Итоги года: ФАС обещает к маю избавить Россию от роуминга

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Янис Мадни. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2017 году после многолетних обсуждений взялась за отмену роуминга в России. В текущем году в отношении операторов "большой четверки" были возбуждены дела и выданы предписания и, наконец, озвучен срок, когда россиянам стоит ожидать отмены роуминга.

В России уже много лет есть несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Всего в России четыре крупных оператора связи, известных, как "большая четверка" — "Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2. В ФАС считают, что на российском рынке мобильных операторов, в частности, в Крыму, как и везде в мире, царит олигополия и нет монопольной ситуации.

Как все развивалось

Критика в сторону операторов связи из-за разницы в тарифах в разных регионах звучала уже не один год. В феврале в службе сообщили о том, что Россия давно созрела до решения вопроса национального и внутрисетевого роуминга. Тогда же ФАС встретилась с операторами и договорилась приступить к поэтапной отмене роуминга.

Однако ведомству не удалось согласовать этот вопрос с операторами в планируемые изначально сроки: в феврале служба проявляла оптимизм, рассчитывая избавить Россию от внутрисетевого роуминга во втором квартале, а от национального — в третьем.

В итоге ФАС в июле вынесла операторам предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг, предписав его устранить. Фактически это означало отмену этого вида роуминга. Однако впоследствии срок исполнения было решено перенести до 15 декабря — по ходатайствам операторов связи.

Кроме того, в августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Первые рассмотрения этих отдельных дел произошли в конце сентября, однако впоследствии неоднократно переносились.

Национальный роуминг

"Вымпелком" 14 декабря объявил о снижении тарифов для своих абонентов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в частности, при поездках в Крым. Уточнялось, что стоимость минуты исходящего и входящего вызовов в роуминге на полуострове и 1Мб интернета снизилась с 9,95 до 2 рублей. Стоимость одного смс-сообщения составит также 2 рубля.

ФАС назвала эти новые тарифы "Вымпелкома" экономически обоснованными и максимально приближенными к тарифам местных операторов. Tele2 сообщал, что планирует снизить тарифы при поездках в Крым в начале 2018 года.

В итоге 27 декабря замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что дела против операторов по ценам в национальном роуминге подходят к своему завершению. "Мы ожидаем, что в январе эти дела разрешатся. Уже есть результаты", — заявил он, напоминая о мерах, принятых "Вымпелкомом".

По его словам, ФАС ожидает, что аналогичные предложения поступят и от трех остальных операторов связи. Если же они не будут предоставлены службе, то комиссия ФАС рассмотрит вопрос, в том числе, и об изъятии необоснованно полученного дохода за национальный роуминг в стране. "Но мы рассчитываем, что операторы связи сделают это добровольно", — отметил Голомолзин.

Внутрисетевой роуминг

О результатах действий операторов по отмене внутрисетевого роуминга ФАС 15 декабря общественности не объявила, отметив, что надо еще провести анализ действий операторов.

До этого, еще в начале декабря, тот же Голомолзин заявлял, что ФАС по-прежнему считает, что операторы связи готовы в срок исполнить предписание службы по отмене внутрисетевого роуминга, разница в ценах на связь в России должна быть отменена до конца 2017 года.

Глава ФАС Игорь Артемьев 18 декабря заявил, что 90% вопросов по роумингу будет решено в 2017 году. "Это будет, если говорить языком шахмат, эндшпиль, когда нужно доиграть уже просто технические вещи, сделать что-то специалистам операторов с этими сетями, реле, машинами-механизмами", — заявлял он.

"Мегафон" 21 декабря заявил, что начнет отмену внутрисетевого роуминга в России в январе 2018 года. В свою очередь "Вымпелком" представит схему изменения цен в роуминге в первом полугодии 2018 года.

И вот в среду Голомолзин сообщил, что служба все-таки примет в ближайшие дни решение продлить срок исполнения предупреждения для трех операторов связи ("Мегафон", "Вымпелком" и МТС) до 31 января. При этом для Tele2 срок, скорее всего, будет продлен до мая. В ФАС все же приняли аргументы операторов, что реализация намерений службы требует больше изначально заявленных сроков.

Поясняя причину продления срока, Голомолзин сказал, что "операторам связи потребовался ряд мероприятий, в том числе, по перенастройке биллинговой системы". "Конкретные мероприятия были представлены в ФАС, они были расписаны, конкретно указаны, с возможностями их технической реализации. Именно поэтому такого рода этапность была допущена. И сроки исполнения предупреждения были учтены", — сказал он.

В общем и целом же ФАС рассчитывает, что все операторы связи завершат отмену внутрисетевого роуминга не позднее мая будущего года — поэтапно снижая тарифы на связь к концу весны.

В четверг, 28 декабря, ФАС собирается провести совещание с Минкомсвязью и операторами для того, "чтобы зафиксировать все договоренности" по отмене роуминга в России. Министерство связи на нем, по словам Голомолзина, расскажет о мероприятиях по упрощению взаиморасчетов и межоператорского взаимодействия, уточнил замглавы ФАС.

"В целом подтвердим, что все требования по обеспечению условий конкуренции будут исполнены", — добавил он. Об итогах совещания журналистам собираются рассказать глава ФАС Игорь Артемьев и министр связи Николай Никифоров.

Также на совещании будет обсуждаться и вопрос изъятия понятия роуминг из законодательства РФ. "Такая работа ведется. Есть законодательная инициатива депутатов по этому вопросу, нами она была поддержана. Этот вопрос будет также завтра обсуждаться на совещании с Минсвязи", — рассказал Голомолзин.

Международный роуминг

Если для национального и внутрисетевого роуминга есть шансы на отмену в 2018 году, то для международного роуминга речи об этом пока не идет.

В течение 2017 года в службе уже высказывались о том, что необходимо начать выравнивание тарифов на связь в пределах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особо актуальным это стало после того как Евросоюз с 15 июня отменил плату за роуминг для абонентов компаний мобильной связи ЕС.

После этого, в конце июня, вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Никифоров тогда сообщил, что министерство уже прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами ЕАЭС, но все зависит от операторов.

"Аналогичная работа (по отмене роуминга — ред.) сейчас ведется в рамках ЕАЭС. Мы готовимся к подписанию соответствующих изменений в дополнения соглашений по ЕАЭС, где хотим обговорить вопросы, связанные с услугами связи в роуминге. Мы также хотим, чтобы в наших пяти странах при перемещении наши абоненты не испытывали никаких неудобств. Чтобы они также находились в "роуминге, как дома". Такая работа сейчас ведется", — отметил Голомолзин.

Пока же ФАС ведет рассмотрение дела по тарифам в международном роуминге в отношении "Мегафона".

Дело против компании было возбуждено в январе из-за увеличения с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на связь по 198 направлениям (от 16% до 230% роста в зависимости от направления), на услуги смс — по 214 направлениям (от 15% до 125%), на передачу данных — по 67 направлениям (от 25% до 2200%).

Его рассмотрение уже также неоднократно переносилось. Голомолзин отметил, что дело находится в стадии рассмотрения, а "окончательное решение будет принято в первые месяцы 2018 года".