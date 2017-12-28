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Итоги и ожидания

Итоги года: рынок золота на пути к ренессансу

17:1928.12.2017
(обновлено: 17:32 28.12.2017)
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкСлитки золота. Архивное фотоСлитки золота. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Денис Кожевников. Уходящий 2017 год был ознаменован рядом событий, которые долго ожидались рынком золота, и происходили на фоне стремительного роста цены на драгоценный металл, но психологического барьера в 1300 долларов за унцию, к сожалению, не удалось удержать.

Герб РФ на монете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Итоги года: экономика осторожно радуется новой реальности
Спрос на желтый металл, как и прежде, увеличивался на фоне серьезных потрясений и снижался, когда "буря успокаивалась". Пока на горизонте затишье, но эксперты уже предчувствуют новые шторма, которые могут принести отрасли в буквальном смысле золотой дождь.

"Самое значимое событие 2017 года – то, что золото выбралось из семилетнего нисходящего тренда, который начал формироваться в далеком 2011 году. Мы считаем, что это первый сигнал долгосрочным инвесторам начинать наращивать свои позиции в золоте, пока оно еще дешевое", — заявил РИА Новости руководитель отдела дилинга "Альпари Голд" Александр Федоров.

Если говорить о внутреннем российском рынке – то уходящий год запомнится его участникам запуском крупных проектов, размещениями на бирже и делистингом, планами по консолидации, а также внутрикорпоративными спорами. Основное внимание было приковано к "Полюсу", который является крупнейшим в стране производителем золота, а также добывающим самое "дешевое" золото в мире.

Что изменится в России с 1 января 2018 года
© РИА Новости, Инфографика
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Что изменится в России с 1 января 2018 года

Под знаком полюса

В начале года "Полюс", в партнерстве с госкорпорацией "Ростех", выиграл аукцион на разработку одного из крупнейших в РФ золоторудных месторождений Сухой Лог. Крупнейшее в России месторождение золотосодержащих руд много лет готовилось к аукциону, и это наконец случилось в 2017 году.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Еще одно долгожданное событие – "Полюс" запустил Наталкинское месторождение, которое с десяток лет назад считалось самым крупным неразведанным месторождением в России. Компания в 2014 году заподозрила неладное с его запасами, когда не получила планируемый объем золота при переработке первых 10 миллионов тонн руды.

Оказалось, что советские данные анализа проб с месторождения были некорректны: а информация о содержании золота в руде была завышена. В 2015 году компания пересчитала запасы и обновила модель разработки месторождения. В результате оценка запасов сократилась практически вдвое. В декабре 2017 года "Полюс" получил первый слиток Доре на Наталке. На полную мощность месторождение выйдет в конце 2018 года.

Компания оказалась в числе ньюсмейкеров фондового рынка: после делистинга с Лондонской биржи в конце 2015 года "Полюс" решил разместить акции на Московской бирже, чем привлек широкий круг инвесторов со всего мира. Размещение акций помогло компании попасть в индекс MSCI.

Фондовый ренессанс

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Уходящий год оказался богатым на новости о публичных размещениях. Генеральный директор "Высочайшего" (GV Gold) Герман Пихоя заявил, что планирует подготовить компанию к IPO, а позже объявил, что это будет осенью 2018 года. "Высочайший" уже неоднократно вплотную подходил к первичному размещению, но в итоге были только частные размещения в пользу профильного инвестфонда Blackrock и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Теперь "Высочайший" досрочно выкупил долю ЕБРР и занимается актуализацией своей ресурсной базы. По мнению главы Союза золотопромышленников Сергея Кашубы, "Высочайшему" важно наращивать ресурсы и производство в свете планов на IPO: инвесторов вряд ли заинтересует компания с ежегодной добычей ниже 10-15 тонн золота.

В сентябре "Высочайший" запустил в промышленную эксплуатацию первую производственную очередь Тарынского ГОКа в Якутии, а в октябре — ЗИФ Угаханского ГОКа в Иркутской области. Только за счет этих проектов компания планирует к 2020 году практически удвоить ежегодный объем производства — до 10 тонн золота.

