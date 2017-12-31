РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новый год 2018
Итоги и ожидания

Опубликован список 100 важных социально-экономических решений 2017 года

12:2331.12.2017
05257
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПосетители Рождественской ярмарки на Красной площадиПосетители Рождественской ярмарки на Красной площади
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Опубликован список 100 важных социально-экономических решений, принятых правительством России в 2017 году, сообщила пресс-служба кабмина.

Семья. Архивное фото
© Fotolia / Photocreo Bednarek
Выбор РИА Новости: главные события 2017 года в социальной сфере

В хронологическую выборку вошли разработанные правительством и подписанные президентом в 2017 году федеральные законы, законопроекты, находящиеся на рассмотрении Госдумы, постановления и распоряжения правительства, а также отдельные поручения.

Как следует из выборки, предоставленной пресс-службой правительства, одними из значимых принятых в 2017 году стали закон о продлении программы материнского капитала и порядке назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка, а также закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения.

В 100 важных решений вошла программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Значимым социально-экономическим решением также стало распоряжение об утверждении стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности.

Финансирование и объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в России
Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи

По данным пресс-службы, ряд законопроектов был посвящен безопасности дорожного движения. Среди них отмечаются постановления об изменениях в правилах дорожного движения (ПДД) в целях улучшения организации движения на перекрестках и о дополнении их нормой о порядке проезда перекрестков с круговым движением.

Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Российское сельское хозяйство в 2017 году: рекорды вопреки

Также в Госдуму был внесен законопроект о внедрении института "народного инспектора" в целях повышения безопасности дорожного движения. Важным социально-экономическим решением также стало постановление о редакции государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".

Согласно выборке, в 100 важных социально-экономических решений 2017 года вошли также федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, стратегия государственной политики в области защиты прав потребителей, стратегия развития транспортного машиностроения на период до 2030 года, закон об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении.

Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты о внедрении государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, план повышения уровня занятости инвалидов на 2017–2020 годы и план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России.

Здание Дома Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
Правительство утвердило план разработки 54 законопроектов в 2018 году

Также в список вошли законопроект о совершенствовании регулирования использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо защитных участков лесов, закон о введении уголовной ответственности за хулиганство на транспорте, перечень запрещенных для использования в спорте субстанций и методов и постановление об изменениях в порядке организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также в него включено поручение председателя правительства Дмитрия Медведева по вопросу о возможности применения технологии блокчейн в системе государственного управления и экономике России.

Комментировать
Итоги и ожидания
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена