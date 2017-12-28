Итоги года: телеком под "пакетом Яровой"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Главной темой уходящего года для российской телеком-отрасли, безусловно, стал так называемый "пакет Яровой", который изрядно помотал нервы и испортил новогоднее настроение участникам рынка.

Хотя к концу года оценки затрат операторов на реализацию "пакета Яровой" значительно снизились – с триллионов рублей до десятков миллиардов, — оптимистичными настроения игроков рынка назвать сложно.

В целом телеком-рынок в уходящем году показал положительную динамику. По предварительным оценкам аналитического агентства AC&M Consulting, объем рынка телекоммуникаций России в 2017 году составит 1,6 триллиона рублей, из которых мобильная связь принесет около 900 миллионов рублей.

"Рост по итогам года составит 1-2%, что на фоне насыщения рынка и непростой общеэкономической ситуации кажется вполне неплохим результатам. Мне кажется преждевременным говорить о восстановлении рынка, однако, если удастся избежать масштабного усиления конкуренции, в первую очередь — в сотовой связи, где тарифы давно уже просто смешные и в абсолютных, и в относительных цифрах, то можно предположить, что отрасль в 2018 году ждет очень небольшой, но все-таки рост", — сказал РИА Новости партнер AC&M Consulting Антон Погребинский. В 2016 году на рынке сотовой связи впервые за 20 лет был зафиксирован спад.

Аналитики одной из основных тем уходящего года называют создание множества "виртуальных" операторов сотовой связи, в том числе, банками. Громко прогремели весной два масштабных сбоя на сети "Мегафона", ставшие крупнейшими в истории российской мобильной связи.

Еще одной значительной темой года можно назвать разделение крупнейшего сотового ритейлера страны "Евросеть".

В уходящем году сразу два ведущих игрока потеряли крупных западных инвесторов: шведская Telia вышла из "Мегафона", а норвежский Telenor – из VEON, владеющего российским "Вымпелкомом".

Не избежал телеком-рынок и громких кадровых новостей.

"Яровая" инвестиция

Пакет антитеррористических законов ("пакет Яровой"), обязывающий операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб, подписан президентом РФ еще в июле 2016 года. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Эксперты говорили, что если точно следовать букве закона, то операторам придется бесчисленное количество раз хранить даже видеоклипы, ссылки на которые пересылают друг другу пользователи.

Операторы изначально приняли "пакет Яровой" в штыки, называя его невыполнимым. Они предупреждали, что затраты на его реализацию превысят их годовую выручку: так, МТС оценивал совместные с подконтрольным МГТС расходы в 1,7 триллиона рублей, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") – в 1 триллион рублей. Да и власти позднее в своих оценках приводили цифру в 5 триллионов рублей на всех операторов. Малым операторам обеспечить такое хранение и вовсе не под силу, соглашались все.

Более того, операторы предостерегали, что такие затраты сделают невозможными инвестиции в развитие сетей, что повлечет деградацию качества услуг связи и неизбежный рост тарифов для абонентов. На это не могли пойти власти. Вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий телеком-отрасль, даже просил игроков рынка не повышать тарифы.

Власти услышали операторов. Еще в январе замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил о договоренности с силовиками о сокращении объемов хранения трафика пользователей примерно в 10 раз за счет отказа от хранения интернет-видео, IPTV, торрентов и ряда других информационных ресурсов, на которые приходится около 80% трафика. Кроме того, переход к хранению data-трафика решили сделать поэтапным, начиная с меньших сроков, которые будут постепенно наращиваться.

В конце года глава Минкосвязи Николай Никифоров заявил о внесении в кабмин проекта правительственного постановления – правда, говорил он только о сокращении срока хранения data-трафика до 1 месяца с последующим его постепенным увеличением.

После этого операторы значительно снизили оценки своих затрат на реализацию требований "пакета Яровой". Так, гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков говорил, что за 5 лет для компании затраты могут составить 35-40 миллиардов рублей, в первые 2 года – по 7-8 миллиардов рублей. Глава МТС Андрей Дубовсков называл сопоставимые цифры — несколько десятков миллиардов рублей. При этом он указывал, что пока не утверждены подзаконные акты, расходы точно подсчитать нельзя, поэтому оператор не закладывал их в бюджет-2018. Так же поступил и крупнейший госоператор страны – "Ростелеком".

Операторы рассчитывали на перенос сроков вступления "пакета Яровой", но власти не пошли на это.

