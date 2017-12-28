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Итоги и ожидания

Итоги года: экономика осторожно радуется новой реальности

12:0828.12.2017
(обновлено: 12:10 28.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГерб РФ на монете. Архивное фотоГерб РФ на монете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости Российская экономика в 2017 году почувствовала себя гораздо лучше, чем в прошлом: она окончательно вышла из рецессии, а инфляция побила очередной исторический минимум, что позволило ЦБ снизить ключевую ставку ниже 8%. Поэтому итоги года можно занести в актив экономических властей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вместе с тем аналитики обращают внимание на то, что рост ВВП носит, скорее, восстановительный, а не структурный, характер и основан на эффекте низкой базы. А темпы роста российской экономики все еще не соответствуют ее потенциалу.

Минэкономразвития все еще верит, что рост ВВП в 2017 году будет около 2%. Минфин в конце года стал более консервативен и уже ждет рост экономики в диапазоне 1,8-2%, а по оценкам Банка России экономика вырастет на 1,7-2,2%, но ближе к нижней границе.

"В общем и целом, в прошедшем году реальность оказалась немного позитивнее изначальных ожиданий", — считает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Что изменится в России с 1 января 2018 года
© РИА Новости, Инфографика
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Хороший год и новая реальность

Итоги 2017 года так порадовали рынок, что некоторые даже заговорили о "новой макроэкономической реальности".

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Рекордно низкий уровень инфляции намного ниже ожиданий, и, соответственно, процентная ставка ЦБ снизилась быстрее, чем могли предполагать рынки в начале года. Экономический рост в положительной зоне — это тоже основной позитив этого года", — считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,5-2,6%. ЦБ прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 2,5-2,7%. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 2,5% с 2,7% в октябре.

Главный экономист "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова также считает, что уходящий год оказался весьма успешным для российской экономики.

"После двухлетней рецессии темпы роста опередили прогнозы. ВВП, вероятно, вырастет на 1,6% по итогам года. Позитивно, что во многом поддержка оказана сильной динамикой инвестиций — рост более 4% при консенсусе около 2%, а не только потребительской активностью. А низкая инфляция – это уже не разовое явление, а часть новой российской макроэкономической реальности", — добавила она.

Принципиально важно, по мнению Лисоволика, что произошли не только количественные, но и качественные улучшения. Среди них экономист перечисляет стабильный курс рубля и уменьшение роли нефтегазового сектора в экономике.

Низкая база и слабая статистика

Вместе с тем последние месяцы года несколько снизили градус оптимизма, прежде всего, из-за крайне слабых данных по промышленному производству (в ноябре промышленность рухнула на 3,6% в годовом выражении после семи месяцев переменного роста). Некоторые экономисты прогнозируют, что в ноябре ВВП покажет спад, что поставит окончательный крест на прогнозе Минэкономразвития по росту экономики в 2,1% по итогам года.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"В целом основным фактором в этом году являлись инвестиции, а также эффект низкой базы прошлого года", — говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Стало очевидно, что локальные ускорения роста в течение 2017 года во многом подогреты государственным заказом, в то время как реальные темпы роста российской экономики существенно ниже 2,5%, отмеченных во втором квартале 2017 года", — соглашается Евдокимова.

Минэкономразвития в текущем году два раза существенно пересматривало прогноз по инвестициям. В апреле министерство улучшило прогноз по инвестициям в основной капитал со снижения на 0,5% до роста в 2%, а в августе и вовсе подняло планку до 4,1%.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рост инвестиций на уровне 4-5% ожидали и в Банке России, но показатель резко замедлился в третьем квартале, и масштабы торможения превзошли прогнозы. В связи с этим регулятор пересмотрел прогноз до роста 3,2-3,6% по итогам года.

На 2018-2020 годы Минэкономразвития опять делает ставку на рост инвестиций и ожидает ежегодный прирост на 4-5%. Участники рынка не разделяют этот оптимизм.

"В следующем году снижается финансирование по крупнейшим проектам, которые ведет сейчас государство, и в целом мы ожидаем, что инвестиции в следующем году будут меньше", — говорит Мурашов. По оценкам аналитиков "Нордеа банка", динамика инвестиций замедлится в 2018 году до 2-3%.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей

С надеждой на будущее

Драйверами роста экономики в следующем году, по мнению аналитиков, должны стать восстановление реальных доходов населения и рост кредитования. В этом году реальные доходы населения не вышли в плюс – за 11 месяцев они снизились на 1,4% при прогнозном росте по итогам 2017 года в 1%. Минэкономразвития рассчитывает, что в 2018 году их рост ускорится до 1,5%.

Рабочий в цехе металлургического завода. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"Самым ожидаемым событием 2018 года станет возврат к росту реальных располагаемых доходов, способный поддержать потребление и улучшить качество кредитования физических лиц. Реальный прирост ВВП в 2018 году приблизится к долгосрочно устойчивым 1,5%", — полагает Куликов из АКРА.

На выправление ситуации с реальными доходами рассчитывает и главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов. "Сейчас мы видим неоднородную картину – реальные зарплаты растут впечатляющими темпами, при этом реальные доходы сокращаются, что говорит о том, что та часть реальных доходов, которая связана с собственностью, с каким-то мелким бизнесом, находится в минусе", — пояснил он. Реальная начисленная заработная плата, по оценке Росстата, в ноябре в годовом выражении выросла на 5,4%; рост в январе-ноябре составил 3,2%.

Кроме того, дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, которая уже достигла 7,75%, будет способствовать более быстрому росту кредитования, как населения, так и бизнеса.

Дожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Результаты 2017 года дают основания полагать, что позитивные тенденции в экономике продолжатся и в следующем году. Подводя итоги работы правительства в завершающемся политическом цикле, президент Владимир Путин отметил работу экономического блока и выразил надежду, что достигнутые макроэкономические показатели станут стартовой площадкой будущего развития страны.

"Фундамент макроэкономический, который создан за последние годы, послужит хорошей основой для дальнейшего развития экономики", — уверен Путин.

Выборный год, реформы и внешние шоки

Рисками для роста экономики в 2018 году станут отсутствие четкой повестки структурных реформ и, как следствие, все еще довольно низкий уровень предпринимательской уверенности, предупреждает Евдокимова.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Если 2016 год был годом стабилизации, уходящий 2017 — годом умеренного восстановления, то вопрос, каким будет выборный 2018 год, пока открыт. Многое зависит от того, перейдут ли власти к структурным реформам от разговоров о них, единодушны аналитики.

"В 2018 году, вероятно, тематика стабилизации, наконец, отступит на второй план, уступив место решению задач развития, обсуждению отложенных реформ и более долгосрочному планированию. В этом смысле, год будет более интересным", — ожидает Куликов из АКРА.

По мнению Девятова из "Уралсиба", летом следующего года уже будет понятно, произойдут ли в России большие реформы или всё по-прежнему останется в рамках локальных мероприятий. "Пока мы исходим из того, что большого прорыва не будет. Но в любом случае, даже если какие-то реформы начнут происходить, все равно потребуется время, чтобы они заработали", — говорит Девятов.

Мурашов из Райффайзенбанка к первоочередным реформам относит восстановление накопительной части пенсии и повышение пенсионного возраста, но не видит предпосылок для осуществления этих инициатив в 2018 году.

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"Других реформ — повышение вложений в человеческий капитал, увеличение расходов на образование, здравоохранение — скорее всего, тоже не будет. Структурные реформы — это вещь, на которую требуется, прежде всего, политическая воля, финансирование и много времени. В текущих условиях, скорее всего, этот вопрос не будет популярным", — полагает он.

Наступающий год будет еще одним годом умеренного роста, темпы которого не превысят 2%, что не соответствует возможностям и потребностям российской экономики, заключают аналитики. Помимо внутренней неопределенности, остаются слишком высокими внешние риски, среди которых расширение санкций США.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2018 год предполагает рост экономики РФ на уровне 2,1%.

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