© РИА Новости / Борис БабановЗолотые слитки 999,9 пробы из фондов Гохрана
© РИА Новости / Борис Бабанов
Золотые слитки 999,9 пробы из фондов Гохрана

А на рынке заговорили о возможной сделке по приобретению АО "Золото Камчатки" у "Реновы" Виктора Вексельберга. Кроме того, появились основания и для возобновления слухов о возможном слиянии "Золота Камчатки" с компанией Petropavlovsk. Довольно продолжительное время "Ренова" наращивала свой пакет в компании, но только в начале этого года объединила свои силы с двумя аффилированными фондами, консолидировав таким образом около 40% акций, и избрала своих кандидатов в совет директоров. При этом основатели компании – Питер Хамбро и Павел Масловский совсем покинули Petropavlovsk.

Генеральный директор ОАО Северсталь Алексей Мордашов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В середине марта один из крупных отечественных золотодобытчиков — Nordgold, после шести лет публичного статуса, провел делистинг с Лондонской биржи. До этого, компания, которая более чем на 90% принадлежала бизнесмену Алексею Мордашову, оценивала возможность размещения большего количества акций на рынке, однако позже пришла к выводу, что ее акции сильно недооценены и приняла решение развиваться самостоятельно. Компания продолжает мониторить рынок и при благоприятной конъюнктуре может вернуться к публичному статусу после запуска в 2018 году месторождения Гросс в Якутии.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЗолото, добытое на участке золотодобычи предприятия "Нергеопром" в Нерчинском районе Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Золото, добытое на участке золотодобычи предприятия "Нергеопром" в Нерчинском районе Забайкальского края

Экспертное мнение

Аналитики смотрят в будущее с оптимизмом, несмотря на то, что уходящий год не полностью оправдал ожидания: цена на золото хоть и добралась до психологически важного уровня в 1300 долларов за унцию, но не удержалась на нем.

Основное влияние на мировой рынок золота оказали такие факторы, как резкое снижение спроса на физический металл, особенно в монетах, в Северной Америке, продолжающийся прессинг розничного спроса в Индии из-за ужесточения борьбы с теневыми доходами, а также в связи с изменениями в налоговом законодательстве, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Главное здание ФРС США. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid
ФРС США по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году
Решение российских властей не отменять НДС на золотые слитки тоже немного расстроило российский рынок. Вместе с тем, выход ЦБ РФ на торги на Мосбиржу в совокупности с договоренностями с китайскими биржами об организации общей торговли золотом в 2018 году могут способствовать расширению сектора биржевого рынка в драгметаллах, считает Лукичева.

Аналитики "Открытие Брокер" ожидают в 2018 году четырехкратного повышения процентных ставок ФРС США, и усиления инфляции. Эти факторы, по их мнению, могут позволить среднегодовой стоимости золота подняться до 1360 долларов. По мнению руководителя отдела дилинга "Альпари Голд" Александра Федорова, важными для рынка в 2017 году были другие четыре фактора: напряженность между США и Северной Кореей, повышение ставок ФРС, рост фондового рынка США и "безумства" на рынке криптовалют.

© REUTERSЭлектронная доска, показывающаяй обменные курсы различных криптовалют, включая биткойн при обмене криптовалют в Сеуле, Южная Корея. 13 декабря 2017
© REUTERS
Электронная доска, показывающаяй обменные курсы различных криптовалют, включая биткойн при обмене криптовалют в Сеуле, Южная Корея. 13 декабря 2017

С этим не согласен старший риск-менеджер ИК "Норд Капитал" Виталий Манжос. Цены на золото зависят от множества глобальных экономических и геополитических факторов, однако влияние отдельных новостей и событий не имеет никакого решающего значения, уверен он.

"Как мы видим, недавнее обострение геополитических рисков, связанное с ростом международной напряженности между США и КНДР, не нашло заметного отражения в динамике фьючерсов на золото, как и состоявшиеся референдумы по поводу независимости Каталонии и Иракского Курдистана. Таким образом, значимые экономические и политические события лишь накладываются на сформировавшиеся во фьючерсах на золото технические факторы", — сказал Манжос.

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