Кадры, интриги, расследования

В уходящем году в российской отрасли связи произошли значительные кадровые перемены.

Громче всех прогремела отставка гендиректора национального оператора почтовой связи "Почта России" Дмитрия Страшнова, который возглавил компанию весной 2013 года после скандальной же отставки своего предшественника.

Генпрокуратура заинтересовалась премией Страшнову за 2014 год в 95,4 миллиона рублей, назвав ее незаконной. По оценке прокуроров, размер премии должен был составить лишь 3,2 миллиона рублей. Сам Страшнов и Минкомсвязь заявляли, что премия выплачена в соответствии с действовавшими на тот момент нормативными актами. При этом вице-премьер Дворкович высказывал мнение, что "позиция у министерства и у "Почты" была обоснована, и все было в рамках закона".

В июле Страшнов покинул пост главы "Почты России", а его место занял замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградил Страшнова почетной грамотой правительства РФ "за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи". Страшнову действительно удалось многое, — клиенты компании отмечают позитивные изменения.

Более неожиданным был уход президента "Ростелекома" Сергея Калугина, — у властей к нему претензий не было, а компания за 4 года под его руководством достигла заметных успехов. На рынке несколько месяцев ходили слухи об уходе Калугина на пост главы Минкомсвязи, однако они долго не подтверждались. В начале марта Калугин уступил пост главы "Ростелекома" зампреду правления ВТБ Михаилу Осеевскому, а сам в конце марта все же был назначен заместителем главы Минкомсвязи.

В уходящем году один из крупнейших сотовых операторов – "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), наконец, обрел постоянного руководителя. Совет директоров назначил на этот пост бывшего вице-президента МТС по стратегии и маркетингу Василя Лацанича с 10 января 2018 года.

До этого компанией продолжит руководить Шелль Мортен Йонсен. Он возглавил "Вымпелком" в сентябре 2016 года после того, как прежний гендиректор Михаил Слободин подал в отставку, став фигурантом уголовного дела о взятках руководству Коми бывшими и действующими менеджерами энергокомпании "Т Плюс". Тогда Vimpelcom Ltd.(ныне VEON, единственный акционер "Вымпелкома") сообщал, что Йонсен будет временным гендиректором, пока компания не подберет постоянную кандидатуру на эту должность.

Последние дни "Евросети"

Вряд ли кто-то мог предполагать, что "Евросеть", в апреле 2017 года отпраздновавшая свое 20-летие и многие годы являвшаяся крупнейшим сотовым ритейлером страны, в конце концов будет расформирована. Однако именно такое решение в этом году приняли два ее акционера – "Мегафон" и "Вымпелком".

Операторы, являющиеся прямыми конкурентами на рынке сотовой связи, совместно владели "Евросетью" с 2012 года (с июля 2014 года – на паритетной основе).

В июле 2017 года они договорились, что "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% ритейлера и доведет свою долю до 100%. "Вымпелком" при этом приобретет за 1,25 миллиарда рублей половину розничных салонов "Евросети" из примерно 4 тысяч (у самого "Вымпелкома" насчитывалось около 1,5 тысячи собственных салонов). "Вымпелком" заявлял, что может закрыть около 200 салонов связи в рамках интеграции магазинов "Евросети". Сделку планируется закрыть в начале 2018 года.

"Мегафон" заявил, что в течение месяца после закрытия сделки планирует договориться об объединении своей части в рителейре с другим игроком на этом рынке, причем наиболее вероятным партнером по консолидации является "Связной".

"Планируемая сделка с "Мегафоном" по разделению "Евросети" должна оказать серьезное влияние на рынок мобильного ритейла, привести к его оздоровлению. Мы стремимся уйти от модели "стиральной машины", когда на рынке крутится огромное количество сим-карт, и фокусируемся на предоставлении более качественного сервиса, повышении ценности наших продуктов для клиентов", — сказал РИА Новости гендиректор "Вымпелкома" Йонсен.

Russia, goodbye

В уходящем году сразу два оператора "большой тройки" — "Вымпелком" и "Мегафон" — лишились своих крупных западных акционеров. Telenor и Telia на протяжении долгих лет владели блокирующими пакетами акций двух крупнейших российских сотовых игроков.

"Видимо, западные инвесторы приняли решение выходить из активов, где они больше не являются акционерами, влияющими на стратегию развития. При этом, возможно, они посчитали, что пик акционерной стоимости российских операторов пройден, и настало время выходить", — предполагает Погребинский.

