Итоги года на постсоветском пространстве

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Уходящий 2017 год для многих государств постсоветского пространства стал годом реформ и изменений: одни страны по-новому взглянули на отношения с соседями, другие — на конституционный строй, а некоторые — на собственный алфавит.
Новые президенты и старые соседи
По конституции Киргизии, один человек может занимать пост президента лишь раз в жизни и только на один срок, поэтому Алмазбек Атамбаев, возглавлявший страну с 2011 года, принять участие в выборах не мог. Голосование состоялось 15 октября, победу одержал кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков.
При этом на фоне предвыборной кампании в сентябре разгорелся дипломатический скандал между Бишкеком и Астаной. Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза. Киргизия также денонсировала соглашение с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предусматривавшее предоставление помощи Бишкеку со стороны Астаны в размере 100 миллионов долларов.
В начале декабря, после вступления Жээнбекова в должность президента, главы двух государств договорились об урегулировании ситуации на границе. Правительства Киргизии и Казахстана подписали "дорожную карту" урегулирования взаимоотношений между странами.
Одним из важнейших достижений внешней политики Мирзиеева стал прорыв в отношениях с Киргизией, которые в последнее десятилетие переживали не лучший период. Причиной разногласий были территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР.
В октябре 2017 года Атамбаев посетил Ташкент с визитом, и по итогам были подписаны 12 документов по сотрудничеству в военной сфере, экономике, борьбе с наркотрафиком, в области транспорта и туризма, а также протокол о ратификации договора, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В декабре с визитом в Узбекистан прилетел уже Жээнбеков, в Ташкенте прошел бизнес-форум, в ходе которого между двумя странами были подписаны контракты на сумму свыше 140 миллионов долларов.
Новые конституции
Еще более серьезным изменениям подверглась конституция Грузии, парламент в сентябре принял новый текст Основного закона, предусматривающий переход к парламентской форме правления, несмотря на вето президента Георгия Маргвелашвили. Одно из важных изменений в обновленной конституции, которое стало главным предметом дискуссии между властями и оппозицией — переход от смешанной избирательной системы (пропорциональной и мажоритарной) к пропорциональной. Голосование будет проходить по партийным спискам, это изменение коснется парламентских выборов 2024 года. Проходной барьер в парламент для партий с 2020 года будет не 5%, а 3%.
Переход к парламентской форме правления ждет и Армению, здесь функции президента и вовсе будут сокращены до представительских. Хотя конституционная реформа была принята два года назад, а полностью преобразование государственной власти завершится в 2018 году, уходящий год внес свою лепту в этот процесс — 2 апреля прошли первые с момента реформы выборы в парламент, который вскоре станет основным органом, отвечающим за государственную политику. Победа досталась возглавляемой президентом Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении, которой удалось не только выиграть, но и получить требуемое конституцией стабильное большинство — как минимум 54% мандатов.
В соседней непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошел обратный процесс — 20 февраля была принята новая конституция, предусматривающая переход к президентской форме правления. Был упразднен пост премьера, правительство будет состоять из госминистра и министров, которых назначает президент. После 2020 года пройдут общенациональные выборы, президент будет избираться на пятилетний срок. Пока же 19 июля парламент переизбрал президента Бако Саакяна на трехлетний срок.
Выставка и новый шрифт
Еще одним событием, которое призвано расширить культурные связи Казахстана с мировым сообществом, стал указ президента Назарбаева о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. В итоге казахский язык должен получить алфавит, состоящий из 32 латинских букв. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".
Президент против парламента
Между тем проевропейское коалиционное большинство и подконтрольное ему правительство с начала года приняли ряд антироссийских мер, среди которых высылка пяти российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.
При этом парламент, срок полномочий которого заканчивается в наступающем году, решил подстраховаться и внести в конституцию поправки, закрепляющие курс на евроинтеграцию страны. Депутаты заручились поддержкой конституционного суда, в конце года признавшего такую возможность законной. Поправки могут быть рассмотрены не ранее, чем через полгода после вынесения решения суда, поэтому основная интрига для Молдавии в наступающем году — успеет ли парламент изменить конституцию до окончания своего срока.
Дела украинские
Кроме того, Киев продолжает политику ограничения работы российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. С марта 2015 года приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.
Главной позитивной новостью с Украины в уходящем году стал обмен пленными, который прошел в Донбассе 27 декабря впервые за 15 месяцев. Киев передал более 230 человек в обмен на 73, которые находились в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. К этому обмену готовились долго, процесс неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса. Они также заявили о намерении продолжить работу в этом направлении в следующем году в рамках контактной группы в Минске.