50-60 долларов за баррель. При этом страны-экспортеры нефти не заинтересованы в высоких ценах, так как это показатель "перегретого" рынка, пояснял министр энергетики Александр Новак.

В преддверии нового года российские нефтекомпании начали утверждать стратегии развития на ближайшие несколько лет. В частности, "Лукойл" в трехлетний бизнес-план закладывает цену нефти в 50 долларов за баррель. "Роснефть" подготовила стратегию до 2022 года исходя из консервативных вводных, заложив на весь период цену нефти не выше 47 долларов. "Газпром" опирается на прогнозы по цене на нефть в 2018 году в 60-62 доллара за баррель. "Газпром нефть" заложила в базовый сценарий на 2018 год 50 долларов за баррель.

Международное рейтинговое агентство Moody's рейтингует компании нефтегазового сектора, исходя из цены на нефть в 40-60 долларов за баррель в 2018-2019 году, сообщил РИА Новости ведущий аналитик по российскому нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК
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