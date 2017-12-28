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Итоги и ожидания

Итоги года на постсоветском пространстве

12:4128.12.2017
(обновлено: 12:49 28.12.2017)
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© Sputnik / Болат ШайхиновПерейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фотоФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Уходящий 2017 год для многих государств постсоветского пространства стал годом реформ и изменений: одни страны по-новому взглянули на отношения с соседями, другие — на конституционный строй, а некоторые — на собственный алфавит.

Новые президенты и старые соседи

Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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ЦИК Киргизии объявил Жээнбекова победителем президентских выборов
Важнейшим событием в Центральной Азии стали выборы президента Киргизии. В стране, где за четверть века с провозглашения независимости произошли два госпереворота, восемь раз менялась конституция и сменилось более 30 составов правительства, впервые за годы независимости был осуществлен мирный транзит власти от одного президента к другому.

По конституции Киргизии, один человек может занимать пост президента лишь раз в жизни и только на один срок, поэтому Алмазбек Атамбаев, возглавлявший страну с 2011 года, принять участие в выборах не мог. Голосование состоялось 15 октября, победу одержал кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков.

При этом на фоне предвыборной кампании в сентябре разгорелся дипломатический скандал между Бишкеком и Астаной. Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза. Киргизия также денонсировала соглашение с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предусматривавшее предоставление помощи Бишкеку со стороны Астаны в размере 100 миллионов долларов.

В начале декабря, после вступления Жээнбекова в должность президента, главы двух государств договорились об урегулировании ситуации на границе. Правительства Киргизии и Казахстана подписали "дорожную карту" урегулирования взаимоотношений между странами.

Премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев, победивший на выборах президента Узбекистана. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мирзиеев принял присягу и вступил в должность президента Узбекистана
Совсем иначе, хотя и тоже неожиданно, развивались в 2017 году отношения Киргизии с другим соседом — Узбекистаном, причем в основе изменений также лежит смена государственной власти — на этот раз в Ташкенте. Осенью 2016 года скончался бессменный лидер независимого Узбекистана Ислам Каримов, и новый глава государства Шавкат Мирзиеев посвятил первый год своего президентства проведению широкомасштабных реформ практически во всех сферах и налаживанию отношений с соседями.

Одним из важнейших достижений внешней политики Мирзиеева стал прорыв в отношениях с Киргизией, которые в последнее десятилетие переживали не лучший период. Причиной разногласий были территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР.

В октябре 2017 года Атамбаев посетил Ташкент с визитом, и по итогам были подписаны 12 документов по сотрудничеству в военной сфере, экономике, борьбе с наркотрафиком, в области транспорта и туризма, а также протокол о ратификации договора, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В декабре с визитом в Узбекистан прилетел уже Жээнбеков, в Ташкенте прошел бизнес-форум, в ходе которого между двумя странами были подписаны контракты на сумму свыше 140 миллионов долларов.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с Владимиром Путиным. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с Владимиром Путиным. 29 ноября 2017

Новые конституции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Назарбаев подписал поправки в конституцию Казахстана
Сразу для нескольких стран актуальным вопросом 2017 года стало распределение полномочий между президентом и парламентом. Так, казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 10 марта подписал закон о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, предусматривающий перераспределение полномочий между ветвями власти. Закон предусматривает передачу части полномочий президента парламенту и правительству. В частности, документ расширяет роль мажилиса (нижняя палата парламента) при формировании правительства, а также усиливает контроль парламента за деятельностью кабинета министров. Правительству от президента передаются полномочия по утверждению государственных программ.

Еще более серьезным изменениям подверглась конституция Грузии, парламент в сентябре принял новый текст Основного закона, предусматривающий переход к парламентской форме правления, несмотря на вето президента Георгия Маргвелашвили. Одно из важных изменений в обновленной конституции, которое стало главным предметом дискуссии между властями и оппозицией — переход от смешанной избирательной системы (пропорциональной и мажоритарной) к пропорциональной. Голосование будет проходить по партийным спискам, это изменение коснется парламентских выборов 2024 года. Проходной барьер в парламент для партий с 2020 года будет не 5%, а 3%.

Президентский дворец в Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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А вы, друзья, как ни садитесь. В Грузии вновь меняют конституцию
Оппозиция считает, что правящая "Грузинская мечта" приняла поправки о новой системе выборов, "чтобы продлить срок своего правления". Еще одной критикуемой поправкой в обновленной конституции стало правило избрания президента. Если раньше президент избирался путем прямых выборов, то теперь его будут избирать 300 назначенных делегатов. Именно вопрос избрания президента стал причиной противостояния между Маргвелашвили и представителями правящей команды. Между тем Венецианская комиссия высказала ряд замечаний к документу, парламент Грузии в декабре проголосовал за соответствующие поправки в первом чтении.

Переход к парламентской форме правления ждет и Армению, здесь функции президента и вовсе будут сокращены до представительских. Хотя конституционная реформа была принята два года назад, а полностью преобразование государственной власти завершится в 2018 году, уходящий год внес свою лепту в этот процесс — 2 апреля прошли первые с момента реформы выборы в парламент, который вскоре станет основным органом, отвечающим за государственную политику. Победа досталась возглавляемой президентом Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении, которой удалось не только выиграть, но и получить требуемое конституцией стабильное большинство — как минимум 54% мандатов.

В соседней непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошел обратный процесс — 20 февраля была принята новая конституция, предусматривающая переход к президентской форме правления. Был упразднен пост премьера, правительство будет состоять из госминистра и министров, которых назначает президент. После 2020 года пройдут общенациональные выборы, президент будет избираться на пятилетний срок. Пока же 19 июля парламент переизбрал президента Бако Саакяна на трехлетний срок.

© Sputnik / Алекандр ИмедиашвилиРайон Абанотубани в историческом центре Тбилиси и крепость Нарикала
© Sputnik / Алекандр Имедиашвили
Район Абанотубани в историческом центре Тбилиси и крепость Нарикала

Выставка и новый шрифт

Здание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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В Казахстане заработала комиссия по переходу на латинский алфавит
Одним из крупнейших культурных мероприятий 2017 года стала международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, которая прошла в Астане с 10 июня по 10 сентября. Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, получившим право провести подобную выставку. В рамках мероприятия демонстрировались новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики. В российском павильоне были представлены разработки в сфере источников энергии с акцентом на арктической тематике, кроме того, там можно было увидеть настоящий айсберг.

Еще одним событием, которое призвано расширить культурные связи Казахстана с мировым сообществом, стал указ президента Назарбаева о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. В итоге казахский язык должен получить алфавит, состоящий из 32 латинских букв. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".

© Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017День России на ЭКСПО-2017
© Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017
День России на ЭКСПО-2017

Президент против парламента

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Молдавии считает, что страна "не выживет" без России
Уходящий год был неспокойным для Молдавии, которая никак не может выйти из политического кризиса. Но если в 2016 году основные события разворачивались на площадях, то в этом они переместились в высокие кабинеты. Президент Игорь Додон, одержавший победу на выборах, но не имеющий поддержки парламентской коалиции, весь год пытался выполнить свои предвыборные обещания — наладить отношения с Россией. Он несколько раз ездил в Москву, сделал ряд важных заявлений и договорился об интенсификации сотрудничества.

Между тем проевропейское коалиционное большинство и подконтрольное ему правительство с начала года приняли ряд антироссийских мер, среди которых высылка пяти российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Здание парламента Молдавии. Архивное фото
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Парламент Молдавии принял закон о запрете новостных программ из России
Додон неоднократно говорил, что возлагает большие надежды на парламентские выборы, которые должны состояться в конце 2018 — начале 2019 года. Президент рассчитывает, что его Партии социалистов удастся получить достаточное количество голосов для создания коалиционного большинства, что позволит реализовать все его планы, включая возможную денонсацию договора об ассоциации с ЕС.

При этом парламент, срок полномочий которого заканчивается в наступающем году, решил подстраховаться и внести в конституцию поправки, закрепляющие курс на евроинтеграцию страны. Депутаты заручились поддержкой конституционного суда, в конце года признавшего такую возможность законной. Поправки могут быть рассмотрены не ранее, чем через полгода после вынесения решения суда, поэтому основная интрига для Молдавии в наступающем году — успеет ли парламент изменить конституцию до окончания своего срока.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи. 10 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи. 10 октября 2017

Дела украинские

Украинский военнопленный. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украина в 2017 году: в ожидании выборов и в ссорах с соседями
Еще одной страной, активно проводившей антироссийскую политику, вновь стала Украина. Власти этой страны продолжают списывать на Москву все свои неудачи и пытаться искоренить все российское: многие артисты из РФ включены в списки невъездных, ужесточены правила проведения гастролей, а также ввоза книг. С нового года Украина вводит биометрический контроль для иностранцев на границе.

Кроме того, Киев продолжает политику ограничения работы российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. С марта 2015 года приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

Михаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украина — США: мы подцепили от вас вирус, подрывающий страну
При этом Киев за этот год сумел рассориться и с другими соседями: с Польшей — из-за героизации националистов, убивших до 130 тысяч поляков в 1943 году, с Румынией и Венгрией — из-за нового закона об образовании, в котором существенно ограничиваются права нацменьшинств на Украине, и даже с Белоруссией — из-за "шпионского скандала", вызванного задержанием украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже.

Главной позитивной новостью с Украины в уходящем году стал обмен пленными, который прошел в Донбассе 27 декабря впервые за 15 месяцев. Киев передал более 230 человек в обмен на 73, которые находились в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. К этому обмену готовились долго, процесс неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса. Они также заявили о намерении продолжить работу в этом направлении в следующем году в рамках контактной группы в Минске.

К новым рекордам
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
К новым рекордам
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Итоги и ожидания
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Milan Salmanov
Нагорный-Карабах тут причем? Разве оно государство на постсоветском пространстве?

А Беларус. Азербайджан Туркмения Таджикистан ?
13:01
28.12.2017
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