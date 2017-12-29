Эксперты посоветовали украинцам в 2018 году "затянуть пояса"

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Экономисты и политологи не ждут в наступающем году серьезных прорывов в жизни Украины. Рост минимальной зарплаты, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, нивелируется инфляцией, депутаты сконцентрируются на подготовке к очередным парламентским и президентским выборам, а шансы на урегулирование конфликта в Донбассе невысоки.

Зарплата вырастет, но ее съедят цены

В 2018 году вступит в силу ряд изменений, направленных на улучшение благосостояния жителей Украины. В частности, с 1 января запланирован рост минимальной заработной платы — с 3200 до 3 723 гривен (с 115,2 до 135 долларов), а также увеличение прожиточного минимума.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что благосостояние населения от этого не улучшится. По его мнению, в следующем году следует ожидать роста цен и тарифов на коммунальные услуги, что сведет на нет незначительное увеличение доходов.

"У нас 2017-й получился более удачный, чем 2016-й, а 2018-й будет более тяжелым, потому что у нас, скорее всего, будет очень болезненно стоять вопрос цен. Подорожает, скорее всего, топливо, из-за этого повысятся цены", — сказал Охрименко. Он отметил, что топливо уже стоит по 30 гривен (1,08 доллара) за литр и есть риск, что оно подорожает до 35-38 гривен.

Помимо роста цен на продукты, украинцам следует готовиться к подорожанию алкоголя и сигарет из-за повышения акциза.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман отметил, что если доход украинцев в следующем году не вырастет на 10-15%, то на них негативно скажутся инфляция, рост цен и тарифов. "Пока все спокойно, но затяните потуже пояса все равно", — посоветовал он.

Пенсии останутся на прежнем уровне, однако с нового года в рамках пенсионной реформы повышается страховой стаж — теперь для выхода на пенсию требуется не 15, а 25 лет стажа. Причем его будут повышать с каждым годом, и в 2028-м он уже составит 35 лет. Все, кому не будет хватать страхового стажа, смогут получить прожиточный минимум или "докупить" не более двух лет по цене в 1408 гривен (51 доллар) за месяц, то есть почти 16,9 тысячи гривен (более 608 долларов) — за год.

Из приятных сюрпризов украинцев ожидает постепенное снижение пошлины на ввоз автомобилей из Евросоюза, а также отмена НДС на электрокары. Пошлина будет снижаться ежегодно на процент, пока не достигнет нуля. Но эксперты отмечают, что иномарки все равно значительно не подешевеют, так как при растаможке авто, привезенных из ЕС, придется заплатить акциз, 20% НДС и сбор в Пенсионный фонд.

Кроме того, в следующем году вступят в силу новые правила дорожного движения. С 2018 года в населенных пунктах можно будет двигаться со скоростью не выше 50 километров в час. Это, по мнению властей, должно снизить количество ДТП. Также существенно вырастут штрафы: в частности, за вождение в нетрезвом виде придется заплатить 40 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов) и лишиться прав на три года.

Досрочных выборов не будет, но кризис обострится

Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года, а Верховной рады — осенью. Эксперты единогласны в том, что готовиться к досрочным выборам не стоит, несмотря рост протестных настроений. Согласно последним опросам, за немедленное отстранение от власти президента Петра Порошенко выступают около 40% жителей Украины, но массовые протесты с целью устранения действующей власти готовы поддержать только 33% опрошенных.

По мнению политических экспертов, сейчас оснований для досрочных выборов Рады или президента нет.

"Досрочные парламентские или президентские выборы я сегодня оцениваю как маловероятные", — отметил политолог Руслан Бортник. При этом он подчеркнул, что в следующем году, особенно во второй его половине, начнется активная подготовка к плановым выборам.

Не ожидает досрочных выборов и политолог Вадим Карасев. "Сейчас Порошенко стал "хромой уткой". Это значит, что он больше ничего не может. Именно поэтому президенту невыгодны досрочные выборы в Раду, поскольку если будет новая конфигурации коалиции, новый премьер, где гарантии, что это будет премьер, не оппозиционный к президенту? В таком случае шансов, что его переизберут, практически не будет", — сказал эксперт.

Директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив, со своей стороны, не исключает, что в стране начнется политический кризис. "Я думаю, что в течение 2018 года мы увидим распад действующей коалиции. Возможен переход "Народного фронта" в оппозицию <…>. Я думаю, что мы будем свидетелями в течение 2018 года отмирания системы или, скажем, конструкции, которую сформировал Порошенко за последние несколько лет. Она начнет рассыпаться. От него побегут все кому не лень", — сказал политолог.

Схожее мнение высказал и Бортник. "Я не думаю, что "Блок Петра Порошенко" может дать какие-то гарантии, видения будущего для "Народного фронта", и, несмотря на сохранение формального их союза, коалиция в 2018 году будет, очевидно, новая", — сказал он.

Говоря об ожиданиях на будущий год, и эксперты, и политики единогласно отмечают, что он будет крайне конфликтным и конкурентным. "Политические амбиции и желание стать президентом будут определяющими в поведении политических партий и фракций в парламенте", — считает депутат от БПП Юрий Соловей.

"У нас отсутствует национальный консенсус, угроза государственности очень высока. Выборы уже стартовали, и в следующем году это будет еще более ощутимо. Ситуация конфликтов даже внутри самих политических структур будет очень серьезной, конкуренция будет очень серьезной", — отметила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

Политолог Дмитрий Разумков считает, что 2018 год станет "годом шоу". "Перспектив улучшения политического взаимодействия, я думаю, в ближайшее время мы с вами не увидим. И 2018 год будет, знаете, таким годом шоу. Знаете, было в Римской империи — "Хлеба и зрелищ!" У нас будут зрелища, с хлебом будет немного хуже", — заявил он.

По словам политолога Константина Бондаренко, внутренние баталии будут разворачиваться и вокруг законопроектов, в основе которых лежат минские договоренности. "Законопроекты чрезвычайно тяжелые, они могут спровоцировать внутренние политические негативные моменты, новый внутренний кризис. Тем более что есть очень много тех в украинском политикуме, кто хотели бы этот кризис в Донбассе каким-то образом обострить", — считает он.

Конфликт в Донбассе

Возможность урегулирования конфликта в Донбассе эксперты также оценивают как маловероятную. Так, Павлив считает, что, пока не сменится власть в Киеве, рассчитывать на изменение ситуации на востоке не приходится.

"Пока эта власть действует, я думаю, что до конца 2018 года этот вопрос не будет решен принципиальным образом. Возможны какие-то подвижки, но, пока не сменится парламент, пока не сменится президент, конфликт в Донбассе не имеет решения", — сказал Павлив.

Бондаренко, в свою очередь, не исключает, что Киев предпримет попытку реализовать минские договоренности. "Очевидно, что будут какие-то попытки осуществить подвижки в воплощении минских договоренностей, потому что ситуация заходит уже в тупиковую стадию и все понимают, что это уже дурно пахнет", — сказал политолог.

Бондаренко также не исключает, что в будущем году в Донбасс все же введут миротворческую миссию ООН. "Вполне возможно. О миротворцах уже говорят все, кроме, наверное, Арсена Авакова, который заявляет о том, что минские договоренности себя изжили", — отметил эксперт.

Более пессимистический сделал Бортник. Он считает, что во второй половине следующего года ситуация на востоке страны обострится еще больше.

"Я думаю, что в первой половине 2018 года вряд ли стоит ожидать решения конфликта в Донбассе, она будет находиться в нынешнем ключе, с ситуативными, локальными эскалациями. Но во второй половине года резко возрастет вероятность эскалации конфликта, боевых действий", — сказал он, добавив, что это может быть связано с тем, что США намерены принять новый, расширенный пакет антироссийских санкций, с выборами президента России, а с также началом подготовки к президентским и парламентским выборам на Украине.