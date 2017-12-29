Эксперты посоветовали украинцам в 2018 году "затянуть пояса"

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Экономисты и политологи не ждут в наступающем году серьезных прорывов в жизни Украины. Рост минимальной зарплаты, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, нивелируется инфляцией, депутаты сконцентрируются на подготовке к очередным парламентским и президентским выборам, а шансы на урегулирование конфликта в Донбассе невысоки.
Зарплата вырастет, но ее съедят цены
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что благосостояние населения от этого не улучшится. По его мнению, в следующем году следует ожидать роста цен и тарифов на коммунальные услуги, что сведет на нет незначительное увеличение доходов.
"У нас 2017-й получился более удачный, чем 2016-й, а 2018-й будет более тяжелым, потому что у нас, скорее всего, будет очень болезненно стоять вопрос цен. Подорожает, скорее всего, топливо, из-за этого повысятся цены", — сказал Охрименко. Он отметил, что топливо уже стоит по 30 гривен (1,08 доллара) за литр и есть риск, что оно подорожает до 35-38 гривен.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман отметил, что если доход украинцев в следующем году не вырастет на 10-15%, то на них негативно скажутся инфляция, рост цен и тарифов. "Пока все спокойно, но затяните потуже пояса все равно", — посоветовал он.
Пенсии останутся на прежнем уровне, однако с нового года в рамках пенсионной реформы повышается страховой стаж — теперь для выхода на пенсию требуется не 15, а 25 лет стажа. Причем его будут повышать с каждым годом, и в 2028-м он уже составит 35 лет. Все, кому не будет хватать страхового стажа, смогут получить прожиточный минимум или "докупить" не более двух лет по цене в 1408 гривен (51 доллар) за месяц, то есть почти 16,9 тысячи гривен (более 608 долларов) — за год.
Кроме того, в следующем году вступят в силу новые правила дорожного движения. С 2018 года в населенных пунктах можно будет двигаться со скоростью не выше 50 километров в час. Это, по мнению властей, должно снизить количество ДТП. Также существенно вырастут штрафы: в частности, за вождение в нетрезвом виде придется заплатить 40 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов) и лишиться прав на три года.
Досрочных выборов не будет, но кризис обострится
По мнению политических экспертов, сейчас оснований для досрочных выборов Рады или президента нет.
Не ожидает досрочных выборов и политолог Вадим Карасев. "Сейчас Порошенко стал "хромой уткой". Это значит, что он больше ничего не может. Именно поэтому президенту невыгодны досрочные выборы в Раду, поскольку если будет новая конфигурации коалиции, новый премьер, где гарантии, что это будет премьер, не оппозиционный к президенту? В таком случае шансов, что его переизберут, практически не будет", — сказал эксперт.
Директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив, со своей стороны, не исключает, что в стране начнется политический кризис. "Я думаю, что в течение 2018 года мы увидим распад действующей коалиции. Возможен переход "Народного фронта" в оппозицию <…>. Я думаю, что мы будем свидетелями в течение 2018 года отмирания системы или, скажем, конструкции, которую сформировал Порошенко за последние несколько лет. Она начнет рассыпаться. От него побегут все кому не лень", — сказал политолог.
Говоря об ожиданиях на будущий год, и эксперты, и политики единогласно отмечают, что он будет крайне конфликтным и конкурентным. "Политические амбиции и желание стать президентом будут определяющими в поведении политических партий и фракций в парламенте", — считает депутат от БПП Юрий Соловей.
Политолог Дмитрий Разумков считает, что 2018 год станет "годом шоу". "Перспектив улучшения политического взаимодействия, я думаю, в ближайшее время мы с вами не увидим. И 2018 год будет, знаете, таким годом шоу. Знаете, было в Римской империи — "Хлеба и зрелищ!" У нас будут зрелища, с хлебом будет немного хуже", — заявил он.
По словам политолога Константина Бондаренко, внутренние баталии будут разворачиваться и вокруг законопроектов, в основе которых лежат минские договоренности. "Законопроекты чрезвычайно тяжелые, они могут спровоцировать внутренние политические негативные моменты, новый внутренний кризис. Тем более что есть очень много тех в украинском политикуме, кто хотели бы этот кризис в Донбассе каким-то образом обострить", — считает он.
Конфликт в Донбассе
"Пока эта власть действует, я думаю, что до конца 2018 года этот вопрос не будет решен принципиальным образом. Возможны какие-то подвижки, но, пока не сменится парламент, пока не сменится президент, конфликт в Донбассе не имеет решения", — сказал Павлив.
Бондаренко, в свою очередь, не исключает, что Киев предпримет попытку реализовать минские договоренности. "Очевидно, что будут какие-то попытки осуществить подвижки в воплощении минских договоренностей, потому что ситуация заходит уже в тупиковую стадию и все понимают, что это уже дурно пахнет", — сказал политолог.
Бондаренко также не исключает, что в будущем году в Донбасс все же введут миротворческую миссию ООН. "Вполне возможно. О миротворцах уже говорят все, кроме, наверное, Арсена Авакова, который заявляет о том, что минские договоренности себя изжили", — отметил эксперт.
"Я думаю, что в первой половине 2018 года вряд ли стоит ожидать решения конфликта в Донбассе, она будет находиться в нынешнем ключе, с ситуативными, локальными эскалациями. Но во второй половине года резко возрастет вероятность эскалации конфликта, боевых действий", — сказал он, добавив, что это может быть связано с тем, что США намерены принять новый, расширенный пакет антироссийских санкций, с выборами президента России, а с также началом подготовки к президентским и парламентским выборам на Украине.