Итоги года на постсоветском пространстве

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Уходящий 2017 год для многих государств постсоветского пространства стал годом реформ и изменений: одни страны по-новому взглянули на отношения с соседями, другие — на конституционный строй, а некоторые — на собственный алфавит.

Новые президенты и старые соседи

Важнейшим событием в Центральной Азии стали выборы президента Киргизии. В стране, где за четверть века с провозглашения независимости произошли два госпереворота, восемь раз менялась конституция и сменилось более 30 составов правительства, впервые за годы независимости был осуществлен мирный транзит власти от одного президента к другому.

По конституции Киргизии, один человек может занимать пост президента лишь раз в жизни и только на один срок, поэтому Алмазбек Атамбаев, возглавлявший страну с 2011 года, принять участие в выборах не мог. Голосование состоялось 15 октября, победу одержал кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков.

При этом на фоне предвыборной кампании в сентябре разгорелся дипломатический скандал между Бишкеком и Астаной. Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза. Киргизия также денонсировала соглашение с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предусматривавшее предоставление помощи Бишкеку со стороны Астаны в размере 100 миллионов долларов.

В начале декабря, после вступления Жээнбекова в должность президента, главы двух государств договорились об урегулировании ситуации на границе. Правительства Киргизии и Казахстана подписали "дорожную карту" урегулирования взаимоотношений между странами.

Совсем иначе, хотя и тоже неожиданно, развивались в 2017 году отношения Киргизии с другим соседом — Узбекистаном, причем в основе изменений также лежит смена государственной власти — на этот раз в Ташкенте. Осенью 2016 года скончался бессменный лидер независимого Узбекистана Ислам Каримов, и новый глава государства Шавкат Мирзиеев посвятил первый год своего президентства проведению широкомасштабных реформ практически во всех сферах и налаживанию отношений с соседями.

Одним из важнейших достижений внешней политики Мирзиеева стал прорыв в отношениях с Киргизией, которые в последнее десятилетие переживали не лучший период. Причиной разногласий были территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР.

В октябре 2017 года Атамбаев посетил Ташкент с визитом, и по итогам были подписаны 12 документов по сотрудничеству в военной сфере, экономике, борьбе с наркотрафиком, в области транспорта и туризма, а также протокол о ратификации договора, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В декабре с визитом в Узбекистан прилетел уже Жээнбеков, в Ташкенте прошел бизнес-форум, в ходе которого между двумя странами были подписаны контракты на сумму свыше 140 миллионов долларов.

Новые конституции

Сразу для нескольких стран актуальным вопросом 2017 года стало распределение полномочий между президентом и парламентом. Так, казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 10 марта подписал закон о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, предусматривающий перераспределение полномочий между ветвями власти. Закон предусматривает передачу части полномочий президента парламенту и правительству. В частности, документ расширяет роль мажилиса (нижняя палата парламента) при формировании правительства, а также усиливает контроль парламента за деятельностью кабинета министров. Правительству от президента передаются полномочия по утверждению государственных программ.

Еще более серьезным изменениям подверглась конституция Грузии, парламент в сентябре принял новый текст Основного закона, предусматривающий переход к парламентской форме правления, несмотря на вето президента Георгия Маргвелашвили. Одно из важных изменений в обновленной конституции, которое стало главным предметом дискуссии между властями и оппозицией — переход от смешанной избирательной системы (пропорциональной и мажоритарной) к пропорциональной. Голосование будет проходить по партийным спискам, это изменение коснется парламентских выборов 2024 года. Проходной барьер в парламент для партий с 2020 года будет не 5%, а 3%.

Оппозиция считает, что правящая "Грузинская мечта" приняла поправки о новой системе выборов, "чтобы продлить срок своего правления". Еще одной критикуемой поправкой в обновленной конституции стало правило избрания президента. Если раньше президент избирался путем прямых выборов, то теперь его будут избирать 300 назначенных делегатов. Именно вопрос избрания президента стал причиной противостояния между Маргвелашвили и представителями правящей команды. Между тем Венецианская комиссия высказала ряд замечаний к документу, парламент Грузии в декабре проголосовал за соответствующие поправки в первом чтении.