Норвежский Telenor еще в 2015 году объявил о намерении выйти из Vimpelcom Ltd. (нынешний VEON). Тогда компании принадлежало 33% капитала Vimpelcom. Не найдя стратегического инвестора, Telenor реализовывал актив по частям на рынке в течение года. В сентябре 2017 года Telenor объявил о продаже 5,1% VEON, назвав это финальной сделкой в рамках выхода из капитала оператора. Оставшийся пакет в 14,6%, как ожидается, будет использован для обслуживания конвертируемых облигаций.

Решение выйти из VEON Telenor объяснял отсутствием контроля и снижением доли оператора в стоимости своего основного бизнеса. Однако источники на рынке называли главной причиной коррупционный скандал в Узбекистане. Он стоил постов ряду топ-менеджеров Telenor, а бывший глава Vimpelcom Джо Лундер даже провел несколько дней в норвежской тюрьме. VEON по итогам расследования коррупционных сделок властями США и Нидерландов согласился выплатить штраф в 795 миллионов долларов.

Неожиданным и для рынка, и для "Мегафона" стал выход из его капитала скандинавской Telia Company, владевшей 25,2% оператора. В начале октября Telia продала часть акций на рынке, снизив долю до 19% и выручив 22,5 миллиарда рублей. В конце октября копания продала оставшийся пакет Газпромбанку за 60,4 миллиарда рублей.

Telia объясняла продажу российского актива стратегией, предполагающей фокус на бизнесе в странах Северной Европы и Балтии. Кстати, Telia тоже была фигурантом "узбекского дела" и заплатила штраф в 965 миллионов долларов.

Сбой века

Самым масштабным более чем за 20-летнюю историю российской сотовой связи назвал глава Минкомсвязи Никифоров сбой на сети "Мегафона", случившийся весной этого года.

Впрочем, министр отмечал, что технические специалисты оператора быстро справились с проблемой, и призывал "не драматизировать" ситуацию.

Первый сбой произошел на сети второго по числу сотового оператора РФ в середине мая. Из-за аварии не работала голосовая связь у абонентов самого "Мегафона" и его "дочки" Yota в Московском регионе и нескольких крупных городах Поволжья. Конкуренты предлагали оператору помощь, а сам "Мегафон" советовал абонентам звонить через мессенджеры.

Причина сбоя крылась в ошибке программного обеспечения Hewlett Packard в системе обработки данных компании, пояснял "Мегафон". Пострадавшим абонентам оба оператора предоставили компенсации.

Спустя почти месяц на сети "Мегафона" произошел еще один сбой, который коснулся абонентов в Москве и ряде других городов. На этот раз авария была менее продолжительной.

На сегодня "Мегафон" принял меры, чтобы подобные аварии не повторялись. "Уходящий год испытал нашу инфраструктуру на прочность, однако мы выучили этот урок и приняли дополнительные меры, призванные не допустить масштабных сбоев в дальнейшем", — заявил РИА Новости гендиректор компании Солдатенков.

"Виртуальный" бум

В уходящем году произошел настоящий бум MVNO (виртуальные мобильные операторы, не владеют своей инфраструктурой, а работают на арендованной). Этим бизнесом решили заняться банки, операторы фиксированной связи и даже популярнейшая в России соцсеть.

В России MVNO было легализовано в конце 2008 года, но проекты, что называется, "не выстреливали". Исключением стала, пожалуй, только Yota – "дочка" "Мегафона", работающая на его сети.

Почти через 10 лет на этот рынок решили выйти "монстры" банковского рынка – Сбербанк и "Тинькофф банк" — в поисках новых возможностей для повышения лояльности существующих клиентов и привлечения новых. Оба банка будут использовать сеть Tele2, который, являясь "догоняющим" оператором, устроил настоящую "фабрику MVNO". На его же сети реализуется MVNO-проект "Ростелекома" (акционер Tele2), а летом такая договоренность достигнута с "Транстелекомом" (ТТК, "дочка" РЖД), который объявил о создании виртуального оператора ТТК Mobile.

"Тинькофф банк" в середине декабря объявил о запуске виртуального оператора "Тинькофф Мобайл". Сбербанк пока проводит пилотный проект в Санкт-Петербурге, а в случае его успешности планирует запустить "Сбербанк-Телеком" во всех регионах присутствия Tele2.

Также в уходящем году MVNO запустила самая популярная российская соцсеть "ВКонтакте" — на сети "Мегафона", который в конце 2016 года купил долю в Mail.ru Group, владеющей соцсетью.