Переход к парламентской форме правления ждет и Армению, здесь функции президента и вовсе будут сокращены до представительских. Хотя конституционная реформа была принята два года назад, а полностью преобразование государственной власти завершится в 2018 году, уходящий год внес свою лепту в этот процесс — 2 апреля прошли первые с момента реформы выборы в парламент, который вскоре станет основным органом, отвечающим за государственную политику. Победа досталась возглавляемой президентом Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении, которой удалось не только выиграть, но и получить требуемое конституцией стабильное большинство — как минимум 54% мандатов.

В соседней непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошел обратный процесс — 20 февраля была принята новая конституция, предусматривающая переход к президентской форме правления. Был упразднен пост премьера, правительство будет состоять из госминистра и министров, которых назначает президент. После 2020 года пройдут общенациональные выборы, президент будет избираться на пятилетний срок. Пока же 19 июля парламент переизбрал президента Бако Саакяна на трехлетний срок.

© Sputnik / Алекандр Имедиашвили Район Абанотубани в историческом центре Тбилиси и крепость Нарикала © Sputnik / Алекандр Имедиашвили Район Абанотубани в историческом центре Тбилиси и крепость Нарикала

Выставка и новый шрифт

Одним из крупнейших культурных мероприятий 2017 года стала международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, которая прошла в Астане с 10 июня по 10 сентября. Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, получившим право провести подобную выставку. В рамках мероприятия демонстрировались новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики. В российском павильоне были представлены разработки в сфере источников энергии с акцентом на арктической тематике, кроме того, там можно было увидеть настоящий айсберг.

Еще одним событием, которое призвано расширить культурные связи Казахстана с мировым сообществом, стал указ президента Назарбаева о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. В итоге казахский язык должен получить алфавит, состоящий из 32 латинских букв. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".

© Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017 День России на ЭКСПО-2017 © Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017 День России на ЭКСПО-2017

Президент против парламента

Уходящий год был неспокойным для Молдавии, которая никак не может выйти из политического кризиса. Но если в 2016 году основные события разворачивались на площадях, то в этом они переместились в высокие кабинеты. Президент Игорь Додон, одержавший победу на выборах, но не имеющий поддержки парламентской коалиции, весь год пытался выполнить свои предвыборные обещания — наладить отношения с Россией. Он несколько раз ездил в Москву, сделал ряд важных заявлений и договорился об интенсификации сотрудничества.

Между тем проевропейское коалиционное большинство и подконтрольное ему правительство с начала года приняли ряд антироссийских мер, среди которых высылка пяти российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Додон неоднократно говорил, что возлагает большие надежды на парламентские выборы, которые должны состояться в конце 2018 — начале 2019 года. Президент рассчитывает, что его Партии социалистов удастся получить достаточное количество голосов для создания коалиционного большинства, что позволит реализовать все его планы, включая возможную денонсацию договора об ассоциации с ЕС.

При этом парламент, срок полномочий которого заканчивается в наступающем году, решил подстраховаться и внести в конституцию поправки, закрепляющие курс на евроинтеграцию страны. Депутаты заручились поддержкой конституционного суда, в конце года признавшего такую возможность законной. Поправки могут быть рассмотрены не ранее, чем через полгода после вынесения решения суда, поэтому основная интрига для Молдавии в наступающем году — успеет ли парламент изменить конституцию до окончания своего срока.

Дела украинские

Еще одной страной, активно проводившей антироссийскую политику, вновь стала Украина. Власти этой страны продолжают списывать на Москву все свои неудачи и пытаться искоренить все российское: многие артисты из РФ включены в списки невъездных, ужесточены правила проведения гастролей, а также ввоза книг. С нового года Украина вводит биометрический контроль для иностранцев на границе.

Кроме того, Киев продолжает политику ограничения работы российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. С марта 2015 года приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

При этом Киев за этот год сумел рассориться и с другими соседями: с Польшей — из-за героизации националистов, убивших до 130 тысяч поляков в 1943 году, с Румынией и Венгрией — из-за нового закона об образовании, в котором существенно ограничиваются права нацменьшинств на Украине, и даже с Белоруссией — из-за "шпионского скандала", вызванного задержанием украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже.

Главной позитивной новостью с Украины в уходящем году стал обмен пленными, который прошел в Донбассе 27 декабря впервые за 15 месяцев. Киев передал более 230 человек в обмен на 73, которые находились в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. К этому обмену готовились долго, процесс неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса. Они также заявили о намерении продолжить работу в этом направлении в следующем году в рамках контактной группы в Минске.